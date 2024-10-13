90-летнего релоканта Познера снова выпустили с передачей на РосЕпрстТВ

13:33 14.10.2024

На Первом канале анонсировали передачу уехавшего из России Познера

Софья Белова

Он не считает страну своей родиной

Спустя 2 года после отъезда журналиста Владимира Познера на Первом канале покажут его передачу о Турции. Анонс появился на сайте.



Цикл под названием "Турецкая тетрадь" выйдет сегодня в полночь на Первом. В нем будет рассказано о прошлом и настоящем Турции. По словам Познера, идея передачи возникла еще 2,5 года назад, после чего началось производство.



Напомним, что журналист уехал из России в 2022 году. Тогда же перестала выходить его авторская передача на Первом. Еще 15 лет назад в интервью МК Познер заявил, что в стране его держит только его работа. Он не считает себя русским человеком, точно так же как не считает Россию своей родиной. В 2023 году на онлайн-встрече американского Ubiquity University Познер выразил мнение, что страна никогда не подвергалась физическому нападению со стороны Украины.



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