100 лет образованию Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР, - Бактыкан Торогельдиева

13:46 14.10.2024 Сегодня ровно 100 лет, как 14 октября 1924 года была образована Кара-Киргизская автономная область в составе РСФСР

Автор: Бактыкан Торогельдиева



Сегодня, 14 октября ровно 100 лет, когда в этот день в 1924 году была образована Кара-Киргизская автономная область в составе РСФСР. Это историческое поворотное событие стало началом возрождения государственности, фундаментом для последующего получения полного государственного суверенитета Кыргызстана.



Создание государственности- важный исторический шаг в жизни каждого народа. Благодаря государственности, народ обретает реальные рычаги воздействия на происходящие мировые политические процессы, сохраняя свою самобытную культуру, язык, традиции и обычаи и приобретает возможность социально-экономического развития и сохранения себя как этнос и иметь будущее.



Создание кыргызской государственности было продиктовано стремлением кыргызов к возрождению и созданию собственной государственности и это подтверждается историческими фактами. История государственности кыргызов имеет 3000-летний опыт. Кыргызское общество в многовековых испытаниях оказалось жизнеспособной, находя в себе стратегический потенциал, выдерживая различные политико-социальные трансформации и интегрироваться в происходящие политические процессы вместе с соседними государствами. Лидеры стремились балансировать сохранение и развитие кыргызского народа с изменяющиеся средой меняя модели жизни, но не теряя ядро своей этнической культуры.



Кыргызы в разные периоды истории имели свою государственность, которая прошла ряд этапов. Как известно, кыргызы имели собственное государство в VIIIв. (правитель был Барсбек), а в IХ-Х вв. это время Кыргызского Каганата. Русский ученый академик В. Бартольд, говоря о мощи этого государства назвал его "Кыргызским Великодержавием". Территория этого государства распространялось от Востока на Запад, включая территории современного Кыргызстана, Казахстана, Южной и Западной Сибири, Монголии, большую часть городов-оазисов Восточного Туркестана, долину реки Или и Талас. На Востоке доходил до хребта Большой Хинган, на севере до Ангары, на юге до пустыни Гоби, на западе до острогов Тянь-Шаня. В этот период было почетно и престижно было иметь статус кыргыза. Расцвет данного государства и его сила объяснялась развитием металлургии и созданием латунной конницы и вооружения, которым не было равных в других государствах; была развита письменность, земледелие, декоративно-прикладное и ювелирное искусство и т.д., что подтверждается археологическими, письменными и этнографическими источниками. Кыргызы поддерживали обширные дипломатические связи с Китаем и другими соседними государствами.



По новейшим исследованиям новосибирского ученого В.М.Козодоя, государственность у кыргызов в Сибири была почти 19 веков, вплоть до конца ХVII века, точнее до 1687 г.. Последний правитель сибирского кыргызского государства был бек Эренек, который по своей значимости, как государственного деятеля, политика, дипломата, военоначальника можно поставить в один ряд крупным историческим деятелем кыргызского народа Барсбек-каганом.



В силу ряда причин, в том числе наступление войск Ивана Грозного в Сибирь, а также климатических факторов в ХVII в. кыргызское государство распалось, попала в зависимость от завоевателей.



В середине XIX века Ормон хан стремился к созданию кыргызской государственности путем политического объединения племен севера и юга, но она не увенчалось успехом в силу неподготовленности родовой знати кыргызов к объединению. Затем в политическом процессе наступает период наступление имперских завоеваний и кыргызские земли были завоеваны Российской империей. Кыргызы были присоединены к Туркестанскому генерал губернаторству и разделены на ряд территориальных уездов Сыр-Дарьинскую, Семиречинскую, Андижанскую, Ферганскую.



Важной предпосылкой создания основ современной государственности кыргызов послужила разгром царизма в ходе Февральской затем Октябрьской революции в Российской империи, в составе которого находились территории кыргызского народа.



Особая заслуга отцов основателей современной кыргызской государственности состоит в том, что в терминологии классика политической теории XX века немецкого ученого К. Шмитта они достигли "политического единства", что дало возможность появления репрезентативной власти. Таким образом, кыргызский народ получает "политическое единство", а это является главным условием возникновения репрезентативной власти, то есть народ обретает политическую форму. Как известно, государство есть политический статус народа, организованного в территориальной замкнутости.



В этом контексте результат деятельности выдающихся лидеров кыргызского народа и отцов кыргызской современной государственности: Ж. Абдырахманова, И. Айдарбекова, А. Сыдыкова, А. Орозбекова, И.Арабаева заключается в возрождении кыргызской государственности в новом ее типе, который мы называем веберовским, то есть бюрократизированной государственностью.



Профессор Джунушалиева Г. отмечает, что осуществление национально-государственного размежевания Средней Азии в 1924 г. в соответствии с интересами и вековыми чаяниями кыргызского, таджикского, туркменского, каракалпакского, узбекского и казахского народов допустило ущемление территориальных интересов кыргызов из-за принципа экономической целесообразности размежевания, общесоюзных политических и военно-стратегических интересов. А относительно быстрая эволюция статуса государственности кыргызов от автономной области к союзной обусловлена тем, что область была создана в составе РСФСР, не имеющей общей границы с Кыргызстаном. Трудности в управлении, необходимость ощутимых капитальных вложений в социально-культурное и экономическое развитие Кыргызстана за счет средств РСФСР и другие моменты, безусловно, подталкивали российское руководство к поддержке идеи преобразования области в 1926г. в автономную, а 1936 г. в Союзную Республику.



Создание органов государственной власти и государственного управления в Кыргызской ССР создавались по единой для всей страны схеме, но с учетом специфических особенностей, потребностей и интересов кыргызского народа. Именно в годы советской кыргызской государственности были созданы: политико-правовая, социально-экономическая, научно-техническая база, властно-управленческая структура и кадровый потенциал будущего суверенного Кыргызстана.



За 70 летний советский период истории кыргызский народ достиг высоких успехов в социально-экономическом, культурном развитии, но были и трагические моменты (репрессии 30-х годов, отрыв от собственной национальной культуры, в виде манкуртизма и т.д.).



Декларация о суверенитете Кыргызстана была принята Верховным Советом страны 15 декабря 1990 года, после распада СССР. А 31 августа 1991 года Верховный Совет Киргизской ССР принял постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан", где провозглашено, что "Кыргызская Республика является независимым, суверенным, демократическим государством". Эта дата вошла в новейшую историю страны как день, когда кыргызский народ вновь обрел утраченную несколько веков назад государственность.



После провозглашения независимости наша страна стала равноправным субъектом международных отношений и права. Однако, становления суверенного Кыргызстана шла в острой борьбе за ресурсы, не только внутренними акторами, но и внешними. Переход от социализма к рыночным отношениям привело к разрушению экономики республики, остановились заводы, фабрики, разрушились колхозы, что привело к массовой безработице, миграции населения в поисках работы.



Тридцать три года независимости Кыргызстана были бурным временем в политической истории, опережающего все другие постсоветские страны по количеству смены власти, президентов и премьер-министров, изменений в Конституции. Трансформация политической системы страны от президентской к парламентско-президентской формы управления, постоянная борьба политических акторов за власть отрицательно сказались в социально-экономической жизни республики и в морально-нравственном состоянии кыргызстанского общества.



Переход КР в 2021 г. вновь к президентской форме правления, выстраивание вертикали власти привели республику на путь устойчивости и эффективности институтов государственного управления, борьбы с коррупцией и иными тлетворными неформальными явлениями, возросло доверие народа к правительству, прилагаются все усилия для укрепления государственности и развития Кыргызстана.



Сегодня, мы видим успехи в экономике, строятся и модернизируются аэропорты, начали летать внутренние авиалайнеры, создаются инвестиционные фонды, повышен престиж учителей и врачей, увеличиваются пенсионные и социальные выплаты. К 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области в республике впервые одновременно официально открылись 100 объектов - 40 промышленных предприятий и 60 социальных объектов. Это прорыв в развитии республики. Президентом и правительством республики поставлены амбициозные задачи в развитии Кыргызстана в будущем, что дает позитивный импульс для всех нас.



14 октября 1924 г. была образована Кара-Кыргызская автономная область.



Я поздравляю всех Вас со знаменательной датой и разрешите пожелать Вам здоровья и благотворного труда во благо развития Кыргызстана.



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Бартольд В. В. Киргизы. (Исторический очерк). Фрунзе. 1927



Джунушалиева Г.Д. Эволюция кыргызской государственности ( 20-80-е годы XX века) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Бишкек, 2006.



Козодой В.И. Князь сибирских кыргызов Эренек. Новосибирск, 2023 г.



Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № С. 37-67. Источник - mnenie.akipress.org

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