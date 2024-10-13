 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.10.2024
12:25  Неувядаемая узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
12:20  ВС РФ освободили Цукурино и готовят котлы для ВСУ в Курской области
11:49  Bloomberg: Индия стала ключевым поставщиком подсанкционных товаров в Россию
11:43  Оккупированная Германия и испуганный Шольц, - Т.Сильвргельм
11:14  Выборы в США и выбор Украины, - Ростислав Ищенко
10:43  Алан Хэлберт: Америка ненавидит своих граждан. Они не станут за нее воевать
10:41  Между Сциллой и Харибдой: какова судьба Транскиргизской железной дороги? - Кубатбек Рахимов

10:34  Иранская "ядерная шкатулка", - Алла Левченко
10:21  Между роботами и мигрантами. Дешевизна рабочей силы не позволяет РФ вкладываться в модернизацию, - Къ
10:16  Мигрантам хотят закрыть еще одну лазейку. РосМинтруд взялся за систему патентов
10:08  К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза, - "Известия"
09:56  Казахстан. Регионы без присмотра? - Д.Ашимбаев
09:29  Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства Казахстана
09:05  Скончался экс-председатель Тургайского облисполкома и первый аким Кустанайской области Кенжебек Укин
08:46  Новости с фронтов, главное за сутки: Цукурино зачистили, под Курском накрыли группу "мирных инженеров" ВСУ
08:40  "Туркестанский фронт": против кого намерена дружить Анкара, сколачивая коалицию?
08:37  Америка и Европа открыли иранский фронт. США и ЕС вводят новые санкции против Тегерана, - С.Строкань
08:33  Дружественные России страны извлекают выгоду из антироссийских санкций, - Ольга Соловьева
07:31  Эрдоган вынужден идти на переговоры с главным врагом, - Игорь Субботин
00:46  Геополитическая пассивность и всеобщая утрата навыка атакующей игры, - Андрей Школьников
00:30  В Америке растет мода на смену пола детей, - О.Розанов
00:27  СВО как Гражданская война 2.0, - Николай Коньков
00:24  "Не надо нам указывать!" Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
00:23  Многосторонняя игра Реджепа Тайипа Эрдогана, - Т.Сильвергельм
00:21  В Узбекистане МВД будет выявлять квадробингов и штрафовать родителей. За ненадлежащее воспитание
00:12  Узбекского блогера Джурабека Амонова депортировали из России на родину, работал на США...
00:10  Убить президента: США нашли способ разжечь мировую войну, - Виктория Никифорова
00:02  Злой рок. Жгучая обида Запада на Пекин, - Илья Титов
00:00  Ашхабад. Отрезвить США и Израиль. О чем секретничал Владимир Путин с президентом Ирана, - Геворг Мирзаян
Воскресенье, 13.10.2024
23:29  NBC: показатели поддержки Камалы Харрис и Дональда Трампа сравнялись
18:57  Допингированный итальянец Синнер обыграл Новака Джоковича и выиграл Шанхайский супер-теннис-турнир
18:36  Тель-Авив. Умер легендарный банкир-жулик 90-х (получивший образование в Казахстане) Александр Смоленский (СБС-агро)
17:09  Эра роботов: как развивается внедрение ИИ в бизнес-процессы
17:06  Арабская доктрина сдерживания Израиля и российская ядерная доктрина в защиту многополярности, - Рами аш-Шаер
17:02  Против ФАБа нет приема. Российские бомбардировщики крушат ВСУ, - А.Шарапов
17:00  Войска ООН в Ливане отказались от предложения ЦАХАЛ отвести силы
16:52  Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета назначен Сергей Волков
16:48  Новая волна переселенцев хлынула в Россию
15:27  Почему программа помощи экономике Китая всех расстроила
14:59  "Камала Харрис без телесуфлера - худший кошмар демократической партии", - Fox News
14:50  Саботаж или глупость? Удары стихии в США уже имеют политические последствия, - Малек Дудаков
14:49  Тайная жизнь евнухов в гаремах (история)
14:41  Тактическое внедрение: российская игра "Спарта 2035" выйдет 15 октября
14:38  Казахстан. Умер известный композитор Рамазан Елибаев
14:34  Economist: на Западе уже не верят в "победу" Украины - и не спешат ей помогать
14:32  MP: Россия готовит сырьевое контрнаступление в ответ на западные санкции
13:01  Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на СВО "за Россию и своего президента"
12:19  Курская дуга, 12 октября: зверства бандеровцев
12:12  Фильм кыргызского режиссера Жандоса Жолдошова "Connection" стал финалистом международной кинопремии Long Key Awards
12:09  Китай ввел новые санкции против США за поставки оружия на Тайвань
11:57  Почему Москва и Пекин не хотят поддерживать Иран в потенциальной войне с Израилем? - Аммар Джалло
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Bloomberg: Индия стала ключевым поставщиком подсанкционных товаров в Россию
11:49 14.10.2024

Bloomberg
США

Индия стала вторым по величине поставщиком запрещенных технологий в Россию
Bloomberg: Индия стала ключевым поставщиком подсанкционных товаров в Россию

Почти пятая часть подсанкционных технологий поступает в Россию через Индию, пишет Bloomberg. Микрочипы, платы и станки служат "топливом" для российской спецоперации. Союзники Киева выражали Нью-Дели разочарование, но отклика не получили.

Виктория Дендрину
Альберто Нарделли

Индия резко нарастила отгрузку и стала вторым по величине поставщиком ключевых подсанкционных технологий в Россию, заявили американские и европейские официальные лица. Они подчеркнули, насколько трудно оказалось пресечь экспорт, питающий военную машину президента Владимира Путина.

По словам чиновников, высказавших личные оценки на условиях анонимности, индийский экспорт подсанкционных товаров, в частности микрочипов, плат и станков, в апреле и мае превысил 60 миллионов долларов (что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы года), и подскочил до 95 миллионов долларов в июле. По этому показателю Индия уступает лишь Китаю.

Еще большее разочарование для союзников Украины, по признанию некоторых чиновников, заключается в том, что дипломаты неоднократно поднимали этот вопрос, но не получили от индийских коллег серьезного отклика. Министерство иностранных дел Индии комментировать наметившуюся тенденцию отказалось.

Согласно свежим данным, почти пятая часть ключевых технологий поступила в российский военно-промышленный комплекс через Индию, заявили чиновники.

Это подчеркивает трудности, с которыми столкнулись США и их союзники, пытаясь лишить Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине спустя два с половиной года после ввода путинских войск. Прямой экспорт большинства таких товаров двойного назначения в Россию запрещен, поэтому страна начала закупать их у третьих стран, подчас у ничего не подозревающих дочерних компаний западных фирм или через сеть посредников.

Представитель Госдепартамента заявил в пятницу, что ведомство вновь донесет свою обеспокоенность до чиновников индийского правительства и компаний.

США и Европейский союз сосредоточили свои усилия на списке технологий, имеющихся в российском оружии или необходимых для его создания.

Союзники неуклонно работают над тем, чтобы пресечь эти маршруты. К примеру, крупными перевалочными пунктами оказались Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Однако новые появляются неизменно. По словам осведомленных источников, к таковым, в частности, относятся Индия, Малайзия и Таиланд.

Роль Индии в поставке таких товаров представляет собой еще одну проблему, поскольку политики США и ЕС намерены укреплять партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, даже несмотря на его связи с Путиным. Индия также стала крупнейшим покупателем российской нефти вопреки всем попыткам союзников ограничить продажи.

По словам чиновников, ключевым фактором сдвига стал огромный запас рупий, накопленных Россией от продажи нефти.

Роль Индии как перевалочного пункта привлекла к ней в последние месяцы пристальное внимание санкционных ведомств Европейского союза и США. Чиновники из этих стран несколько раз приезжали в Индию, пытаясь убедить власти принять жесткие меры против поставок, и несколько индийских фирм угодили под западные санкции.

По данным Bloomberg, в июле замминистра финансов США Уолли Адейемо написал письмо руководству Конфедерации индийской промышленности, пригрозив санкциями против индийских компаний и банков, ведущих дела с российским военно-промышленным комплексом.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728895740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената принял участие в международной конференции в Таджикистане
- Мажилис рассмотрит поправки по защите прав потребителей финансовых услуг
- Государственный советник ознакомился с работой Центрального госархива
- Регионы без присмотра?
- Роман Скляр и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили сотрудничество в сфере энергетики
- Тамара Дуйсенова проверила реализацию проекта "Ауыл аманаты" в Акмолинской области
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%
- Глубокая переработка молока и цена на пшеницу 4-5 классов: Серик Жумангарин встретился с фермерами Павлодарской области
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  