СВО как Гражданская война 2.0, - Николай Коньков

00:27 14.10.2024 Гражданская война 2.0

или украинский конфликт как "Компания Северных морей"

Николай Коньков



Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины с начала ее проведения Россией в феврале 2022 года и вплоть до нынешнего дня, то есть на протяжении вот уже более чем двух с половиной лет, остается главным военно-политическим конфликтом современности, крупнейшим со времен Второй мировой войны, и вряд ли эта ситуация изменится даже в случае новой "большой войны" Израиля на Ближнем Востоке. При этом основной характеристикой украинского конфликта - с различными, вплоть до прямо противоположных, его трактовками - признано столкновение так называемого "альянса демократий", возглавляемого США и Великобританией, с "блоком автократий" в лице прежде всего РФ, КНР, Ирана и КНДР, то есть этому, по всем параметрам системному противостоянию вменен идеологический характер. Что, конечно, не добавляет ясности пониманию происходящих событий по обе стороны линии боевых действий. Которые, к тому же, и сами по себе вовсе не одномерны.



В этой связи весьма показательной выглядит опубликованная в конце сентября газетой "Нью-Йорк Таймс", рупором американского "глубинного государства" и Демократической партии, статья Томаса Фридмана, в которой сформулирована и предложена отличная от доминирующей ранее в западной медиасфере трактовка данного конфликта. Согласно Фридману, в нем столкнулись "инклюзивность", представленная коалицией достойных, но необязательно демократических стран, видящих свое будущее в возглавляемом США альянсе, который способствовал бы экономической интеграции, открытости и сотрудничеству для решения глобальных проблем, - с силами "сопротивления", которые противостоянием возглавляемому США инклюзивному миру "оправдывают милитаризацию своих обществ и удержание власти мертвой хваткой".



Утилитарный смысл такого изменения понятен. Он состоит прежде всего в том, что в "демократически-авторитарном" формате украинского конфликта, силам "альянса демократий" добиться "поражения России" не удается, а потому данный формат этому "альянсу демократий" каким-то образом необходимо менять. И уже чем быстрее - тем лучше. За счет привлечения в свой лагерь "достойных недемократических" государств. Среди которых "номером один", несомненно, является Китайская Народная Республика, "номером два" - Королевство Саудовская Аравия, но этими двумя странами список явно не исчерпывается. Показательно здесь прежде всего не изменение роли КНР, которую теперь "инклюзивные" США получат возможность рассматривать в качестве уже не априори враждебной "автократии", но как колеблющуюся между своей экономической "инклюзивностью" и политическим "сопротивлением" величину. Показательна здесь прежде всего свойственная Соединенным Штатам и в целом коллективному Западу привычка самолично определять "демократичных" и "недемократичных", "достойных" и "недостойных". В зависимости от своих собственных интересов: как текущих, так и стратегических.



Ничего неожиданного в этом нет: формулу британского премьер-министра Пальмерстона о том, что у его страны нет ни вечных союзников, ни вечных врагов, а есть только вечные интересы, которым она должна следовать, хорошо помнят во всем мире. Вся проблема только в том, чтобы определить, о каких интересах - применительно уже к "альянсу демократий" (к "инклюзивному миру") в целом - идет речь в тех или иных конкретных обстоятельствах места и времени. С американо-британской (или британо-американской) Новой Атлантической хартией от мая 2021 года, которая после начала СВО легла в основу "альянса демократий", все более-менее ясно - там речь шла о сохранении однополярного мира Pax Americana, каким он стал в конце 80-х-начале 90-х годов ХХ века, после разрушения "социалистического лагеря" и Советского Союза, с "империей доллара", "глобальным рынком", а также свободной "проекцией силы" США и их союзников в любую точку земного шара. Того однополярного мира, который столкнулся в финансово-экономическом плане с опережающим ростом Китая ("точка перегиба" - выход "красного дракона" на первое место в мире по показателю ВВП ППС в 2013 году) и всех "развивающихся стран" в целом, а в военно-политическом плане - с опережающим усилением России ("точка перегиба" - начало специальной военной операции ВКС РФ осенью 2015 года).



Как же изменились интересы коллективного Запада в ходе и, соответственно, по возможным итогам СВО? Если судить об этом по такому маркеру, как исторические аналогии, преимущественно используемые в глобальных массмедиа, то картина получается примерно следующая. В отличие от многих наших соотечественников, которые вот уже больше тридцати месяцев боевых действий все еще делают большие глаза: мол, "Как?" да "Почему?", да "Российско-украинское противостояние не влезает в прокрустово ложе традиционных клише…", в едином западном медиапространстве никаких удивлений по этому поводу не предусмотрено: Россия совершила "акт неспровоцированной и незаконной агрессии", который не должен привести к ее победе над "храбрым украинским народом, ценой невероятных лишений и потерь отстаивающим свою свободу и независимость".



Желанными историческими аналогами СВО на Западе изначально назывались русско-японская 1904-1905 гг. и советско-польская 1919-1921 гг. войны, в которых соответственно противникам России, царской и советской, удавалось при помощи Запада добиться военных побед и навязать ей выгодные для себя условия мира. Теперь допустимыми называются аналоги с советско-финской ("Зимней") 1939-1940 гг. и Корейской 1950-1953 гг. войнами, по итогам которых можно сказать, что непосредственным участникам конфликта пришлось идти на компромиссные решения, лишь частично соответствующие их первоначальным целям. Опять же, Финляндии в ходе войны оказывалась поддержка со стороны как Третьего рейха, так и Великобритании с Францией, а на стороне будущей Южной Кореи непосредственно сражалась армия США и их союзников под флагом миротворческих сил ООН.



Показательно, что сравнения СВО с американской Гражданской войной 1861-1865 гг. гораздо менее популярны, хотя в контекст происходящих событий укладываются как минимум не хуже отмеченных выше. Не только потому что "Россия может выиграть этот военный конфликт благодаря своим превосходящим ресурсам - по той же причине, по которой Север победил Юг,.. несмотря на то что у последнего было много боеспособных и мотивированных солдат", но и по масштабу обозначенных высшим политическим руководством нашей страны задач СВО: демилитаризации и денацификации нынешнего украинского государства и общества, - вполне сопоставимых с Реконструкцией Юга.



Разумеется, любые сравнения между СВО и конфликтами, происходившими в прошлом, не могут иметь абсолютный характер - они указывают прежде всего на ожидаемый результат в рамках самого массового типа мышления - аналогического, представляющего собой своего рода фундамент, на котором возводятся стены мышления пространственно-временного (континуального) и крыша мышления причинно-следственного (каузального). Но любое здание, как правило, возводится с фундамента, а не с крыши. Поэтому представляется оправданным применительно к СВО попытка несколько сместить (или расширить) предлагаемый фундамент нынешнего украинского конфликта, рассматривая его как аналог некогда знаменитой Компании Южных морей: мол, имеющая на своей территории 30% мировых ресурсов Российская Федерация, совершив акт агрессии против суверенной Украины, должна будет по максимуму заплатить за это свое "чудовищное преступление", и под такое обеспечение распространяются разные ценные бумаги "альянса демократий", прежде всего - в форме кредитных обязательств Зеленского и К°.



Историческая Компания Южных морей в начале XVIII века, при короле Георге I, была использована как инструмент для аннулирования гигантского на тот момент государственного долга Великобритании. Украинский конфликт в данном отношении выступает своего рода Компанией Северных морей, в акции которой так или иначе вложился весь "альянс демократий". Не только через прямую помощь киевскому режиму, но и через множество сопутствующих финансовых решений, целью которых является получение "приза" в виде шкуры и мяса "русского медведя! - все еще неубитого, но, по мнению коллективного Запада, это только вопрос недолгого времени. Причем "справедливый доступ к российским ресурсам" выступает здесь как безотказная приманка в число охотников из "альянса демократий".



Поэтому присутствие в первом ряду этих охотников некогда крупнейшей, после РСФСР, бывшей союзной республики, а равно сочувствие и и поддержка, оказываемые ей другими, за исключением Белоруссии, бывшими союзными республиками, членами НАТО или нет, удивлять не должны. Известную табличку, где расписано, сколько получали из общесоюзного котла и сколько вкладывали туда на излете СССР союзные республики (в пересчете на душу населения), все видели, все знают. Можно спорить, каким образом считать, но хоть в рублях, хоть в долларах, хоть по советским, хоть по мировым ценам, хоть в номинальном ВВП, хоть в паритете покупательной способности, хоть с учетом союзных налогов, хоть без - все равно: в общий котел Советского Союза отдавали больше, чем брали оттуда, только две республики: Россия и Белоруссия. Все остальные - наоборот! И Украина с ее более чем 50-миллионным населением, если переводить подушевые дотации в абмолютные цифры, была крупнейшим бенефициаром Советского Союза и всей мировой социалистической системы. Со странами бывшего соцлагеря, кстати, точно такие же укроп с петрушкой. Кому СССР больше давал и разрешал, те Россию сейчас и ненавидят больше всего. Такая вот странная закономерность просматривается. А почему так? Что, все такие неблагодарные неонацисты? Или это такая установка: больше брать, чем отдавать, умри ты сегодня, а я завтра, а главным для них было, есть и будет - "жить как на Западе", "жить как в Америке": по объему и по доступности благ? Все по лекалам "постсталинского" СССР после 1961 года. Только "союзно-советскую" и "социалистическую" свою прописку после 1991 года они сменили на "евросоюзную", "натовскую" или "демальянсную". Признали другой управляющий центр - всего-навсего. Была для них таковым Москва - а стали Вашингтон, Лондон и Брюссель. Они ведь "свободные люди", пусть не хозяева, но хотя бы хозяйчики своей судьбы: кто побольше, кто поменьше, кто поближе к главному Хозяину, кто подальше от него. Цель же одна - стать побольше и поближе. Все понятно и просто, ничего придумывать не надо.



Все, что требовалось от Украины как государства перед началом СВО - сойти с пути конфронтации против России, не превращать ее территорию и население в "анти-Россию". Но: "Наш ответ - нет!" Украина как целое по своей воле и при поддержке своего нынешнего Хозяина предпочла войну за "евроатлантический выбор" с надеждой получить полный пакет привилегий, к этому выбору якобы прилагаемый. Ничем иным позицию нынешних киевских властей и поддержку этой позиции (активную и пассивную) большинством населения Украины объяснить при всем желании не удастся. Сам по себе террор киевского режима внутри страны тут не решает: если такой террор осуществляется против интересов бóльшей части населения государства, он сталкивается с массовым контртеррором "снизу". Но ничего подобного на Украине не было и нет. Была только массовая эвакуация- самовывоз объемом примерно в 10 млн человек. Из них около 60% "юнитов", как утверждается, выехали на Запад, в Европу, примерно 40% - на Восток, в Россию, а почти полтора миллиона мужчин и женщин, то есть примерно каждый седьмой от общего числа "эвакуантов", так или иначе начали в составе ВФУ воевать против "орков-москалей". И это, в общем-то, все, что нужно знать о современной Украине.



Впрочем, как уже отмечено выше, на деле линия фронта пролегает в иных измерениях и лишь в малой мере опускается на грешную землю "незалежной"… "Центр тяжести" СВО лежит в сфере глобальных финансов (и долгов), а не тех или иных территорий и населенных пунктов бывшей УССР. Коллективный Запад заинтересован прежде всего в "сбросе" своих долгов, в идеале - с переводом их на иной субъект, в абсолютном идеале - на принципиально платежеспособный, например - на Россию "за восстановление Украины", чтобы перейти к построению "глобальной инклюзивности" (другого образа будущего и, соответственно, пути к нему у нынешних США и их нынешних союзников просто нет). Российская Федерация пока отказывается идти по этому пути сама и не позволяет делать это всем остальным. Она - правопродолжательница того Советского Союза, который был создан по итогам Первой мировой войны (наша Гражданская 1918-1922 гг. была ее частью, "прокси-атаками" Германии и Антанты против исторической "Большой России"), победил в Великой Отечественной и во Второй мировой. Сейчас Россия объективно пытается довоевать то, что не довоевала или сдала за 70 лет после смерти Сталина. Большой ошибки не будет, если предположить, что это Советский Союз революции и Победы сражается с Советским Союзом оттепели, застоя, перестройки и глобального рынка. С данной точки зрения это - Гражданская война 2.0. Источник - Завтра

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