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"Туркестанский фронт": против кого намерена дружить Анкара, сколачивая коалицию?
08:40 14.10.2024

12 октября 2024

Лидер партии ПНД Бахчели подарил Эрдогану карту "тюркского мира" с Сибирью .
Министерство образования Турции решило внести изменение в школьные учебники истории. Термин "Центральная Азия" из пособий удалят, вместо этого регион на границе с Россией будут называть Туркестаном. Подчеркивается, что новшество внедрят уже в этом учебном году, сообщают "Известия".

Реформу поддержал президент Реджеп Тайип Эрдоган:

"Будем работать плечом к плечу, чтобы сделать предстоящий период эпохой тюрков".
Местные эксперты заявили, что новое название призвано подчеркнуть родство региона с Турцией. Причем часть комментариев сопровождалась выпадами в адрес России.

Так, профессор Стамбульского университета Йедитпе Ахмет Ташагыл сообщил государственному телеканалу TRT, что термин "Туркестан" якобы использовался с самых ранних периодов истории:

"Во второй половине XIX века в результате русского вторжения вместо этого была введена и распространена концепция Центральной Азии".
На самом деле во второй половине XIX века название "Туркестан", наоборот, получило широкое распространение. В составе Российской империи в 1867 году появилось Туркестанское генерал-губернаторство, только позже, в советский период, регион получил имя "Средняя Азия и Казахстан".

Нынешний термин "Центральная Азия" применительно к пяти независимым государствам стали использовать только в 90-е годы по предложению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Интересно, что никто из официальных лиц в центральноазиатских странах турецкое нововведение не прокомментировал, зато его стали бурно обсуждать в соцсетях. Некоторые поддержали идею тюркского единства, другие выступили против.

"У Турции порядка 500 млрд внешнего долга, поэтому они и лезут нам на шею. Кто-то же должен выплачивать их долги, вот и раздувают идею о единстве. На самом деле язык, история, традиции у нас абсолютно разные, географически мы далеко друг от друга, нам бы лучше налаживать отношения с нашими соседями",
- написал один из пользователей.
Турция до распада Советского Союза была единственным в мире государством с преобладающим тюркским населением. После 1991 года таких стран стало шесть - добавились Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизия. Анкара одной из первых признала независимость новых республик и сразу же развила бурную деятельность. Известно, что еще в начале 90-х турецкие элиты грезили либо созданием некоего единого государства, либо объединением стран под эгидой Турции.

Так, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге "На пороге XXI века" подробно писал о встречах с турецким коллегой Тургутом Озалом:

"Его визиты в Центральную Азию были связаны не только с необходимостью установления добрососедских отношений с новыми государствами, но и в определенной мере с желанием реализовать мечту Ататюрка - сформировать мощное объединение „тюркских государств". Эту мечту он не скрывал".
Долгие годы дальше разговоров дело не шло. Во-первых, ограниченными были экономические, дипломатические, геополитические возможности Турции. Во-вторых, не хватало единства среди стран Центральной Азии.

Главным препятствием в этом смысле была позиция президента Узбекистана Ислама Каримова, который проводил конфронтационный курс, ссорился и с соседями по региону, и с самой Турцией. Последней досталось, в том числе за предполагаемую поддержку кровавых беспорядков в городе Андижан в 2005 году.

В последние годы, однако, ситуация изменилась. Во-первых, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уладил многие разногласия, которые достались ему от предшественника. Во-вторых, важнейшим событием стала победа Азербайджана в войне за Карабах в 2020 году.

Известно, что в Баку пользовались самой широкой поддержкой Турции, для других стран это стало примером того, что при помощи Анкары можно решать масштабные задачи. Турецкое руководство поддерживало эту идею, президент Эрдоган называл произошедшее победой всего тюркского мира.

В результате работа заметно активизировалась, судьбоносным стал саммит, который прошел в 2021 году в Стамбуле. В ходе мероприятия стороны договорились о создании Организации тюркских государств (ОТГ), а также приняли общую Концепцию развития до 2040 года.

В этом документе в числе прочего говорится о стремлении обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала, а также об унификации образовательной и культурной политики.

В последнее время сближение ускорилось
В нынешнем году взаимодействие стран Центральной Азии и Турции стало особенно интенсивным. В сентябре специальная комиссия ОТГ согласовала единый тюркский алфавит, состоящий из 34 букв. Ожидается, что теперь каждый участник организации утвердит эту азбуку на национальном уровне.

"Больших проблем здесь нет. Самая большая проблема в том, когда казахи и киргизы перейдут на латиницу",
- говорил член комиссии Низами Джафаров.
Кроме того, в конце сентября началась работа по созданию единой карты "тюркского мира". Для этого в Анкаре встретились руководители картографических учреждений стран ОТГ, в мероприятии приняли участие не только гражданские чиновники, но и военные атташе.

Интересно, что президент Эрдоган еще три года назад фотографировался с картой "тюркского мира", на которой обозначены не только страны Центральной Азии, но и ряд российских регионов.

Более тесным становится и сотрудничество в сфере безопасности. Так, 6 сентября в киргизском городе Чолпон-Ата прошло первое заседание Совета министров внутренних дел стран ОТГ, почти в это же время министр обороны Турции Яшар Гюллер посетил Казахстан.

Известно, что страны ОТГ проводят совместные военные учения и развивают военно-техническое сотрудничество, популярностью в Центральной Азии пользуются в том числе турецкие разведывательные и ударные беспилотники.

Наконец, много говорится о развитии транспортной инфраструктуры. В этом смысле для Турции важно добиться создания так называемого Зангезурского коридора, который позволит Анкаре проложить сухопутную дорогу до побережья Каспийского моря.

Если брать в более широком смысле, то Турция и Центральная Азия должны стать частью Срединного коридора, по которому планируется перемещать товары из Китая в Европу. Пока, впрочем, объемы перевозок здесь невелики, в 2023 году удалось транспортировать 2,7 млн т грузов. Для сравнения: через территорию России в 2023 году прошел 161 млн т.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728884400


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