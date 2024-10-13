Дружественные России страны извлекают выгоду из антироссийских санкций, - Ольга Соловьева

08:33 14.10.2024 13.10.2024



План строительства альтернативной системы платежей поддерживают далеко не все участники БРИКС

Ольга Соловьева



Глава Минфина РФ Антон Силуанов (в центре) распишет коллегам по БРИКС плюсы новой системы расчетов.

В России надеются создать устойчивую к американским санкциям систему трансграничных расчетов хотя бы с дружественными странами БРИКС. В основе российского проекта – сеть не зависящих от доллара местных банков для проведения прямых трансграничных переводов в национальных валютах. Такая система расчетов позволит экономить странам-участницам от 15 до 30 млрд долл. ежегодно.



"Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результатом проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казань", – объявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, документ содержит такие инициативы, как трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы.



При этом депозитарная система стран БРИКС – BRICS Clear – будет основываться на технологии распределенного реестра, уточнил российский министр. "То есть мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран", – отметил министр финансов.



В свою очередь, трансграничная система БРИКС должна быть создана на базе новых технологий с использованием цифровых финансовых активов, что позволит осуществлять расчеты за торговлю, не используя западную инфраструктуру. Кроме того, платформа даст возможность участникам проводить платежи дешевле и быстрее. "Во всяком случае, у нее есть целый ряд преимуществ, которые интересны странам – участницам объединения", – уточнил Силуанов.



Также глава Минфина высказался о создании собственной перестраховочной компании в БРИКС. "Видим необходимость обеспечения услугами страхования наших торговых связей, чтобы у нас была собственная мощная система страхования грузов, товаров и услуг вне зависимости от каких-либо политических ограничений", – пояснил Антон Силуанов.



Об этом же говорится и в совместном заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, опубликованном на сайте Минфина РФ. Страны – участницы БРИКС, в число которых входят РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, планируют усилить финансовое сотрудничество, сосредоточившись на поиске более независимых и инклюзивных решений для международной валютно-финансовой системы, следует из документа. В частности, страны будут изучать возможности использования локальных валют, упрощения международных платежей и создания более эффективных механизмов финансового взаимодействия.



"Мы приветствуем использование местных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС и их торговыми партнерами. Мы также поощряем укрепление банковских сетей-корреспондентов в странах БРИКС и обеспечение расчетов в местных валютах", – следует из заявления.



Ключевая роль в продвижении инфраструктуры и устойчивого развития стран – членов БРИКС, согласно их заявлению, признается за Новым банком развития (НБР). "Мы поддерживаем дальнейшее развитие НБР, последовательный процесс расширения членства в соответствии с утвержденными политиками НБР, а также улучшение корпоративного управления и операционной эффективности для достижения целей банка", – отмечается в сообщении. Там также указывается, что БРИКС поддерживает "постоянное расширение НБР финансирования в местных валютах и укрепление инноваций в инструментах инвестирования и финансирования".



На прошлой неделе доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы был предварительно представлен главой Минфина Антоном Силуановым и авторами документа из консалтинговой компании "Яков и Партнеры". Российская инициатива предусматривает реформирование международной валютно-финансовой системы на основании четырех ключевых принципов – безопасности, независимости, доступности и устойчивости.



"Страны БРИКС представляют более 36% от мирового ВВП. В 2006 году эта цифра была в 1,5 раза меньше – всего 22%.



Несмотря на то что развивающиеся страны участвуют в 63% всей мировой торговли, ситуация с инвестиционными потоками ровно зеркальная: две трети из них остаются в развитых странах. Этот разрыв ясно указывает на огромный потенциал развивающихся стран, который текущая финансовая инфраструктура не позволяет им раскрыть", – сообщал партнер-эксперт "Яков и Партнеры" Илья Иванинский.



Из самого доклада следует, что будущая инфраструктура трансграничных платежей может развиваться по двум направлениям: собственная система обмена сообщениями и сеть иностранных банков-корреспондентов, которые будут использовать эту систему для осуществления трансграничных платежей. Таким образом, трансграничные транзакции в местных валютах будут осуществлять эти банки, а сами расчеты будут поддерживаться обменом информацией с помощью альтернативных механизмов и будут изолированы. Также предлагается установление прямых связей между центральными банками отдельных стран, которые не будут столь подвержены внешнему давлению. "То есть коммерческие банки продолжают использовать корреспондентскую сеть, которая связана через центральный банк. Это означает, что ни одна коммерческая организация, являющаяся частью сети, не может быть исключена из системы, поскольку это повлекло бы за собой ограничение деятельности самого центрального банка", – рассуждают авторы отчета.



В докладе также предлагается более широко подходить к понятию "мировые валюты" и не пытаться найти одну или две альтернативные валюты. "Сама единица измерения стоимости не обязательно должна быть ограничена национальными валютами, но на самом деле может представлять собой целый ряд инструментов", – следует из документа. В частности, предлагается проводить расчеты с помощью токенов, обеспеченных национальными валютами, CBDC (цифровые валюты центробанков).



В результате экономии доля трансграничной торговли стран БРИКС составит до 15 млрд долл. в год. А в случае реализации всего комплекса предлагаемых мер страны БРИКС смогут сэкономить до 30 млрд долл. Дополнительный рост их экономик может составить до 1 процентного пункта.



В то же время западные агентства сообщают о сдержанных настроениях участников из других стран. Как передает агентство Reuters, большая часть министров финансов и глав центральных банков из группы стран БРИКС вообще не присутствовали на встрече в преддверии саммита БРИКС в Москве. Reuters указывает, что когда Антон Силуанов призвал к созданию альтернативы глобальной финансовой системе, на встрече присутствовали министры финансов Египта и ОАЭ, а также глава центрального банка Ирана. В свою очередь, министры финансов и руководители центральных банков Китая, Индии и ЮАР прислали вместо себя заместителей или более мелких чиновников. Так, Китай в Москве представляли замминистра финансов КНР Ляо Мин и замглавы Народного банка Китая Чаннэн Сюань, а Индию – секретарь Министерства финансов Аджай Сет, уточняет Reuters.



Мотивация Москвы в поисках альтернативной системы расчетов понятна. На фоне ужесточения санкционного режима Россия столкнулась с проблемами в международных транзакциях со своими торговыми партнерами, включая и страны – члены БРИКС, поскольку банки этих стран опасаются карательных действий со стороны западных регуляторов.



Создание собственной системы расчетов поможет решить проблемы с платежами, говорит аналитик "Цифра брокер" Кирилл Климентьев. "Россия предлагает создать собственную систему платежа для стран БРИКС, которая будет работать с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА – технология на основе блокчейна). Это позволит проводить расчеты без использования западной инфраструктуры, которая создает риск отмены/задержки платежа, а также приводит к увеличению стоимости товаров из-за комиссий (для крупного бизнеса 3–5%, для среднего до 7%)", – поясняет он. Источник - НГ

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