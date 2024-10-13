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Казахстан. Регионы без присмотра? - Д.Ашимбаев
09:56 14.10.2024

Регионы без присмотра?
Д.Ашимбаев: У нас толком нет региональных исследований. Регионы делят на мегаполиса и области, трудоизбыточные и трудодефицитные регионы, регионы-доноры бюджета и регионы-реципиенты, более или менее условно - на аграрные и индустриальные. Хотя есть множество иных важных критериев, но с точки зрения госполитики эти являются базовыми

Данияр Ашимбаев, 13 октября

У нас толком нет региональных исследований. Регионы делят на мегаполиса и области, трудоизбыточные и трудодефицитные регионы, регионы-доноры бюджета и регионы-реципиенты, более или менее условно - на аграрные и индустриальные.
Хотя есть множество иных важных критериев, но с точки зрения госполитики эти являются базовыми.
При этом с бюджетной точки зрения ситуация запутана. Многие доноры в целом в плюсе, но благодаря централизации и тому, что базовые предприятия зарегистрированы в центре или вообще за рубежом, картина сильно путается.
Проблему трудодефицита у нас пытаются решить миграцией из других областей, толком не изучая причины сокращения населения и экономических проблем.

После событий 2011 года сделали упор на развитие моногородов, но потом вопрос как-то забылся, и уже в недавно принятой концепции развития сельских территорий прозвучало, что надо закрывать минигорода и стимулировать миграцию населения в мегаполисы.
Особенно не видно: проводился ли анализ функционирования сельских и районных акиматов с точки зрения эффекта перехода от назначения акимов к их избранию.

Не стали эффективным инструментом и маслихаты, которые должны по идее быть не только институтом диалога, но и механизмом актуализация и решения местных проблем. Много говориться об изменении их регламента, реформе аппарата, но воз и ныне там.
Про местное самоуправление вообще промолчим. После цирка с непонятными кенесами государство вообще замолкло на эту тему.
То есть, проблема заключается и в институтах, и в методике оценки ситуации в регионах. Центру, конечно, удобно: в столице все хорошо, реформы идут, а вредные регионы не борятся с инфляцией, не привлекают инвестиции, не создают рабочие места. В то же время нужно синтезировать политику центральных и местных органов, но никто не хочет. В итоге те иные полномочия гуляют туда-сюда. Единого видения нет.

Нужно все толком изучить, но никто не хочет или не может.
Взять районный уровень. У нас ведь не только у областей своя специфика, но и внутри них. Есть проблемные зоны с точки зрения экономики, социального развития, миграционных процессов, межнациональных отношений, экологии, промышленной безопасности, состояния здоровья, а также - коррупции и преступности. Сейчас много говорят про Талгар, но ведь район издавна отличался частыми скандалами и громкими делами. И этот район с точки зрения высокого уровня проблем далеко не единственный. Но есть ли общий анализ региональной проблематики? Ведется ли системный мониторинг? Раньше такую работу вели АП и КНБ, но это было довольно-таки давно. И судя по ситуации в ряде регионов и частоте различных нештатных ситуаций, то системной политики мы не видим. А потом - громкие возмущения и недоуменные замечания: как же так, почему?..

Источник - номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728888960


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