Геополитическая пассивность и всеобщая утрата навыка атакующей игры, - Андрей Школьников

00:46 14.10.2024

Почему события идут не так быстро

характерной общей особенностью последних лет стала геополитическая пассивность и утрата навыка атакующей игры

Андрей Школьников



13.10.24

Если сравнивать мои статьи по геостратегии, написанные в 2018-2019 гг., которые позже стали основой первой книги, с прошедшими событиями, то окажется, что текущий темп, интенсивность и скорость изменений в мире ниже, чем могло бы быть. Однако, тренды и варианты сценариев показаны верно. Давление и плотность временного потока не столь жесткие и агрессивные, как могло бы быть, регулярно возникают периоды относительного спокойствия, подходящие для адаптации к изменениям, а отдельные системы отношений оказались более устойчивы и разрушаются с меньшей скоростью.



Дело не в ошибках прогнозирования и отсутствии учета отдельных факторов, это не было целью. Изначально была выбрана парадигма анализа, рассмотрения и описания всех основных и значимых вариантов субъектного поведения, т.е. стратегий, начиная от самых сильных, оптимальных, заканчивая слабыми. Ну а далее – воля и роль личности в истории. Варианты пассивности, недальновидности, трусости, глупых ошибок, отказа от действий и т.д. детально не прописывались, так как их результаты раскрывались, как результат успешной реализации стратегий другими игроками. Проигрыш одних является победой других, игра с нулевой суммой наиболее распространена.



Если бы все геополитические игроки действовали исходя из своих самых сильных шагов, то интенсивность действий, уровень напряжения и потери у всех в мире выросли бы в разы. Стратегическую инициативу рвали друг у друга, противников добивали, не давая шанса, противостояние напоминало войну всех против всех. Условно говоря, военная экономика в России была бы не 6%-7% к ВВП, а в несколько раз больше, ломая привычную жизнь всем. Глобальная связанность трещала бы по швам, а игроки регулярно проходили по грани, повышая ставки. Излишне говорить, что ядерное оружие уже бы применили, Восточная Азия и Персидский залив пылали и т.д.



Серьезная потеря стратегического темпа произошла в конце 2020 г., когда американские элиты не рискнули оставить Дональда Трампа у власти, отказавшись от сюжета быстрой гражданской войны. Следующий год стал медленной и тягучей попыткой обмануть весь мир, внедряя инклюзивный капитализм и борьбу с глобальным потеплением. В начале 2022 г. была запущена экономическая война Запада против России, которая затянулась и привела к потере темпа. Следствием последнего стал перенос противостояния с Китаем и затянутая партия на Ближнем Востоке. Данные изменения играют на руку России, так как позволяют подстраиваться под темп, экономно тратя ресурсы, подспудно решая дополнительные задачи, вроде перезагрузки и очищения ментальной сферы.



Характерной общей особенностью последних лет стала геополитическая пассивность и утрата навыка атакующей игры. Противники занимают выжидательные позиции, не решаются на активные действия, выжидая атаки противников. По аналогии, можно назвать такое поведение геополитическим антифутболом, где качество стратегического мышления описывается формулой: "Игра была ровна, играли два …". Там, где мог получиться результат и победа, наблюдается унылое бездействие с потерей времени и ресурсов. Ничья в таком противостоянии – это не остаться при своих, а увеличить отставание от лидеров. В геополитике будут только призовые места и все остальные. Многие исходят из логики – победит тот, кто меньше ошибется, что неверно.



Откровенным разочарованием с точки зрения стратегии стали действия большей части элит – они дружно отказались от субъектного поведения, отдавая очки / активы фаворитам, играя вничью не только с равными, но и более слабыми, с трудом и через раз выигрывая у откровенных аутсайдеров. Если бы турнир начался с нулей у всех, то уже сейчас расклад был бы однозначный, но начальные позиции в турнирной таблице были не равны. Излишне говорить, кто сейчас играет наиболее активно, достаточно посмотреть итоги последних пары лет.



И, да, обратите внимание, как меняется отношение к происходящему после нескольких удачных раскладов, все уже забыли о "провале" Израиля год назад, не нужно недооценивать древние народы, что полностью относится и к персам…