Goodbye... В бою под Курском сожжен БМП Stryker с 8 наемниками из США

13:41 14.10.2024

Появились доказательства прямого участия военных США в боях в Курской области



Список военных США, сгоревших в подбитом БМП Stryker. Иллюстрация t.me/rusich_army

Американские военные от оказания различной помощи войскам киевского режима в виде оружия, амуниции и разведданных перешли к открытому участию в боевых действиях.



Об этом передает в понедельник, 14 октября, Telegram-канал "Архангел Спецназа". При этом подчеркивается, что речь идет не о наемниках, а о кадровых военнослужащих США.



Подтверждение данному факту было найдено на днях в Глушковском районе Курской области, где наши военные уничтожили боевую машину пехоты Stryker.



Оказалось, что в ней находились 8 человек, которые являлись действующими американскими военнослужащими. Никто из них не выжил - все они сгорели в посадках.



Интересно, что аккаунт одного из убитых удалось обнаружить в социальных сетях. Речь идет о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013 в качестве повара.



"И по прошествии лет Санчез, похоже, решил помочь украинским националистам на поле боя, но теперь его постигла та же самая судьба, что и большинство искателей приключений из-за рубежа",

- говорится в материале.



В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий. Там же нашлись различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству.



Авторы отмечают, что это первый случай обнаружения штатных американских военных на линии боевого соприкосновения. Хотя наемники в Курской области попадались нашим бойцам не раз.



Известно, что ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий иностранцам занимать в ВСУ офицерские должности, поскольку своих офицеров не хватает для увеличения численности армии.



Ранее EADaily сообщало, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российскими военными был убит известный американский наемник Ник Дакворт.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/14/poyavilis-dokazatelstva-pryamogo-uchastiya-voennyh-ssha-v-boyah-v-kurskoy-oblasti