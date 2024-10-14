Оккупированная Германия и испуганный Шольц, - Т.Сильвргельм

11:43 14.10.2024

14.10.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



У американцев компромата на главу федерального правительства не занимать



На сегодняшний день самой зависимой от США европейской страной является Германия Олафа Шольца. На него у Вашингтона имеется увесистая папка отборного компромата, поэтому он делает все, что от него требуют из-за океана. При этом ему даже позволено быть неуступчивым по вопросу передачи Киеву ракет Taurus.



На днях немецкого канцлера внезапно посетила мысль провести телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. И это не идея, собственно, Шольца, а очередной симулякр со стороны Вашингтонского "глубинного государства".



Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила 11 октября, что Путин якобы отказался обсуждать посредничество с Шольцем по Украине. "В эти дни он даже не хочет разговаривать с канцлером Германии по телефону", – заявила "зеленая фрау".



Что это было? Запад вновь попытался подбросить Кремлю очередную обманную конструкцию вроде "второго саммита мира" Зеленского. Однако что-то пошло не так.



На самом деле, переговоры с нудным Шольцем или французским флюгером Макроном давно уже ни к чему не ведут. Эти марионетки меняют свое мнение на следующий день после переговоров, вырывают из контекста фразы российского руководства, а также сливают конфиденциальные телефонные разговоры в публичное пространство.



После того как Олаф Шольц понял, что его "миротворческая" попытка сорвалась, он встретился в Берлине с Зеленским и пообещал ему новые поставки вооружений.



"Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине военную помощь на сумму 1,4 млрд евро до конца года. Эта поддержка говорит о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас рассчитывать. Во-вторых, это ясный сигнал Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим поддерживать Украину", – заявил канцлер.



Средства предполагается выделить на системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные дроны, радиолокационное оборудование и артиллерийские снаряды. Страны G7 намерены также выделить кредиты для киевского режима в размере 50 млрд долл. от прибыли украденных и замороженных европейцами российских активов.



Однако после встречи с Зеленским Шольц не успокоился по поводу Киева и наметил встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Стамбуле 19 октября. Предполагается, что они обсудят украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, иммиграционную политику и т. п. И, вероятнее всего, на этой встрече опять будут озвучены "миротворческие инициативы", придуманные в Белом доме.



Между тем маневрирование немецкого канцлера становится вполне объяснимым, если вспомнить, с чего он начал свой путь на ответственном посту. В частности, Шольц через два месяца после своего вступления в должность, 7 февраля 2022 года, с первым официальным визитом отправился именно в Вашингтон, где у него перед носом потрясли старым компроматом, полученным американскими спецслужбами еще около 30 лет назад.



"Когда в 1989 году рухнула Берлинская стена, то американцы вывезли из штаб-квартиры Министерства государственной безопасности ГДР ("Штази") огромный массив данных – компромат на всю немецкую верхушку. Это известная операция, которая носит название "Розенхольц"", – рассказал главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.



В 2022 году немецкие СМИ опубликовали несколько документов из серии "Розенхольц". В них говорится о том, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц получал деньги в ГДР. Поэтому в настоящее время он на 99% находится в тисках этого компромата, который держат у себя Соединенные Штаты, подчеркнул аналитик.



И это не единственный компромат, которого боится Шольц. Так, в феврале 2016 года канцлер попал под расследование, связанное с Warburg Bank, которое начала прокуратура Кельна по обвинению в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2018 год. В тот период Шольц являлся бургомистром Гамбурга и, как подозревает прокуратура, способствовал мошеннической деятельности банка.



В августе 2022 года канцлер был даже допрошен по этому делу в качестве свидетеля парламентской комиссией Гамбурга, однако результатов расследования и каких-либо обвинений до сих пор не последовало.



Одновременно летом того же года Олаф Шольц оказался замешан в еще одной щекотливой ситуации, раскрывшей его как для немецкой, так и мировой общественности с новой неприглядной стороны. Речь идет об инциденте на вечеринке парламентской фракции СДПГ, в которой приняли участие около тысячи человек.



"На закрытой вечеринке Социал-демократической партии ФРГ, на которой присутствовали депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах, а также канцлер страны Олаф Шольц, присутствовавшим девушкам подмешивали наркотики, а затем насиловали", – сообщила немецкая газета Tagesspiegel.



Понятно, что с подобным шлейфом скандалов, как тайных, так и явных, немецкому руководству приходится быть очень послушным и вести себя "тише воды, ниже травы". Очевидно, именно такие несерьезные фигурки, как Шольц, необходимы планировщикам для реализации своих глобальных планов.



Сейчас канцлер продолжает американскую игру по отказу от поставок немецких ракет Taurus дальностью свыше 500 км. "Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Могу заверить, что пока я занимаю свой пост, я останусь при этой позиции", – заявил Шольц 20 сентября 2024 года. Это означает только одно: позиция администрации США пока не изменилась, поэтому ракеты не переданы Киеву.



Такой максимально послушной и чуткой к пожеланиям заокеанского хозяина Германия была не всегда. Можно вспомнить, например, времена Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Герхарда Шредера, когда канцлеры были активны в отстаивании своей позиции на международном уровне.



Сейчас тенденция полной зависимости ФРГ от США закрепилась. Хотя уже Ангела Меркель была не в полной мере свободна в проведении своей политической линии, однако ей все-таки удавалось сохранять остатки суверенитета.



С приходом на пост канцлера Олафа Шольца Германия оказалась отброшена во времена после 1945 года, когда американцы устанавливали свои порядки в подконтрольной им оккупационной зоне в западной части страны.



После вывода советских войск (1989-1994 гг.), американцы только закрепляли свое присутствие в объединенной Германии, распространив деструктивное влияние на восточные территории, поглощенные в результате краха ГДР.



В настоящее время суверенитет ФРГ ограничен присутствием оккупационных войск. На территории страны расположено более 40 военных объектов США. К примеру, на американской базе Бюхель в Рейнланд-Пфальце хранятся термоядерные бомбы B61. А база Рамштайн в Рамштайн-Мизенбахе является крупнейшим и основным опорным пунктом ВВС США в Европе.