"Перекресток мира" Пашиняна оказался на развилке войны. Власти Армении и Азербайджана спорят о будущем, - Артур Аваков

13:12 14.10.2024

13.10.2024



Никол Пашинян считает, что Азербайджан не намерен помогать его стране в реализации проекта "Перекресток мира".



Ереван отпраздновал 2806-летие. В связи с этим премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в социальных сетях записанный в 2016 году предвыборной ролик блока "Елк", лидером которого он оставался до 2018-го. На нем будущий премьер и его соратники поют песню "Эребуни-Ереван". С тех пор у Пашиняна сбылась как минимум одна мечта – он пришел к власти. Теперь премьер-министр Армении грезит "Перекрестком мира", но построить его будет намного сложнее.

"По сути, на 70 и более процентах границ Армении у нас имеется неподвижное состояние, то есть наши границы не служат обеспечению потока товаров. Смысл проекта "Перекресток мира" в том, чтобы Армения предоставила свои территории, внесла свой вклад с точки зрения обслуживания обширных экономических действий", – рассказал Пашинян в ходе форума, посвященного своей инициативе.



Вместе с тем армянский лидер заявил, что Азербайджан не намерен помогать его стране в реализации проекта, так как переживает, что Ереван может получить десятки миллиардов прибыли. С точки зрения Баку эти деньги могут быть направлены на укрепление армии Армении, сказал Пашинян. При этом он пояснил, что не знает намерений соседей, но считает, что у них может быть два мотива: либо они боятся попыток армян взять реванш за утрату Нагорного Карабаха, либо сами вынашивают агрессивные планы против Еревана.



"Могу сказать, что у Армении нет никаких агрессивных намерений в отношении Азербайджана и вообще стран региона. Мы признаем территориальную целостность всех наших соседних стран и готовы де-юре взять на себя обязательства. Более того, Армения констатировала, что даже для возвращения собственных оккупированных территорий не ставит задачи возвращения военным путем, поэтому документ, подписанный нами с Азербайджаном в процессе демаркации, дает все возможности для реализации процесса демаркации на правовых, законных основах", – подчеркнул Пашинян. Тем не менее, по словам премьера, на данный момент Баку хочет использовать дороги Армении для себя, но не снимать с нее блокаду.



В то же время он заверил, что Иран и Грузия поддерживают его проект, а позиции Турции могут совпадать с армянскими по разным соображениям. "Для России транзитные пути имеют и экономическое, и политическое значение. У нее могут возникнуть опасения. Для нее может быть приемлемо, чтобы все эти потоки проходили через эту территорию, если она и далее будет иметь некоторое влияние на управление этими потоками", – добавил Пашинян.



Реакция Баку не заставила себя долго ждать. Так, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Пашинян пытается "исказить реальность". "Никто не забыл, что армянская сторона, на словах заявлявшая о признании территориальной целостности Азербайджана, вела пропаганду незаконного режима на территории Азербайджана, и что премьер-министр Армении 2 сентября 2023 года передал сепаратистскому режиму хунты (то есть властям Нагорного Карабаха. – "НГ") поздравления с так называемой независимостью", – заявил он.



Параллельно с этим министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел служебное совещание, на котором дал поручения "против всех возможных провокаций" на границе с Арменией. Как сообщают азербайджанские СМИ, глава ведомства "дал конкретные поручения по поддержанию боеспособности войск на высоком уровне, повышению бдительности, а также готовности к принятию превентивных мер против всех возможных провокаций реваншистских сил на условной границе".



По словам азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, Баку готов участвовать в "Перекрестке мира", но для этого Армения сначала должна выполнить взятые на себя обязательства, в том числе разблокировать так называемый Зангезурский коридор. "Как только это будет сделано, Азербайджан откроет для Армении свои транспортные коммуникации. До этого не только Баку, но и Анкара не примет участия в проекте", – уверен Велизаде.



При этом эксперт выразил недоумение непоследовательностью Пашиняна. Например, если армянские власти предлагают Азербайджану торговать, но при этом подозревают его в агрессивных намерениях. "О каком мире тогда может идти речь?" – не понимает Велизаде. По его словам, Баку не испытывает никакого страха перед снятием блокады с Еревана, так как в этом случае не только армяне, но и азербайджанцы смогут увеличить свои доходы.



В свою очередь, глава армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров считает, что полностью "Перекресток мира" может заработать только в том случае, если Турция и Азербайджан снимут блокаду с Еревана. Несмотря на это, власти Армении продолжают совершенствовать инфраструктуру, связывающую республику с Грузией и Ираном. "Открытие коммуникаций зависит не от Армении, а от Азербайджана. Пока же "Перекресток мира" остается декларацией о намерениях. Тем не менее правительство Пашиняна возлагает на этот проект большие надежды. В том числе власти упоминают о нем на всех международных встречах. Ереван предлагает модель мирного и устойчивого развития региона", – заявил "НГ" Маркаров