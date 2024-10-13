Многосторонняя игра Реджепа Тайипа Эрдогана, - Т.Сильвергельм

00:23 14.10.2024

13.10.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Озвучивая "тюркскую" программу, Эрдоган выступает проводником глобального западного антироссийского проекта по переформатированию Средней Азии



Вопрос о том, на чьей же все-таки стороне играет многовекторный турецкий лидер, очень давно волнует российское общество. На днях он поздравил Владимира Путина с днем рождения и даже, по словам помощника российского Президента Юрия Ушакова, прислал ему "хороший турецкий подарок".



Однако восточная дипломатическая вежливость заканчивается там, где начинаются далеко идущие планы Эрдогана. Так, на днях Министерство национального образования Турции объявило о том, что отныне в турецких учебниках Средняя Азия будет называться термином "Туркестан", сообщила телерадиокомпания TRT.



"Мы будем работать плечом к плечу, чтобы сделать предстоящий период эпохой тюрков, распространяя наше видение "Века Турции" на Организацию тюркских государств", – заявил Эрдоган.



То, что делает сейчас Турция, является самой настоящей экспансией на территории, которые не менее двух веков находились в сфере жизненно важных интересов России. После вхождения Средней Азии в состав Российской империи в 1860-х годах русский царь стал назначать генерал-губернаторов Туркестана, а с 1886 года – Туркестанского края.



В апреле 1918 года на территории Русского Туркестана появилась Туркестанская АССР, которая затем была преобразована в пять среднеазиатских республик СССР. Сейчас это независимые государства – Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан.



Следует подчеркнуть, что после 1917 года советское руководство создало новые среднеазиатские республики на месте отсталых территорий с бедным и необразованным населением. Важно понимать, что их жители впервые получили гражданские права только при советской власти после подавления басмаческих банд.



Теперь Эрдоган предлагает современным государствам Средней Азии свой средневековый неоосманский проект. Вероятно, он возомнил себя султаном Сулейманом Великолепным из турецкого сериала "Великолепный век". Тем не менее сил для реализации масштабных планов у президента Турции явно недостаточно. Поэтому они больше напоминают фантазии в духе книжного турецкоподданного Остапа-Сулеймана-Берты-Марии-Бендер-бея.



Однако здесь есть одно "но". Озвучивая "свою тюркскую" программу, Эрдоган выступает винтиком глобального западного антироссийского проекта по переформатированию Средней Азии. Согласно американской методичке, влияние России в этом регионе планируется полностью свести на нет.



Основной выгодоприобретатель от активности турецкого лидера – это Вашингтон. Хотя в XIX веке таковым являлась Британия, превратившаяся на исходе XX века в вассала США и исполнителя их многочисленных грязных дел в Евразии. Так что за широкими планами Турции следует видеть большие американские уши и длинные британские руки.



В ноябре 2015 года президент Барак Обама создал так называемую платформу "С5+1". По его поручению госсекретарь Джон Керри сразу же провел встречу с главами МИД республик Средней Азии в Самарканде. С тех пор давление со стороны США на этот регион постоянно усиливается.



В апреле 2024 года по указке Вашингтона турне по этим странам предпринял глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он оказывал давление на руководителей среднеазиатских республик, принуждая их к тщательному соблюдению антироссийских санкций и грозя наказанием в случае возможного отказа.



"Мы хотим обозначить новую эру в отношениях между Великобританией и всеми республиками Центральной Азии, начиная с Таджикистана", – заявил Кэмерон в Душанбе.



Но, как было уже сказано выше, Британия – только исполнитель планов американского хозяина. Поскольку формат "С5 +1" означает пять республик Средней Азии плюс Вашингтон, а вовсе не Лондон, выступающий здесь лишь в роли подмастерья.



Где же в таком случае интересы Турции? А они являются лишь ширмой, прикрывающей глобальный интерес основного игрока на "великой шахматной доске". Поэтому в сложившихся условиях президенту Эрдогану сложно быть не только султаном, но и просто независимым лидером.



Его страна является членом НАТО с 1952 года, при этом на территории Турции расположен крупнейший арсенал американского ядерного оружия. Наличие авиабазы Инджирлик в Турции, считающейся объектом НАТО, а по факту принадлежащей США, делает турецкого президента совсем беспомощным, заставляя лишь время от времени важно надувать щеки.



Напомним, что именно с этой американской базы вылетел непонятный самолет, который сбил российский Су-24 над территорией Сирии в ноябре 2015 года. Затем в июле 2016 года именно с этой базы начался проамериканский военный переворот против Эрдогана, завершившийся неудачей только потому, что российская сторона вовремя предупредила турецкого лидера.



Поэтому Эрдоган вынужден быть не султаном, а очень осторожным президентом не вполне суверенной Турции с постоянной оглядкой на Вашингтон в целом и базу Инджирлик в частности.



И после начала СВО Эрдоган продолжил свою многовекторную политику, не только вступая в диалог со всеми сторонами, но и совершая порой разные неожиданные поступки. Например, в июле 2023 года он внезапно передал Зеленскому командиров запрещенного в России неонацистского "Азова"*, хотя по договоренности с Россией они должны были оставаться в условном "турецком плену" до окончания конфликта на Украине.



Турецкий лидер выглядел не очень хорошо, когда ему пришлось пойти на такой шаг. Но, вероятно, сделал он это после тесной консультации с представителями США или со своим личным другом Ричардом Муром, главой британской MI6.



Кроме того, Эрдоган постоянно вмешивается в грузинские дела, особенно увлекшись Аджарией и превратив ее, по сути, в турецкую провинцию. Чувствует он себя как дома и в Азербайджане, и что особенно удивительно – похоже, уже и в Армении, одновременно подогревая противостояние между обеими республиками. И все это во многом обусловлено не его суверенностью, а глобальной американской игрой в Закавказье.



Что же касается отношений с Россией, то на сегодняшний день они успешно развиваются. И, как сообщил 11 октября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, через неделю состоится встреча Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана: "Путин сказал, что ждет буквально через неделю двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани".



Следует подчеркнуть, что Турция никогда не была в длительных дружеских отношениях с Россией, даже если рассматривать не далекие времена Османской империи, а, например, события XX века.



Короткий период дружбы с СССР, включая помощь Москвы Кемалю Ататюрку и его прогрессивным реформам, закончился в 1938 году. Наследники великого реформатора после его смерти поддержали Гитлера. После Второй мировой войны Турция стала одной из первых стран, вошедших в проамериканский Североатлантический альянс.