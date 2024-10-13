Bloomberg: Индия стала ключевым поставщиком подсанкционных товаров в Россию

11:49 14.10.2024

Bloomberg

США



Индия стала вторым по величине поставщиком запрещенных технологий в Россию

Bloomberg: Индия стала ключевым поставщиком подсанкционных товаров в Россию



Почти пятая часть подсанкционных технологий поступает в Россию через Индию, пишет Bloomberg. Микрочипы, платы и станки служат "топливом" для российской спецоперации. Союзники Киева выражали Нью-Дели разочарование, но отклика не получили.



Виктория Дендрину

Альберто Нарделли



Индия резко нарастила отгрузку и стала вторым по величине поставщиком ключевых подсанкционных технологий в Россию, заявили американские и европейские официальные лица. Они подчеркнули, насколько трудно оказалось пресечь экспорт, питающий военную машину президента Владимира Путина.



По словам чиновников, высказавших личные оценки на условиях анонимности, индийский экспорт подсанкционных товаров, в частности микрочипов, плат и станков, в апреле и мае превысил 60 миллионов долларов (что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы года), и подскочил до 95 миллионов долларов в июле. По этому показателю Индия уступает лишь Китаю.



Еще большее разочарование для союзников Украины, по признанию некоторых чиновников, заключается в том, что дипломаты неоднократно поднимали этот вопрос, но не получили от индийских коллег серьезного отклика. Министерство иностранных дел Индии комментировать наметившуюся тенденцию отказалось.



Согласно свежим данным, почти пятая часть ключевых технологий поступила в российский военно-промышленный комплекс через Индию, заявили чиновники.



Это подчеркивает трудности, с которыми столкнулись США и их союзники, пытаясь лишить Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине спустя два с половиной года после ввода путинских войск. Прямой экспорт большинства таких товаров двойного назначения в Россию запрещен, поэтому страна начала закупать их у третьих стран, подчас у ничего не подозревающих дочерних компаний западных фирм или через сеть посредников.



Представитель Госдепартамента заявил в пятницу, что ведомство вновь донесет свою обеспокоенность до чиновников индийского правительства и компаний.



США и Европейский союз сосредоточили свои усилия на списке технологий, имеющихся в российском оружии или необходимых для его создания.



Союзники неуклонно работают над тем, чтобы пресечь эти маршруты. К примеру, крупными перевалочными пунктами оказались Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Однако новые появляются неизменно. По словам осведомленных источников, к таковым, в частности, относятся Индия, Малайзия и Таиланд.



Роль Индии в поставке таких товаров представляет собой еще одну проблему, поскольку политики США и ЕС намерены укреплять партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, даже несмотря на его связи с Путиным. Индия также стала крупнейшим покупателем российской нефти вопреки всем попыткам союзников ограничить продажи.



По словам чиновников, ключевым фактором сдвига стал огромный запас рупий, накопленных Россией от продажи нефти.



Роль Индии как перевалочного пункта привлекла к ней в последние месяцы пристальное внимание санкционных ведомств Европейского союза и США. Чиновники из этих стран несколько раз приезжали в Индию, пытаясь убедить власти принять жесткие меры против поставок, и несколько индийских фирм угодили под западные санкции.



По данным Bloomberg, в июле замминистра финансов США Уолли Адейемо написал письмо руководству Конфедерации индийской промышленности, пригрозив санкциями против индийских компаний и банков, ведущих дела с российским военно-промышленным комплексом.