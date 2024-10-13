ВС РФ освободили Цукурино и готовят котлы для ВСУ в Курской области

12:20 14.10.2024 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Минувшая неделя ознаменовалась тактическими продвижениями русской армии, которые имеют все перспективы привести к новым успехам по всем фронтам. На Кураховском направлении завершилось освобождение Цукурино, что позволит подразделениям ВС РФ сосредоточиться на других операциях. В то же самое время начался штурм шахты "Центральная" в Торецке и ее терриконов, одновременно с этим наши бойцы прорвались к селу Зеленый Шлях в Курской области, что в дальнейшем может привести к попаданию соединений ВСУ в котлы. В западной прессе разгромили "победные" планы Зеленского, но он продолжает свои заграничные гастроли и даже анонсировал еще один "мирный саммит" до конца текущего года. Обо всем по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Котлы для ВСУ показались на горизонте







Русская армия добилась очередных успехов на Кураховском направлении, завершив освобождение крупного села Цукурино. Как следствие, ВС РФ получили возможность продолжить локальные операции, в том числе сосредоточив свои усилия на продвижении на юг в сторону населенных пунктов Новоселидовка и Измайловка. Данный маневр позволит нашему командованию зайти с фланга к гарнизону ВСУ, находящемуся в Горняке. Таким образом, можно отметить формирование северной дуги глубокого охвата украинской группировки, сосредоточившейся в полосе Горняк – Зоряное – Кураховка.



На Торецком направлении русские войска приступили к штурму шахты "Центральная", за которым должно последовать взятие под контроль ВС РФ ее терриконов. Стоит отметить, что данные объекты имеют большое тактическое значение, поскольку они являются господствующими высотами, которые возвышаются над остальной равнинной местностью. В связи с этим, учитывая нарушенный локтевой контакт с основной частью гарнизона, подразделения противника оставили большую часть микрорайона Забалка. Отходящие части ВСУ, стремящиеся замедлить дальнейшее продвижение русской армии и отсрочить неминуемое, решили сделать ставку на минирование дорог и домов. В настоящее время украинские подразделения пытаются удержать оборону на терриконах шахты "Центральная".



ВС РФ совершили прорыв силами 155-й гвардейской бригады морской пехоты и других соединений, ознаменовав новое наступление на позиции ВСУ в Курской области. Атака от предместий Коренево стала неожиданностью для противника, в результате чего русским бойцам удалось пробиться к селу Зеленый Шлях. Как следствие, укрепившаяся в Любимовке и Толстом Лугу украинская армия лишилась возможности отойти и потенциально будет заперта в формирующемся котле. Севернее указанных населенных пунктов в лесопосадках находятся подразделения 155-й бригады МП, а южнее – широкое течение реки Снагость. Стоит отметить, что для ВСУ утеря контроля над Толстым Лугом и Любимовкой может иметь критические последствия, поскольку иных серьезно подготовленных оборонительных рубежей восточнее у противника не имеется. Кроме того, атака морпехов 155-й бригады из окрестностей пгт Коренево в направлении поселка Зеленый Шлях вынудила ВСУ отойти от Ольговки. Тем самым украинские подразделения, находящиеся в населенном пункте, оказались отрезанными.



ВСУ опять что-то химичат



Согласно информации командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Киев занимается подготовкой операции по применению боевых отравляющих веществ. Ее целью является обвинение России в нарушении международных договоров, запрещающих использование оружия массового поражения, которое включает в себя бактериологическое, химическое, а также ядерное.



Как отметил Кирилов, факты применения ВСУ боевых отравляющих веществ уже неоднократно документировались. В общей сложности известно уже о свыше 400 подобных инцидентах, один из последних был зафиксирован в июле текущего года в районе города Суджа, когда ВСУ использовали для атаки боеприпасы с отравляющим веществом БИ-ЗЕТ.



Стоит отметить, что, помимо подготовки провокаций с применением ОМП, украинская сторона продолжает попытки использовать граждан РФ для проведения диверсий на территории нашей страны. На минувшей неделе в Смоленске был предотвращен теракт в здании УМВД по области. Его исполнителем должен был стать электрик из Твери, который, предположительно, действовал по указанию телефонных мошенников из украинского колл-центра.



Маховик дезертирства набирает обороты



Украинский журналист и военнослужащий ВСУ Владимир Бойко констатировал, что одобренное Радой ослабление ответственности за самовольное оставление части привело к повальному дезертирству. По словам мужчины, после принятия соответствующих поправок только за август-сентябрь количество ушедших в самоволку в его подразделении составило половину от общего числа дезертиров за предыдущие 2,5 года.



"И каждую неделю их становится больше и больше. Ибо для чего служить, если можно не служить и за это ничего не будет?" – отметил Бойко.



По его словам, результатом массового дезертирства стала утрата Украиной контроля над рядом населенных пунктов, в том числе над Угледаром. При этом Бойко отмечает, что в ближайшие месяцы число беглецов увеличится еще на несколько десятков тысяч, что неминуемо отразится на боеспособности армии незалежной. Комментируя ситуацию, он уточнил, что за все время конфликта количество дезертиров в ВСУ составило порядка 170 тыс человек.



Стоит отметить, что особенностью принятых Радой поправок является тот момент, что, несмотря на самовольное оставление части, военнослужащие продолжают числиться в ее составе. Как следствие, возникает ситуация, когда номинально на бумаге подразделение существует в полном составе, а фактически в расположении может уже никого не быть.



В то же время в эфире Пятого телеканала украинский военнослужащий Фирсов, который является оператором БПЛА, рассказал про настрой солдат ВСУ. По его словам, во время посещения позиций пехотинцев один из них признался, что в случае появления русских бойцов не станет стрелять.



"Мы же все понимаем, что это братоубийственные [бои]", – сказал этот неизвестный солдат украинской армии.



Комментируя ситуацию, Фирсов прямо говорит, мол, чего ждать от тех, кого затолкали в "бусик", не дали связаться с родными и не позволили завершить свои дела. В связи с этим и отношение к боевым действиям может быть разным, пояснил военнослужащий в конце своей речи.



Чистки в российских ведомствах и меч Фемиды



Ряд высокопоставленных чиновников из МЧС, СК и ФСИН лишились своих должностей. Общий счет отставников пока остановился на цифре 8, однако нельзя исключать дальнейшее пополнение этого списка. Своих постов лишились заместитель руководителя ОУ МЧС генерал-майор Александр Молчанов, начальник управления СК по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов, начальник управления СК по Бурятии генерал-майор Вячеслав Сухоруков, начальник ГУ МЧС по Московской области генерал-лейтенант Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант Сергей Филиппов. Помимо них были сняты с должностей еще 3 сотрудника ФСИН, однако их имена и причины такого решения не сообщаются, как и у вышеперечисленных лиц из МЧС и СК.



Кроме того, в копилке обвинений экс-замминистра обороны Тимура Иванова произошло пополнение. На сей раз ему вменяют растрату 3,2 млрд рублей путем махинаций со средствами банка "Интеркоммерц". Тем не менее более важным для страны выглядит, казалось бы, менее тяжкое обвинение. По версии следствия, к рукам Иванова "прилипли" 200 млн рублей, выделенных на закупку паромов для Керченской переправы, а это уже тянет на прямой ущерб обороноспособности страны. Поскольку вопрос обеспечения бесперебойной переправы в условиях регулярных попыток атак со стороны Украины имеет государственное значение.



А был ли план?



Американская пресса как демократического, так и республиканского уклона публикует статьи, где положение незалежной признается безнадежным, а план "победы Украины" по версии Зеленского не считается чем-то жизнеспособным и внятным. Так, например, на сайте Fox News появилась статья за авторством обозревателя Ребекки Коффлер, где она по полочкам разложила причины, по которым "фанфик" главаря Банковой является "проигрышной авантюрой". В качестве первого пункта она отметила отсутствие в документе Зеленского самого плана как такового, а также описания того, что он сам подразумевает под победой.



"План Зеленского игнорирует реальность на земле. Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя", – говорится в публикации.



Кроме того, Коффлер признала превосходство РФ над Украиной по вопросам военным и экономическим. По ее словам, изменение текущей ситуации является монументальной задачей, которая не по зубам незалежной. Даже гипотетическое разрешение на удары западными дальнобойными ракетами по территории нашей страны, которое так усиленно выпрашивает Зеленский, не смогло бы ничего исправить.



Мирный саммит, серия вторая



Помимо беготни с планом, которого нет, Украина анонсировала еще одну "оригинальную" идею – провести второй "мирный саммит". При этом предполагается, что он должен состояться до конца текущего года. Однако, судя по всему, Киев не в состоянии определиться, когда же сие должно произойти. По версии гастролирующего Зеленского, дедлайн в ноябре, а в его офисе утверждают, что сроки уже давно смещены. Единственное, в чем они пока сходятся – это в том, что без России подобная авантюра не имеет смысла. Следовательно, нашу страну нужно обязательно позвать. При этом Киев продолжает отрицать возможность прямых переговоров с Москвой. Правда, возникает справедливый вопрос, зачем России вообще принимать участие в подобном мероприятии? Пока лишь вырисовывается попытка навязать нашей стране роль статиста в очередной театральной постановке, но вовлечение в подобные фарсы явно не входит в круг интересов и приоритетов РФ.



Если Зеленскому так хочется опять вернуться под свет софитов, то возможно стоило бы задуматься о камбэке в "Студию Квартал-95", а вопросы глобального мира пусть оставит тем, кто действительно в них что-то понимает.



Главным событием прошедшей недели стало окончательное взятие Угледара русской армией, которое завершило двухлетнюю историю боев за город-крепость ВСУ. Проблему на фронтах украинское командование решило попробовать снять путем ревизии остатков мужского населения незалежной на предмет возможности его домобилизовать. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728897600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената принял участие в международной конференции в Таджикистане

- Мажилис рассмотрит поправки по защите прав потребителей финансовых услуг

- Государственный советник ознакомился с работой Центрального госархива

- Регионы без присмотра?

- Роман Скляр и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили сотрудничество в сфере энергетики

- Тамара Дуйсенова проверила реализацию проекта "Ауыл аманаты" в Акмолинской области

- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%

- Глубокая переработка молока и цена на пшеницу 4-5 классов: Серик Жумангарин встретился с фермерами Павлодарской области

- Кадровые перестановки

