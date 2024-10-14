 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Goodbye... В бою под Курском сожжен БМП Stryker с 8 наемниками из США
13:41 14.10.2024

Появились доказательства прямого участия военных США в боях в Курской области

Список военных США, сгоревших в подбитом БМП Stryker. Иллюстрация t.me/rusich_army
Американские военные от оказания различной помощи войскам киевского режима в виде оружия, амуниции и разведданных перешли к открытому участию в боевых действиях.

Об этом передает в понедельник, 14 октября, Telegram-канал "Архангел Спецназа". При этом подчеркивается, что речь идет не о наемниках, а о кадровых военнослужащих США.

Подтверждение данному факту было найдено на днях в Глушковском районе Курской области, где наши военные уничтожили боевую машину пехоты Stryker.

Оказалось, что в ней находились 8 человек, которые являлись действующими американскими военнослужащими. Никто из них не выжил - все они сгорели в посадках.

Интересно, что аккаунт одного из убитых удалось обнаружить в социальных сетях. Речь идет о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013 в качестве повара.

"И по прошествии лет Санчез, похоже, решил помочь украинским националистам на поле боя, но теперь его постигла та же самая судьба, что и большинство искателей приключений из-за рубежа",
- говорится в материале.

В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий. Там же нашлись различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству.

Авторы отмечают, что это первый случай обнаружения штатных американских военных на линии боевого соприкосновения. Хотя наемники в Курской области попадались нашим бойцам не раз.

Известно, что ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий иностранцам занимать в ВСУ офицерские должности, поскольку своих офицеров не хватает для увеличения численности армии.

Ранее EADaily сообщало, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российскими военными был убит известный американский наемник Ник Дакворт.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/14/poyavilis-dokazatelstva-pryamogo-uchastiya-voennyh-ssha-v-boyah-v-kurskoy-oblasti

Источник - eadaily.com
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