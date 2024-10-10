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К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза, - "Известия"
10:08 14.10.2024

К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Орбан заявил о риске распада Шенгена и миграционном кризисе в ЕС

10 октября 2024,

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвергли критике во время дебатов в Европарламенте. Европейские политики осудили венгерского лидера за отказ от военной поддержки Украины, желание торговать углеводородами с Россией и смягчение визового режима с ней. Почему в Евросоюзе недолюбливают Орбана и справедливо ли такое отношение к нему - в разборе "Известий".

Что произошло
• 9 октября выступление Виктора Орбана на пленарном заседании Европейского парламента переросло в конфронтацию с европейскими политиками. Премьер-министр Венгрии намеревался изложить планы по председательству Будапешта в Совете Евросоюза (подробнее о значении этого председательства мы писали здесь) и озвучить предложения по ужесточению миграции и усилению конкурентоспособности ЕС. Однако вместо этого он подвергся обструкции за свою внешнюю и внутреннюю политику.

• Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за его отказ от оказания финансовой и военной помощи Украине, а также осудила его призыв к прекращению огня и мирные инициативы. Она заявила, что решение Венгрии смягчить визовый режим для российских граждан является "угрозой безопасности Евросоюза". Напоследок, она указала на желание Будапешта продолжать закупать газ и нефть из России в противовес другим странам ЕС.

• Претензии к Орбану также озвучил его оппонент, лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, являющийся депутатом Европарламента. Он назвал Венгрию "самой коррумпированной и бедной" страной Евросоюза и заявил о неудачах Орбана во внутренней политике, обвинив его в массовом отъезде венгров из страны. Другие выступающие указали, что Орбан поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и выразили недовольство поездкой венгерского лидера в Москву в июле (подробно о "миротворческом турне" Орбана мы писали здесь).

• Критика с трибуны Европарламента прозвучала после того, как Венгрия отложила решение о сроках продления санкций Евросоюза против России до президентских выборов в США. Это заблокировало возможность выделения кредита Украине на сумму $35 млрд за счет средств, полученных от замороженных активов РФ.

Почему Орбан раздражает Евросоюз
• Евросоюз недоволен тем, что Орбан в рамках своей политики противодействует эскалации конфликта на Украине и поставкам вооружений Киеву. Он утверждает, что разрешить конфликт можно только дипломатическим путем, в то время как коллективный Запад придерживается конфронтационной линии. Новый состав Еврокомиссии, который приступит к работе в этом году, станет еще более милитаристским, чем прошлый (в него, в частности, войдут экс-премьеры Эстонии и Литвы Кая Каллас и Андрюс Кубилюс, известные своей проукраинской позицией. Подробно милитаризацию ЕС мы разбирали здесь). В этом смысле позиция Орбана все больше диссонирует с политической линией Брюсселя, из-за чего стоит ожидать большего противостояния между ними.

• В Брюсселе при этом игнорируют тот факт, что Орбан ограждает Евросоюз от последствий безрассудной политики, которая играет на руку только его кураторам - США и Великобритании. Венгерский лидер не позиционирует себя как евроскептик и выступает за сохранение Евросоюза, но при этом добивается суверенизации Европы, хочет избежать большой войны на континенте и развивать экономические отношения с соседями, в том числе с Россией.

Будет Пешту: ЕС хочет наказать Венгрию за контакты с Россией и Китаем
Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны
• Раздражение Евросоюза вызвано также тем, что Орбан прежде всего отстаивает интересы Венгрии. Он подчеркивает, что отделяет потребности Брюсселя и Будапешта и ставит последние выше по приоритету. Хотя Орбан не может существенно влиять на политику Евросоюза, он старается оградить Венгрию от участия в украинском кризисе.

• Евросоюз не может ничего поделать с тем, что позиции Орбана внутри страны сильны. Его риторика только ведет к повышению рейтинга доверия в Венгрии, что позволяет ему оставаться у власти и входить в число главных деятелей Европы, имея равный по силе голос с лидерами других стран.

К чему приводит противостояние
• Ждать того, что принципиальность Орбана внесет раскол в Евросоюз и изменит настроения в Брюсселе, пока не стоит. Мейнстримные силы слишком консолидированы. Ведущие члены объединения, такие как Франция, Германия и Италия, твердо стоят за продолжение поддержки Украины.

• Несмотря на неприятие точки зрения Орбана, за последние два года его скептическое отношение к Украине и намерение улучшить отношения с Россией находят сторонников внутри Евросоюза. Он заручился поддержкой Словакии, победителей последних парламентских выборов в Австрии, некоторых политических сил в других странах, что вынуждает Евросоюз ужесточать дисциплину и изыскивать возможности давить на несогласных членов. Орбан также имеет своих сторонников в Европарламенте.

• Несогласие венгерского лидера с политикой Евросоюза поднимает вопрос о самом устройстве объединения, при котором важнейшие решения о его судьбе должны приниматься единогласно, а не большинством голосов. Европа не хочет идти на кардинальные изменения из-за Орбана и, чтобы продолжать существование в первозданном виде, должна искать способы сотрудничать с ним. Необходимость решать важные вопросы с оглядкой на Венгрию держит Евросоюз в напряжении.

При подготовке материала "Известия" общались с:

советником директора Российского института стратегических исследований Дмитрием Буневичем;
заведующим отделом Украины Института стран СНГ Иваном Скориковым

Источник - /iz.ru
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