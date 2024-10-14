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|Какого беса? Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане
13:30 14.10.2024
Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане - Минобороны
Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане в условиях эскалации ситуации на ливано-израильской границе. Об этом со ссылкой на Минобороны РК сообщает "Sputnik Казахстан".
"Казахстанские миротворцы в лице трех штабных офицеров продолжают работать в штатном режиме в Ливане. Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы",
- говорится в информации ведомства.
В нем добавили, что при эскалации ситуации вопрос эвакуации казахстанских военнослужащих будет приниматься совместно с Секретариатом ООН и руководством миссии, с которым Минобороны РК находится на постоянной связи.
В конце прошлой недели временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах главного штаба и опорных пунктов израильской армией, при которых двое миротворцев получили ранения.
В воскресенье миротворцы миссии ООН в Ливане заявили, что три подразделения ЦАХАЛ пересекли голубую демаркационную линию и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/14/kazahstanskie-mirotvorcy-prodolzhayut-nesti-sluzhbu-v-livane-minoborony