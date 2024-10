Америка и Европа открыли иранский фронт. США и ЕС вводят новые санкции против Тегерана, - С.Строкань

08:37 14.10.2024 Главы МИДов стран ЕС в понедельник утвердят новые санкции против Ирана, который обвиняют в передаче России баллистических ракет. Решение Европы наказать Тегеран будет принято, несмотря на призывы нового иранского руководства к нормализации отношений с Западом и отрицание им (равно как и Москвой) предоставления баллистических ракет России. Ранее новые санкции против нефтяного сектора Ирана ввела администрация США, назвав их ответом на ракетную атаку на Израиль, совершенную 1 октября. В Вашингтоне также обвиняют Тегеран в подготовке убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа. На фоне попыток усилить изоляцию Ирана Москва и Тегеран намерены завершить оформление соглашения о стратегическом партнерстве на саммите БРИКС в Казани.



Усиливающееся давление на Тегеран со стороны США и ЕС ударило по позициям нового иранского президента-реформатора Масуда Пезешкиана, поставившего свой политический капитал на примирение с Западом



О предстоящем расширении санкций против Ирана сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, анонсируя запланированную на понедельник встречу глав МИДов стран Евросоюза в Люксембурге. "Ожидается, что министры утвердят санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет",- заявил дипломат, по словам которого в санкционный список войдут как физические лица, так и компании, якобы ответственные за передачу России баллистических ракет. Дипломат в Брюсселе подчеркнул, что эти санкции никак не связаны с ситуацией на Ближнем Востоке.



Таким образом, ЕС намерен послать сигнал о том, что главные европейские обвинения Тегерану касаются не его конфликта с Израилем, а военно-технических связей с Москвой.



Москва и Тегеран категорически опровергают информацию о поставках иранских вооружений России для применения на Украине. С разъяснениями по этому вопросу выступили президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИДа Аббас Арагчи. Отдельное заявление, указывающее на лживость подобных обвинений, сделал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Утвержденный ранее режим санкций ЕС против Ирана за сотрудничество с Россией, а также "за поддержку вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря" действует до 27 июля 2025 года. Этот режим, как и другие санкционные режимы ЕС, регулярно пересматривается и продлевается. В настоящее время под санкциями в рамках этого режима находится более двадцати физических лиц и организаций.



Давление евроатлантических союзников на Иран усиливается с двух сторон.



В конце недели глава Минфина США Джанет Йеллен подписала указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана (решение вступило в силу 11 октября). В документе финансового ведомства отмечается, что новые ограничительные меры, которые разрабатывались совместно с Госдепом, вводятся в связи с "чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США". "Сегодня мы делаем шаги, чтобы пресечь поток доходов, который иранский режим использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет",- разъяснил смысл принятых мер госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, администрация также стремится ограничить возможности Ирана в поддержке своих прокси на Ближнем Востоке.



А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал новые американские санкции против нефтяного сектора Ирана ответом на его ракетный удар по Израилю, нанесенный 1 октября. "После этой безрассудной атаки мы ясно дали понять, что Иран столкнется с серьезными последствиями. После этого мы провели консультации с союзниками и партнерами, в том числе состоялся телефонный разговор президента Байдена с коллегами из стран "Группы семи". По его итогам Министерство финансов США и Госдепартамент объявили о новых и серьезных мерах, направленных на более эффективное противодействие иранской торговле энергоносителями",- отметил Джейк Салливан.



Введение санкций против Ирана в связи с его противостоянием с Израилем совпало с решением администрации США разместить в Израиле американские противоракетные комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к отражению потенциальной новой атаки Ирана.



В свою очередь, в самих США на финише президентской гонки активно раскручивается тема возможного иранского теракта на американской территории.



Его мишенью, как следует из многочисленных утечек, может стать республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп.



Как сообщила в конце прошлой недели газета The Washington Post, предвыборный штаб Трампа, опасаясь "иранской угрозы", запросил выделить для его защиты военную авиацию и ограничить полеты над его резиденциями и митингами с его участием. Была запрошена также военная техника для сопровождения его перемещений. Трибуны в местах проведения митингов в колеблющихся штатах команда республиканца предлагает оборудовать пуленепробиваемыми стеклами. "Запросы поступили после того, как советники кампании Трампа были проинформированы о том, что. Иран все еще активно замышляет убить его",- отмечает The Washington Post.



По информации ведущих американских СМИ, в связи с обращением команды Трампа президент Байден уже поручил своим помощникам предупредить Тегеран о том, что Вашингтон будет рассматривать покушение на республиканского кандидата со стороны Ирана как casus belli (формальным поводом для объявления войны). Газета The Washington Post цитирует представителя Совета национальной безопасности США Шона Сэветта, предупредившего, что "если Иран совершит нападение на кого-либо из действующих или бывших должностных лиц США, то он столкнется с серьезными последствиями".



Подтверждением того, что иранский вопрос стал одной из наиболее горячих международных тем в Вашингтоне за три недели до президентских выборов, стало заявление демократического кандидата Камалы Харрис, пообещавшей, что в случае ее победы на выборах "у Израиля будет все необходимое для того, чтобы защищаться от Ирана и поддерживаемых Ираном террористов".



В ходе конференц-звонка с избирателями, представляющими еврейскую общину США, Камала Харрис также возложила на Иран ответственность за вылазки против Израиля со стороны йеменских хуситов и действующего в Ливане шиитского движения "Хезболла". "Общее между ними - это Иран, который дважды атаковал Израиль",- считает госпожа Харрис.



"Война между Ираном и США - одна из давних целей сионистского режима",- прокомментировал новую антииранскую кампанию в США главный советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Дагиги.



Как президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Усиливающееся давление на Тегеран, идущее одновременно из Брюсселя и Вашингтона, поставило в трудное положение нового иранского президента-реформатора Масуда Пезешкиана, которому, судя по всему, в ближайшее время не удастся реализовать план примирения с Западом. Выступив на 72-й сессии Генассамблеи ООН с призывом начать взаимодействие в США и ЕС, президент Пезешкиан теперь вынужден срочно вносить коррективы в свою позицию. "Ситуация в регионе сложная. Америка и Европа не хотят, чтобы ситуация нормализовалась",- признал в конце прошедшей недели Масуд Пезешкиан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Ашхабаде, также призвав Москву к активной поддержке Тегерана в его конфликте с Израилем.



По словам президента Пезешкиана, Тегеран рассчитывает на завершение процесса оформления договора с Россией о стратегическом сотрудничестве, которое должно произойти в ходе саммита БРИКС в Казани, намеченного на 22–24 октября. Ранее в российском правительстве сообщили о практическом завершении процедур, необходимых для подписания нового межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №188/П от 14.10.2024, стр. 6 Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728884220





