Эрдоган вынужден идти на переговоры с главным врагом, - Игорь Субботин

07:31 14.10.2024

13.10.2024



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турция подталкивает курдских леворадикалов к мирному соглашению



Турция начала прорабатывать план мирных переговоров с Рабочей партией Курдистана (РПК) – леворадикальной группировкой, уничтожение которой Реджеп Тайип Эрдоган сделал поводом для вторжения в Ирак и Сирию. На верхушку РПК турецкая сторона оказывает давление через основателя и идеолога организации Абдуллу Оджалана, находящегося в заключении. По словам источников "НГ" в Анкаре, мирный процесс стал необходим властям республики на фоне провальных результатов правящей партии в ходе муниципальных выборов и растущего кризиса в экономике.



О том, что Эрдоган рассчитывает заключить мирный договор с РПК, сообщили источники издания Al-Monitor. По их словам, это связано с обстановкой на Ближнем Востоке и планами Эрдогана внести поправки в Конституцию.



Согласно этим данным, Оджалану, который находится в турецкой тюрьме, недавно разрешили сделать звонок высшему звену РПК, которое базируется на севере Ирака. "Оджалан сказал им: пришло время обсудить отказ от вооруженной борьбы", – утверждает один из собеседников портала. Когда командиры спросили, что будет с их судьбой, Оджалан вышел из себя и бросил трубку. Тем не менее один из источников Al-Monitor констатировал: "Можно сказать, что начался новый мирный процесс".



В разговоре с "НГ" экс-чиновник управления по коммуникациям в администрации Эрдогана назвал сближение с РПК ожидаемым шагом. "Прежде всего это позволит изменить подход к курдскому вопросу, – указал собеседник "НГ", говоривший на условиях анонимности. – В последние годы было проще действовать, представляя проблему РПК и имеющих с ней связь курдских партий (самая известная из них – DEM. – "НГ") как вопрос исключительно нацбезопасности и силового механизма его решения. Муниципальные выборы (31 марта 2024 года. – "НГ") показали, что этот подход надо менять: несмотря на то что страна усилила свои антитеррористические возможности и нарастила ресурсы спецподразделений для действий в Ираке, напрашивается смена вектора".



По словам источника "НГ", президентская Партия справедливости и развития (ПСР) и DEM остаются доминирующими силами в регионах с курдским большинством, но власти нужно остановить рост симпатий к Республиканской народной партии (РНП) – основной оппозиционной силе. Собеседник "НГ" указывает: сближение с РПК позволит Анкаре перебить негативный информационный фон, связанный с экономикой и ослаблением нацвалюты. "Это можно использовать как для привлечения инвесторов, так и для перезагрузки переговоров по Сирии, учитывая кризис вокруг Газы, общее состояние израильско-иранских отношений и, кстати, позиции Ирана по Иракскому Курдистану, с которым можно говорить, но которому, как показывает практика, потепление между Анкарой и Багдадом не особо выгодно", – сказал источник "НГ".



Признаки того, что позиция правящей коалиции по курдскому вопросу качественно меняется, появились в этом месяце – после того как партнер Эрдогана по правящему альянсу, лидер националистов Девлет Бахчели на публике пожал руки депутатам DEM. Их он долгое время обвинял в терроризме за связи с РПК.



Курдские политики, в свою очередь, считают готовность власти к переговорам очередной авантюрой Эрдогана. "Турецкое государство запрограммировано на то, чтобы не отдавать курдам даже песчинки", – заявил один из собеседников Al-Monitor.



Попытки запустить мирный процесс с РПК, объявившей с середины 1980-х годов войну турецкому государству, восходят к бывшему президенту Тургуту Озалу. Он согласился на диалог с курдскими леворадикалами в начале 1990-х – после того как война в Персидском заливе изменила геополитический ландшафт в регионе. Однако мирный процесс провалился, а сам Озал умер при странных обстоятельствах. Есть версия, что президент стал жертвой законспирированного переворота, участники которого выступали против мира с РПК.



"Поляризация турецкого общества носит перманентный характер, и, как показывают последние опросы, отношение социума к Эрдогану остается стабильным: нет всеобщего недовольства, но и нет доверия к власти, – заявил "НГ" эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов. – Хорошо это или плохо? С одной стороны, на фоне экономического кризиса подобное положение вещей, как показали муниципальные выборы, опасно для ПСР: она сдает позиции в регионах, где, казалось бы, этого быть не должно. С другой стороны, это позволяет Эрдогану маневрировать и предпринимать весьма успешные тактические шаги: например, через демонстрацию оттепели поставить РНП в трудное положение на фоне кризиса ее лидерства".



По словам аналитика, команда Эрдогана меняет магистральный нарратив. Речь идет о попытке перезагрузки проблемных отношений с рядом субъектов – с РНП, с курдами и, например, с Германией, на отношения с которой также влияет проблема РПК в Европе. "В случае с ФРГ, с которой Турция вела дипломатические пикировки в последние несколько лет, лакмусовой бумажкой является активизация переговоров по теме военно-технического сотрудничества, – отметил Мардасов. – Что касается курдского досье, то симптоматичны действия Бахчели. Понятно, что эти шаги носят согласованный характер. Как отметили представители партии "Ватан", недавнее публичное рукопожатие Бахчели с представителями DEM сродни рукопожатию с Оджаланом. Однако не стоит забывать, что шаги навстречу РНП со стороны ПСР, как бы их ни рисовала пропаганда под соусом укрепления "внутреннего фронта", носят тактический характер и уже позволили Эрдогану фактически нивелировать слухи о возможности досрочных выборов, которые стали распространяться после муниципальных выборов".



Неясно, насколько Эрдоган и Бахчели действительно рассматривают вариант заручиться поддержкой DEM для вынесения вопроса о смене Конституции на референдум, отметил эксперт. "Хотя этот сценарий сейчас обсуждается в турецкой политике, – обратил внимание Мардасов. – Именно в этом ключе трактуются шаги по контактам с РПК. Однако активизация этого трека, очевидно, дает возможность ПСР вывести DEM из состояния нейтралитета после президентских выборов 2023 года, когда заигрывание с РНП не принесло особого результата: если до муниципальных выборов – 2024 власть в принципе устраивала дистанцированность DEM от правящего или оппозиционного блока, то после оглашения результатов ситуацию, когда РНП стала постепенно завоевывать доверие курдских избирателей, надо действительно менять".