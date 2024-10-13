Мигрантам хотят закрыть еще одну лазейку. РосМинтруд взялся за систему патентов

10:16 14.10.2024

МИГРАНТАМ ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛАЗЕЙКУ: МИНТРУД ВЗЯЛСЯ ЗА СИСТЕМУ ПАТЕНТОВ

Мигрантам хотят закрыть еще одну лазейку. Минтруд взялся за систему патентов и предлагает реформировать действующую систему привлечения мигрантов. Детали раскрыл министр труда Антон Котяков.



Министр указал на необходимость изменения механизма патента на работу мигрантов. По его словам, действующий инструмент выполнил свою функцию и сейчас требует корректировок.



Поэтому Министерство труда вместе с МВД разрабатывает новые подходы к организации миграции, так как "свободное перемещение" и "длительный поиск работодателя" с неопределенными условиями трудоустройства - это неправильно.



Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства - это неправильно,



- сказал министр в интервью "Ведомостям".



Котяков также озвучил риски для бизнеса: несмотря на инвестиции работодателей в обучение и медицинские обследования мигрантов, нет гарантий, что иностранный работник выполнит условия договора и не сменит место работы. Таким образом, новая система должна быть более структурированной и гарантированной.



Ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев подчеркивал, что, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре мигранты составляют до 90% населения, в то время как в России эта доля не превышает и 10%. Но в этих ближневосточных странах практически нет криминала.



Как же так? А оказывается, можно решить эту проблему. Ответом является то, что у них, в арабских странах, называется кафала. По-русски это можно было бы назвать организованным набором. Во всяком случае, в документах, циркулирующих в правительстве, еще десять лет назад появилось именно такое выражение. Появилось оно по инициативе Минтруда. Организованный набор - что это означает? Эта система накладывает ответственность на работодателя. Мы с вами, наверное, уже десятки раз говорили об этом в эфире телеканала Царьград,



- подчеркнул Малофеев.



Он напомнил, как выглядит схема организованного набора: работодатель завез сотрудников, которые ему нужны, обеспечил им бытовые условия, позаботился о том, чтобы они, в свою очередь, не создавали проблем местному населению, и вывез их по окончании срока контракта.



Это и есть организованный набор. Эта практика должна прийти на смену коррумпированной, серой - даже черной - системе выдачи патентов на работу, которая есть сейчас,



- констатировал учредитель Царьграда.