Между роботами и мигрантами. Дешевизна рабочей силы не позволяет РФ вкладываться в модернизацию, - Къ

10:21 14.10.2024

Если российские компании решат массово роботизировать свои производства, это приведет к высвобождению 12–15 млн занятых и сложившийся сейчас в РФ "рынок соискателя" снова станет "рынком работодателя" - доклад ЦМАКП об этом был представлен на форуме профсоюзов в Геленджике. Активному росту инвестиций в автоматизацию, однако, мешают ограничения на импорт технологий и все еще относительно небольшая стоимость человеческого труда на российском рынке - роботизация все еще выглядит избыточно дорогой альтернативой поиску и импорту работников.



Для освобождения людей роботами первым необходимо стать дороже, а вторым - доступнее для работодателей



Российский рынок труда находится в точке "перегрева" - число вакансий на одного занятого находится вблизи исторического максимума, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Дмитрий Белоусов представил на форуме "Профсоюзы. XXI век. Образ будущего". В его основе - данные Росстата, расчеты ЦМАКП и международные исследования глобального рынка труда.



Как следует из презентации доклада, ситуация на рынке труда остается напряженной, безработица по-прежнему быстро снижается, обновляя исторические минимумы. Спрос на труд (с очисткой от влияния сезонных факторов) стабилизировался, но нет уверенности, что это не кратковременный "сбой тенденции". Напомним, что, по данным Росстата, безработица в России ушла уже ниже уровня в 2,4%, а рост зарплат за последние полтора года превысил 30% в номинальном выражении (см. "Ъ" от 3 октября). Спрос на труд, по данным предыдущих докладов ЦМАКП, постоянно рос в течение последних двух лет и сейчас превышает 76 млн рабочих мест. Среди факторов, повлиявших на сокращение предложения труда в РФ за последние два года, эксперты отмечали демографические тренды - за этот период численность россиян в наиболее экономически активных возрастах (20–39 лет) снизилась на несколько миллионов человек. Кроме того, определенное влияние оказало и сокращение миграции - если до пандемии в РФ в течение года для работы находилось 4,5 млн человек, то сейчас их численность снизилась до 3,5 млн.



Как отмечается в докладе ЦМАКП, нынешний дефицит труда в России - отчасти парадоксальное следствие избыточной занятости.



Правительство и общество традиционно поддерживают искусственную занятость на предприятиях (например, за счет требований к созданию новых рабочих мест, сохраняющихся даже при дефиците работников). Такой консервативный подход снижает производительность труда и, в свою очередь, ведет к его недооценке. Напомним, по итогам 2022 года уровень производительности труда в РФ снизился до минимальных значений за последние десять лет (см. "Ъ" от 9 октября 2023 года).



Из-за этого у компаний нет мотивации для технологической модернизации предприятий и замещения человеческого труда роботами и автоматами (и в целом низкой инновационной активности в российской экономике). В результате все большую роль на производстве играют недостаточно квалифицированные кадры, что сказывается на качестве продукции. В 2019 году, до "ковидных" потрясений, в России было пять роботов на тысячу занятых в промышленности - при среднем мировом показателе в 9,9 робота на тысячу работников. В итоге отсутствует как достаточный "кадровый резерв" в промышленности и строительстве (в том числе из-за нежелания молодежи получать рабочие специальности), так и "запас" высвобождающихся работников.



По оценкам ЦМАКП, сейчас автоматизация российских производств способна была бы высвободить до 12–15 млн занятых, ликвидировать нынешнее "скрытое индустриальное перенаселение" и хронический разрыв в производительности труда между Россией и технологически развитыми странами.



При реализации этого сценария будет расти и спрос на платформенную занятость - поскольку работодатели смогут снова выбирать себе работников, они, вероятнее всего, предпочтут тех, взаимодействие с кем потребует от них меньше социальных обязательств.



Промышленным роботам выделят федеральный проект

Отметим, впрочем, что вероятность реализации сценария подобной массовой роботизации производств пока не выглядит сколько-нибудь реалистичной - доля расходов на ФОТ в ВВП РФ в 2022 году была низкой, и даже если по итогам 2023 года она вырастет, этот показатель будет далек от предельного, способного подтолкнуть компании к капитальным вложениям в техническое перевооружение. Кроме того, ограничивают модернизацию (в части доступа к оборудованию и технологиям) и санкции. Не в пользу роботов говорят и ожидаемые успехи властей в налаживании импорта иностранной рабочей силы - так, в январе-сентябре 2024 года около 100 тыс. граждан Узбекистана были устроены на работу в организационно-адресном порядке на предприятия в России - против 23 тыс. за тот же период 2023 года, следует из заявления республиканского агентства по внешней трудовой миграции.



Анастасия Мануйлова

Газета "Коммерсантъ" №188/П от 14.10.2024,