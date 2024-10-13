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Новости с фронтов, главное за сутки: Цукурино зачистили, под Курском накрыли группу "мирных инженеров" ВСУ
08:46 14.10.2024

Комбат Остап: "Раньше враг отчаянно сопротивлялся, выбрасываясь навстречу, а сейчас он прижат к земле"
Михаил Зубов
13.10.24

Российские войска прижали к земле войска ВСУ, которые продолжают оборонять Покровск на Горловском направлении. Уверенное продвижение к городу шахтеров можно считать одним из самых важных событий за минувшие сутки.

О том, как выглядит обстановка на подходах к Покровску, рассказал командир батальона "Лавина" Остап на канале "Репортер Руденко V".

- На фоне боев, добыча угля в Покровске прекратилась, хотя его вывозили на сталеплавильные комбинаты до последних дней, - рассказал комбат. - На пути к городу нас ожидают еще несколько населенных пунктов, но ВСУ их оставляют.

Покровск для Киева имеет значение не только, как транспортный узел, но и как последнее месторождение сталеплавильного угля, которое находилось под контролем у хунты.

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- Освобождение российскими Вооруженными силами Покровска оставит Украину без коксующегося угля. Соответственно, Киев прекратит экспорт стали, который уже и так упал с 12 млн тонн в год - до 2−3 млн тонн. Но и эти тонны - большие деньги, они были важным источником поступления валюты, - сказал "Свободной Прессе" лидер движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

По словам командира батальона "Лавина" Остапа, в воскресенье взят населенный пункт Цукурино. Противник частично укрылся в подвалах и был уничтожен, а частично отступил на другие позиции.

В то же время наблюдающий за событиями с противоположного фланга военкор Кирилл Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные установили знамя в западной части поселка Цукурино.

- Могу сказать, что если раньше враг отчаянно сопротивлялся, выбрасываясь навстречу, то сейчас он прижат к земле, и отвечает только огнем артиллерии и БПЛА, не поднимая головы, - рассказал комбат "Лавины" Остап.

Заметные события происходили и на других направлениях.

В воскресенье в Курской области была уничтожена очередная небольшая группа операторов БПЛА киевского режима. Как отмечают военкоры, работающие в зоне СВО, киевский режим "продает" Западу ликвидацию каждой такой группы едва ли не в качестве нападения на "мирных" инженеров, которые просто управляют на территории России дронами, и никому не мешают.

При этом, концентрируясь на потерях в рядах террористов-операторов, которые ведут обстрел Курской АЭС, Киев предпочитает не замечать жертв в пехоте ВСУ.

Между тем, согласно сообщениям МО РФ, результатом действий по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, за минувшие сутки стала ликвидация более, чем 400 бойцов ВСУ и 18 единиц бронетехники, включая шесть танков.

За минувшие сутки враг потерял около 2000 бойцов, причем наибольший ущерб понес на Купянском и Южно-Донецком направлениях.

Согласно сводкам МО РФ, группировка войск "Запад" в районе населенных пунктов Купянск, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР) отразила две атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии, уничтожив при этом до 510 нацистов.

В то же время, группировка "Юг" продолжала продвижение в направлении Курахово и Елизаветовки, уничтожив попутно до 615 вражеских солдат.

Группировка войск "Центр" в результате решительных действий освободила населенный пункт Михайловка (ДНР), на подступах к которому остались лежать около 460 солдат ВСУ.

Подразделения "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе в районе Доброволье (ДНР) и Малиновка Запорожской области, уничтожив более 130 единиц живой силы врага, а группа "Днепр" в Херсонской области уничтожила еще более 50 нацистов.

Кроме того, МО РФ сообщило, что ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 2 аэродромам и 138 пунктам возможного размещения боеприпасов и военной техники врага.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728884760


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