Узбекского блогера Джурабека Амонова депортировали из России на родину, работал на США...

00:12 14.10.2024

Узбекского блогера Джурабека Амонова депортировали на родину, извещает российское МВД.



Узбекского блогера депортировали из России: работал на США



Умник учил приезжающих в Россию, как можно обходить законы, получать фальшивую регистрацию, позорил полицию при задержании нелегалов, типа вступаясь за несчастных.



Также он осуждал мигрантов, если те шли добровольцами воевать с бандеровцами.



При ближайшем рассмотрении стало известно, что Амонов получал указания в своей бурной деятельности от НКО "Тонг Джахони" (финансируется USAID США), которое сфокусировано на борьбе с российским миграционным законодательством.