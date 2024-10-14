 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Геополитические расклады сил в хронологических срезах (продолжение)
15:28 14.10.2024

Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 4

Максим Медоваров
14.10.2024

Геополитический расклад 1500 лет назад

Пятьсот лет спустя, в 524 году н.э., геополитические полюсы Старого Света по-прежнему лежали в Римской империи (теперь уже Византийской) и в Поднебесной, только расклад сил вдоль их окраин претерпел заметные изменения. Никаких событий глобального масштаба в данном году не произошло, что даже облегчает возможность посмотреть "в срезе" на тенденции полуторатысячелетней давности.

Китай 1500 лет назад опять пребывал в состоянии междоусобной войны, как и 2000, как и 2500 лет назад. Северная империя Тоба Вэй с варварской кочевой династией, давно уже китаизировавшейся, стремительно рушилась под натиском восстаний изнутри и набегов монголоязычных сяньбийцев извне. В Южном Китае правила династия Лян, чей император У-ди в 524 г. начал чеканить монеты из железа, перешел в удачное наступление на Северную Вэй и взял Пэнчен. На северо-востоке союзником У-ди оказалось корейское царство Силла: царь Попхан с 521 года ввел бюрократическую придворную систему по китайскому образцу и, сочетая династические браки с применением силы, приступил к 524 году к завоеванию племенной области Кая на крайнем юге Кореи. В считанные годы он сможет прогнать оттуда японских колонизаторов из государства Ямато, которое при достаточно сомнительном узурпаторе императорского трона Кэйтае переживало не лучшие времена. Далеко к югу, в Индии продолжался распад и разложение державы Гуптов. Наконец, к северу от Китая, в верховьях Енисея в 524 г. жужани разбили телеутов, и это едва ли не единственное событие на территории современной России того года, которое можно точно датировать. Две тысячи телеутов, поныне проживающих в Кемеровской области, сохранились как воспоминание о временах тех походов.

Узлом и смысловым центром всех геополитических событий от Атлантического океана до Средней Азии в 524 году была Византия под управлением императора Юстина. После двадцатилетнего перемирия назревала новая война с сасанидским Ираном, да не просто назревала, а уже велась руками прокси-государственных образований. Племянник императора и его будущий преемник – Юстиниан Великий – в 523–524 году поспешил по морю в Йемен с целью помочь эфиопским войскам Аксума, которые оказались в катастрофическом положении под ударами иудейского царства Химьяритов. В Наджране Химьяриты убили 4300 христианских мучеников, отказавшихся принимать иудаизм. Следует отметить, что за полторы тысячи лет ситуация на земле не сильно изменилась: в приграничный саудовский Наджран недавно вторгались йеменские хуситы. Религиозные войны продолжаются на этой земле, причем теми же самыми йеменскими племенами и кланами, что известны по тогдашним источникам.

Поскольку Химьяриты выступали как прокси Ирана, то иранский шах Кавад I решил нанести ответный удар по Византии в Грузии, подавив восстание юстиновского прокси – князя Гургена – и оккупировав Грузию. Однако сам Кавад стоял на растяжке в сфере внутренней политики, обдумывая способы избавления от приведших его к власти гностических коммунистов-маздакитов.

Тем самым Юстин уверенно наступал на востоке. На западе же он предпочитал дипломатические победы, тем более что его основной сосед в Италии – король остготов Теодорих Великий – формально признавал свою зависимость от Константинополя. В 525 г. он отправит туда пышное и представительное посольство папы Иоанна I, который должен был просить Юстина прекратить гонения на еретиков, к которым принадлежали и остготы. Ввиду безуспешности переговоров папу вскоре будет ожидать смерть в равеннской тюрьме. А пока что, в 524 году, в ней же умер под пытками другой именитый заключенный Теодориха – последний крупный римский философ Боэций. Он немного не успел дописать свои сложнейшие сочинения и комментарии о топике и силлогизмах в логике, которыми пользуются до сих пор. Вслед за Боэцием в мир иной отправил Теодорих и его тестя Симмаха – председателя римского Сената.

Жестокость Теодориха станет чуть более понятной и объяснимой, если учесть, в какую войну ему пришлось ввязаться в том же году. Все началось с конфликта между франкскими королями-соправителями Хлодомером, Хильдебертом, Хлотарем и Теодорихом Мецским – четырьмя сыновьями Хлодвига – и их бургундскими соседями. Бургундское королевство к тому времени располагалось на востоке современной Франции: в Лионе, Вьенне, Безансоне. Его король Сигизмунд был некогда женат на дочери Теодориха и имел от нее сына Сигириха – наследника престола. Но теперь он убил его по наущению своей второй жены, взятой им из простых служанок. Теодорих должен был мстить за своего внука, но гораздо больше интересовался тем, как с минимальными потерями отжать у бургундов приграничные территории. Задачу мести за Сигириха он поручил франкским братьям, которые придумали лишний повод для вторжения: месть за своего дедушку, тридцать лет назад убитого отцом Сигизмунда.

В 523 г. франки начали наступление вглубь Бургундии, в то время как остготы Теодориха тянули время и наступали чересчур медленно, надеясь пожать плоды чужих побед задаром. За эту задержку, впрочем, им пришлось заплатить штраф франкам. Как бы то ни было, король Сигизмунд со своей второй семьей попал в плен в Орлеан к королю Хлодомеру. Весной 524 г. бургунды восстали, вытеснили франков и провозгласили королем Годомера II, брата Сигизмунда. Это вынудило Хлодомера 1 мая хладнокровно отрубить голову Сигизмунду и его семье и бросить их трупы в колодец недалеко от Орлеана. После этого четыре брата-короля вновь вторглись в Бургундию, но 21 июня неожиданно были разбиты Годомером у Виронции (ныне городок Везеронс-Кюртен во Франции с полуторатысячным населением). В поражении был виновен сам Хлодомер, в горячке боя ускакавший чересчур далеко и убитый бургундами, после чего войска его братьев беспорядочно отступили. Орлеанские владения Хлодомера были немедленно поделены между братьями (в частности, Труа, Санс, Оксер и Лимож достались Теодориху Мецскому), а пять бургундских городов, включая Авиньон, без боя достались Теодориху остготскому, на что тот и рассчитывал с самого начала. Таким образом, коварство нравов германских варваров обусловило изменение баланса в сил в регионе (до конца Бургундского королевства оставалось лишь десять лет), в свою очередь, напрямую затрагивавшее интересы Византии, чье формальное имперское верховенство все эти варвары признавали.

Тем самым можно говорить о формировании к данному времени двух геополитических блоков. В первый входили геты, бургунды, Византия и Аксум, во второй – франки, остготы, Иран и Химьяриты. Очень скоро, через несколько лет динамика этой системы резко покачнется на весах баланса сил…

На франко-бургундской войне 524 года стоило остановиться подробнее не только потому, что на ней в буквальном смысле сложили головы два короля, но и потому, что в ней, скорее всего, уже участвовал молодой Теодеберт, сын Теодориха Мецского и его будущий преемник на троне. Теодеберт косвенно повлиял на мировую культуру благодаря тому, что чуть ранее, вероятно, в 521 году в 18-летнем возрасте смог не просто отбить первый скандинавский набег гетов на Фризию, но и убить в бою гетского короля Хигелака. С данного исторического события начинается величайшая в истории поэма о той эпохе – "Беовульф": "Hyne wyrd fornam, / syþðan he for wlenco wean ahsode, / æhðe to Frysum. He þa frætwe wæg, / eorclanstanas ofer yða ful, / rice þeoden. He under rande gecranc. / Gehwearf þa in Francna fæþm feorh cyninges / breostgewædu and se beah somod. / Wyrsan wigfrecan wæl reafeden / æfter guðsceare. Geata leode / hreawic heoldon". "Вольнолюбивца Судьба настигла / в пределах фризских: надев на шею / то украшение, пришел за море / дружиноначальник, но пал под щитами, / и с телом вместе убор нагрудный / достался франкам, и это сокровище / также стало поживой слабейших / врагов на поле, где многих гаутов / Смерть похитила".

Именно после гибели Хигелака Беовульф был вынужден пойти на службу к королю данов Хротгару и убить чудовищного Гренделя и его мать. Считается, что в 525 г. после смерти Хротгара Беовульф стал королем, воссев на его трон в Хеороте – золотых Оленьих палатах. Сложно представить себе больший культурный контраст между двумя мирами, чем явление пишущего замысловатые логико-философские труды в тюрьме умирающего Боэция и отрывающего руку демону Беовульфа, меж тем оба действия происходили одновременно ровно полторы тысячи лет назад. Первый – христианин лишь по имени, номинально крещеный, но никогда не упоминавший Бога в своих трудах и утешавшийся за решеткой философией. Второй – язычник, который впервые сталкивается в это время с христианскими проповедниками и (по крайней мере, в изложении анонимного автора поэмы о нем) рассуждает о промысле Единого Бога, усматривая его действие повсюду в этом мире. Этот контраст ставит дилемму уже не просто геополитическую, но геокультурную: выбор между внешней философской мудростью упадочной цивилизации и внутренней сердечной мудростью представителя традиционного общества.

Искомый выбор может быть осуществлен в той гармонии, какую явила своей чудотворной жизнью св. Бригитта Килдарская в Ирландии, скончавшаяся в преклонном возрасте также полторы тысячи лет назад, 1 февраля 525 года. Названная в честь языческой богини Бригитты и призванная поддерживать вечный огонь в ее святилище, эта дочь друида совместно с подругами приняла христианство, сменив друидические одежды на православные монашеские. Сохранив символику культа Бригитты в виде плетеного креста и продолжая поддерживать вечный огонь в монастыре, святая придала этим ритуалам христианский смысл. Она и отошла ко Господу ровно на Имболк, в первый день февраля – праздник прежней Бригитты, причем спустя год эту судьбу повторила и любимая ученица св. Бригитты по имени Дарлугдах, что опять-таки переводится как "дочь Луга". Так миф и история встретились и сплавились в свете Христовой славы. И это еще один урок мира образца 524/525 года – мира византийской гегемонии и цепи слабых варварских монархий вокруг нее, столь актуальный именно сейчас.

Материалы по этой теме
Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч.1
https://katehon.com/ru/article/geopoliticheskie-rasklady-sil-v-hronologicheskih-srezah-ch1
Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч.2
https://katehon.com/ru/article/geopoliticheskie-rasklady-sil-v-hronologicheskih-srezah-ch2
Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч.3
https://katehon.com/ru/article/geopoliticheskie-rasklady-sil-v-hronologicheskih-srezah-ch-3

Источник - katehon.com
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