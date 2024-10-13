Неувядаемая узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028

12:25 14.10.2024

49-летняя Чусовитина выступила на турнире в Новосибирске. Она готовится к отбору на Олимпиаду-2028



Не хочет уходить из большого спорта.



Известная узбекистанская гимнастка, 49-летняя Оксана Чусовитина, заявила, что намерена отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Игры-2024 в Париже спортсменка пропустила - не смогла квалифицироваться на турнир из-за травмы.



