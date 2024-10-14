Какого беса? Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане

13:30 14.10.2024

Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане - Минобороны



Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане в условиях эскалации ситуации на ливано-израильской границе. Об этом со ссылкой на Минобороны РК сообщает "Sputnik Казахстан".



"Казахстанские миротворцы в лице трех штабных офицеров продолжают работать в штатном режиме в Ливане. Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы",

- говорится в информации ведомства.

В нем добавили, что при эскалации ситуации вопрос эвакуации казахстанских военнослужащих будет приниматься совместно с Секретариатом ООН и руководством миссии, с которым Минобороны РК находится на постоянной связи.



В конце прошлой недели временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах главного штаба и опорных пунктов израильской армией, при которых двое миротворцев получили ранения.



В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три подразделения ЦАХАЛ пересекли голубую демаркационную линию и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья.



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