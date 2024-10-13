|Узбекского блогера Джурабека Амонова депортировали из России на родину, работал на США...
00:12 14.10.2024
Узбекского блогера Джурабека Амонова депортировали на родину, извещает российское МВД.
Узбекского блогера депортировали из России: работал на США
Умник учил приезжающих в Россию, как можно обходить законы, получать фальшивую регистрацию, позорил полицию при задержании нелегалов, типа вступаясь за несчастных.
Также он осуждал мигрантов, если те шли добровольцами воевать с бандеровцами.
При ближайшем рассмотрении стало известно, что Амонов получал указания в своей бурной деятельности от НКО "Тонг Джахони" (финансируется USAID США), которое сфокусировано на борьбе с российским миграционным законодательством.