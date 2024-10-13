Выборы в США и выбор Украины, - Ростислав Ищенко

11:14 14.10.2024 13.10.2024

Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



Чем ближе день американских выборов, тем чаще среди добрых, но далеких от политики, русских людей возникает дискуссия, кто лучше для России – Трамп или Харрис? Некоторые продвинутые радикалы говорят, что никто не лучше (и это правильно), добавляя, что лучше, если США развалятся (а вот это не так однозначно, как на первый взгляд кажется).



Мы пережили развал СССР и помнящие его люди, по аналогии, считают, что развал США произойдет так же. Страна спокойно поделится на 50 отдельных государств, народ обнищает, мы им будем посылать старую одежду и просроченные консервы, Мексика предъявит претензии на утраченные в XIX веке территории, а ядерный арсенал, как-нибудь сам собой попадет под международный контроль – и это будет единственное отличие от России 90-х годов прошлого века.

Радикалы, впрочем, мечтают смотреть по телевизору гражданскую войну в США, рассчитывая безопасно наслаждаться реальным апокалипсисом под попкорн.



Теоретически все может так и произойти: может случиться тихое увядание, а может и громкое падение и при этом остальной мир останется в относительной безопасности. Но это крайне сомнительно.



Нынешние США принципиально отличаются от позднего СССР тем, что СССР проиграл морально – его население согласилось с тем, что "светлое будущее" построил Запад, а мы зашли в тупик и необходимо срочно перенимать и внедрять западный опыт. Население СССР и стран, на которые он распался, поначалу не видело в процессе гибели государства катастрофы, считая, что неурядицы скоро завершатся, а Запад поможет их преодолеть. В Западе видели друга, учителя и пример для подражания.



В 90-е годы постсоветские страны (включая Россию) соревновались друг с другом кто раньше в ЕС и НАТО вступит. За Западом признавали роль вождя и арбитра, а относительно мирным разводом (на окраинах распавшейся империи гражданские войны все же начались) гордились.



Только к концу 90-х, и только Россия (сохранившая в силу огромности территории и наличия ядерного арсенала глобальные амбиции), начала осознавать, что Запад не бескорыстный благотворитель, а жестокий грабитель, более наглый, чем собственный олигархат. С этого момента и началась нарастающая конфронтация России с Западом. Но только России. У всего остального постсоветского пространства глобальных амбиций не было и большей части постсоветских элит богатый и эффективный Запад представлялся более перспективным союзником, чем нищая, увязшая в Чеченских войнах Россия.



Лишь через долгие два десятилетия Москва настолько окрепла, что смогла выступить в качестве альтернативного центра силы не только на постсоветском пространстве, но и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Но добровольно сданные поздним СССР позиции, возвращаются нынешней Россией в тяжелой борьбе, с огромным напряжением сил. Даже на постсоветском пространстве нет ни одного региона (западное направление, Кавказ, Средняя Азия), где Россия смогла бы восстановить свое безоговорочное доминирование. Борьба продолжается и находится в самом разгаре.

США нам проигрывают материально, сохраняя уверенность в своем моральном превосходстве. При гипотетическом развале США, внутри Америки не будет сколько-нибудь заметного меньшинства (не говоря уже о большинстве населения), которое согласится с тем, что США зашли в тупик, а правильный путь в "светлое будущее" прокладывает Россия. Никто там не будет готов признать за Москвой роль международного арбитра, пригласить российских гуру реформировать Америку и т.д.



Наоборот, даже очевидное поражение население США воспримет как вопиющую несправедливость. Дело не только в том, что американцам всю жизнь внушали, что они "избранная нация" (хоть и в этом тоже). Важнее тот факт, что США до сих пор являются нацией эмигрантов, покинувших родину ради повышения своего благосостояния. Для них "Град на холме" обладает всеми качествами идеальной утопии. Они верят, что выбрали лучшую из возможных политическую и экономическую систему – модель "общества всеобщего благоденствия".



С этой верой они готовы идти на плаху, как старые большевики шли в расстрельные подвалы Лубянки, веря в то, что их смерть приближает всемирно-историческую победу коммунизма, как сейчас вереницы украинских леммингов идут умирать за мифический "европейский выбор". Человеку бывает легче умереть, чем признаться самому себе, что он сделал неверный жизненный выбор, лишив перспектив не только себя, но и свое потомство.

Тем более, американцы не собираются умирать. США – огромная страна, обладающая серьезным демографическим, экономическим, финансовым и военным ресурсом. Это единственное на сегодня государство, имеющее пусть непродолжительный, но все же опыт тотального доминирования в глобальной политике. Кроме того, американцы сражаются не за абстрактное "светлое будущее" для всех, даже для тех, кто его не хочет, а за свою собственную сытую и комфортную жизнь, оплачиваемую остальным миром, что невозможно без гегемонии США.



Поэтому полагать, что гипотетический распад США будет осуществляться по советскому сценарию было бы непростительной наивностью. Гораздо выше вероятность услышать фразу: "Зачем нам мир, если в нем не будет США!"



Старик Байден в периоды просветления периодически сообщает миру об услышанном им в тот момент, когда он переживал очередное овощное состояние и окружение не стесняясь при нем обсуждало проблемы. Несколько недель назад он сказал, что выборы в США будут честными, но не факт, что мирными. Это значит, что противоречия между американскими элитными группировками столь существенны, что власть становится самоцелью, а способ ее получения отходит на второй план.



Не факт, что американские элиты начнут горячую гражданскую войну (теплая идет уже давно), но такой вариант явно не исключается обоими лагерями. Республиканцы тоже в подобном духе высказывались. При этом, уже восемь лет (с первого избрания Трампа) оба лагеря стоят на грани горячего гражданского конфликта, но не срываются в него окончательно, хоть и сползают постепенно. То есть, обе противостоящие группировки американских элит, считают желательным сохранить США.



Сохранить США, победив своих внутриполитических соперников нельзя. Илон Маск и Такер Карлсон не случайно шутили в прямом эфире по поводу перспективы не выйти из тюрьмы, если победит Харрис. Такую перспективу ощущают высокопоставленные представители обоих лагерей. Поэтому Байден и сказал о честных, но не обязательно мирных выборах. Проигравший теряет все, поэтому высока вероятность попытки оспорить победу любой ценой (не только в судах, но и на баррикадах).



Но есть другой вариант разрешения внутриполитических (внутриэлитных) противоречий. Путин лишь четверть века ведет Россию по пути общенационального консенсуса и внутриэлитного компромисса. Далеко не все привыкли к такой форме внутриполитического взаимодействия. Многие мечтают, как "после Путина" они придут к власти и расстреляют (или пересажают) всех, кто не с ними, полностью задавят любое несогласие и введут единомыслие.



Американцы в условиях общенационального консенсуса и внутриэлитного компромисса прожили полтора века, с конца своей Гражданской войны, до 2016 года. На этой базе сформирована современная американская система, достигшая больших успехов, в том числе установления своей военно-политической и финансово-экономической власти над миром в конце ХХ века.



Американцы пытаются этот внутриэлитный компромисс, обеспечивающий политику общенационального консенсуса, сохранить. Для этого им "всего лишь" необходимо сохранить свою гегемонию. За это они с нами и воюют. И с Китаем неизбежно будут воевать за это же, и с любым потенциальным соперником, который не согласится добровольно признать американскую гегемонию и столь же добровольно передать США рычаги контроля над собой.



Для США победа над Россией – вопрос выживания их системы. Без этой победы, у них нет надежды получить необходимые для восстановления внутриэлитного консенсуса ресурсы. Если же ресурсы не будут получены извне, то у противостоящих группировок американской элиты не останется другого выхода, как только отнять их друг у друга, то есть свалиться в разрушающую США Вторую гражданскую войну.



Поэтому дальнейшее противостояние Вашингтона и России неизбежно. И ядерной конфронтации США не боятся, так как альтернативой для них может оказаться ядерная конфронтация внутри США (гражданские войны, как правило, бывают более жестокими чем внешние). Запускать ракеты по России с точки зрения любого американца всяко лучше, чем перестреливаться ими с соседними штатами.



Отсюда простой вывод: США могут отказаться от поддержки Украины прямо сейчас, а могут поддерживать ее до последнего украинца (что более реально), но любое их решение будет тактическим. При его принятии в Вашингтоне будут исходить из своего представления о том, как эффективнее продолжать конфронтацию с Россией. Из этой позиции будет исходить любой президент США, как действующий, так и будущий (Байден, Харрис, Трамп и даже Вэнс, если Трампа изберут, но до конца срока он по какой-то причине не дотянет).

Гибель Украины для США так же непринципиальна, как гибель полка на просторах Второй мировой войны. Обидно, если полк гибнет без пользы, если же польза есть, то гибель тысяч людей уже вроде как оправдана. США и пытаются, и будут пытаться извлечь из гибели Украины максимальную пользу.



Фактором, влияющим на американские выборы гибель Украины может стать только в случае, если случится в ближайшие три недели. Потом выборы пройдут и будет уже поздно. В Вашингтоне уверены, что три недели Украина продержится, американцы прогнозируют ее крах между концом декабря и началом марта.



Таким образом, для России проблема текущих американских выборов заключается в том сумеют ли американские элиты в очередной раз удержаться от срыва в гражданскую войну и продолжить курс на наращивание конфронтации с нами, или дефицит ресурса все же окончательно сломает общенациональный консенсус (вслед за уже сломанным внутриэлитным компромиссом) или же надежда на российские трофеи позволит американцам в очередной раз продлить агонию системы, как надежда на совместную с Западом победу над Россией продлевало агонию украинской системы. Источник - Украина.Ру

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