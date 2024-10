В Америке растет мода на смену пола детей, - О.Розанов

00:30 14.10.2024

13.10.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Трансгендерная эпидемия ширится с каждым годом



Группа американских правозащитников Do No Harm ("Не навреди"), отстаивающих семейные ценности, опубликовала данные по числу детей, которых подвергли гормональной терапии для смены пола.



С 2019 по 2023 год около 14 тысяч американских детей были подсажены на гормональные препараты, 5700 из них подверглись хирургическим операциям.



8579 детей получали "блокаторы полового созревания и/или заместительную гормональную терапию". В целом было выписано более 60 000 подобных рецептов.



Больше всего операций над детьми по смене пола проводят в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, Пенсильвании и Массачусетсе, где у власти находятся демократы.



В Калифорнии хирургическому вмешательству с необратимыми последствиями подверглись 1359 детей, в Орегоне – 357, в Вашингтоне – 330, в Пенсильвании – 316, в Массачусетсе – 300.



Нью-Йорк вошел в число штатов с самым высоким числом детей, подвергшихся гормональной терапии и хирургическим операциям по смене пола. 1154 несовершеннолетних жителя Нью-Йорка прошли процедуру смены пола в период с 2019 по 2023 год. 580 из них получили блокаторы полового созревания и/или заместительную гормональную терапию, а 616 перенесли хирургические вмешательства.



Активистка Do No Harm Хлоя Коул, которая совершила медицинский переход из женского в мужской пол в 13 лет и вернулась к нему в 16 лет, говорит, что опубликованная база данных "доказывает ложь медицинского сообщества и радикальных политиков, которые утверждают, что такие случаи, как мой, редки".



"Статистика в этой базе данных отражает данные о тысячах детей, с которыми обращаются как с подопытными кроликами для недоказанных, а порой и опасных медицинских экспериментов", – заявила Коул.



В базе данных также содержится информация о "грязной дюжине" – двенадцати медицинских учреждений, которые сменили пол наибольшему числу детей.



Детская больница Филадельфии (CHOP) заняла первое место, за ней следует Детский медицинский центр Коннектикута.



В CHOP есть специальная гендерная клиника, которая занимается сменой пола "детей и подростков до 21 года, которые не соответствуют гендеру, склонны к гендерной экспансии и являются трансгендерами". По данным их веб-сайта, они таким образом "вылечили" более 3000 детей.



По данным Do No Harm, в первую дюжину рейтингов также вошли другие больницы восточного побережья, в том числе Детский национальный медицинский центр в округе Колумбия и Детская больница UPMC в Питтсбурге.



"Поскольку во всем мире растет внимание общественности к необратимым методам лечения гендерных проблем, создатели базы данных выразили надежду, что она послужит инструментом для информирования общественности о масштабах этой проблемы", – пишет The New York Post.



В текущей американской реальности эта надежда пока не сбылась. Гендерное безумие накрывает Америку.



Медсестра крупнейшей в Америке детской больницы в Хьюстоне (штат Техас) Ванесса Сивадж обвинила свое руководство в навязывании детям операций по смене пола. Причем проводились они за счет программ социальной помощи.



Она также рассказала журналистам, что к ней в дом явились агенты ФБР и угрожали ей. Она также заявила, что врачи в больнице шантажируют родителей своих пациентов, заставляя их соглашаться на смену пола детей, угрожая вызвать Службу защиты детей, если те не согласятся.



В прошлом году доктор Итан Хаим (хирург, закончивший ординатуру в этой больнице) опубликовал документы, свидетельствующие о том, что сотрудники хьюстонской больницы предоставляли детям блокаторы полового созревания и другие препараты для смены пола, даже после того как руководство больницы заявило, что прекратило эти процедуры в марте 2022 года.



По словам Хаима, всего через месяц после публикации документов к нему в дверь постучали агенты ФБР и вручили ему письмо, в котором он был назван "потенциальной целью" федерального расследования.



"Мне вручили письмо, подписанное федеральным прокурором, в котором говорилось, что в отношении меня ведется уголовное расследование по делу, касающемуся медицинских записей", – сказал хирург.



Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон на днях заявил, что расследует эти обвинения, а член палаты представителей штата, республиканец Брайан Харрисон призвал к проведению экстренных слушаний по поводу утверждений Сивадж и Хаима о том, что Министерство юстиции США их запугивал.



"Совершенно возмутительно, что министерство юстиции вместо того, чтобы преследовать медицинских работников, которые жестоко обращались с детьми в Техасе, по-видимому, защищает их, заставляя молчать тех, кто выступает против этих жестоких и незаконных практик", – написал республиканец Харрисон в письме спикеру палаты представителей Техаса Дейду Фелану.



Харрисон также написал в сети X*: "Палата представителей [Техаса] не должна позволять администрации Байдена содействовать и способствовать жестокому обращению с детьми и преследованию информаторов".



В детской больнице Сент-Луиса (штат Миссури), как заявила уволившаяся оттуда сотрудница, американские наследники доктора Менгеле детям прописывали экспериментальные препараты без ведома родителей. Причем побочные эффекты приема этих препаратов скрывались.



В медицинском центра Университета Вандербильта (штат Теннесси) разразился громкий скандал, после того как появилось видео, на котором врач больницы хвастается тем, что операции приносят "огромные деньги" и по этой причине агитирует детей менять пол.



Трансгендерная эпидемия среди детей в Америке ширится с каждым годом. Число молодых людей, идентифицирующих себя как трансгендеров в США, почти удвоилось с 2017 года, согласно новому отчету центров по контролю и профилактике заболеваний.



В 2022 году в США было зарегистрировано 1,6 млн трансгендеров. В 2011-м их было 700 тыс. человек. Таким образом, за 11 лет рост составил 156,6%. 18% всех трансгендеров США – подростки младшего возраста (до 13 лет).



По данным Reuters, с 2017 по 2022 год число диагнозов "гендерная дисфория" (стресс, который человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении) в США выросло на 280%. Общая стоимость оказанных медицинских услуг, связанных со сменой пола, в 2018 году составила $2,94 млрд, в 2022 году – $4,18 млрд, из которых на операции было потрачено $2,2 млрд.



К 2030 году рынок услуг по смене пола в США, согласно прогнозам, вырастет на 20%.



Нацеленность демократов на цивилизационную "перековку" Америки дошла до того, что Пасху сделали днем чествования трансгендеров.



"Белый дом президента Джо Байдена объявил 31 марта 2024 года – Пасхальное воскресенье, самый святой из христианских праздников – "Днем видимости трансгендеров", заявив, что "трансгендерные американцы являются частью нашей нации"", – пишет консервативный портал The Breitbart.



Республиканцы расценили этот шаг команды Байдена как объявление войны христианству, так как теперь либеральная Америка в Пасху празднует день трансгендеров.



В 25 штатах США, там где у власти республиканцы, введен запрет на любые процедуры по смене пола. Президент консервативного движения American Principles Project Терри Шиллинг расценивает эти запреты "попыткой обуздать хищническую трансгендерную индустрию".



Однако "вcе крупные медицинские организации США, включая Американскую медицинскую ассоциацию, Американскую академию педиатрии, Эндокринное общество и Американскую психологическую ассоциацию, поддерживают гендерно-подтверждающую помощь как безопасную и необходимую", – пишет портал Chicago24.



Трансгендерные войны захлестывают Америку, и на данный момент сила, то есть десятки миллиардов прибыли, на стороне воинствующих либералов. Если в Америке хотят зарабатывать, калеча собственных детей, то такой стране не позавидуешь.