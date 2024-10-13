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|Скончался экс-председатель Тургайского облисполкома и первый аким Кустанайской области Кенжебек Укин
09:05 14.10.2024
Ушел из жизни известный государственный деятель Казахстана Кенжебек Укин. Новость о его смерти сообщил в социальных сетях аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передает NUR.KZ. "Мы с большим потрясением восприняли новость о кончине Кенжебека Укиновича Укина. Он был уважаемым государственным и общественным деятелем, внесшим большой вклад в развитие страны. Кенжебек Укинович прошел долгий путь от учителя до главы администрации области.
Он был известен своим упорным трудом, особенно в трудные времена года становления независимости Казахстана", - пишет Аксакалов в Instagram. Он выразил соболезнования семье Укина. Как сообщалось в газете "Костанайские новости", Кенжебек Укинович в первые годы обретения Казахстаном независимости стал главой областной администрации (ныне должность называется "аким") Костанайской области, став первым на своем посту. Перед этим назначением Кенжебек Укин работал первым секретарем обкома компартии Казахстана - председателем областного Совета народных депутатов Торгайской области. А ранее три года возглавлял Кустанайский облисполком.