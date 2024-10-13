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"Казахстанская афера": как сотни россиян лишаются честно купленных иномарок
19:52 14.10.2024

У россиян начали изымать иномарки, купленные по "казахстанской схеме"

Михаил Лобачев

Россияне столкнулись с массовым изъятием новых автомобилей, ввезенных из Казахстана. Машины забирают при любом визите в ГИБДД, однако они честно были куплены в России, а их владельцы не догадывались об афере продавцов. Юристы советуют судиться с автосалонами, но предупреждают, что те уже могли заявить о своем банкротстве. Подробнее о "казахстанской схеме" мошенничества с автомобилями - в материале "Газеты.Ru".

О масштабной афере, затронувшей более 800 автомобилей, преимущественно корейских и японских марок, "Газете.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.



"Практически все пострадавшие покупали автомобили в 2023 году, машины были официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по "серому" или параллельному импорту. Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники", - сообщил Шелков.

По его словам, на протяжении 2023 года гражданам Казахстана организаторы схемы предлагали оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение в 2 млн тенге (около 400 тыс. рублей) и возможность дальнейшего выкупа автомобиля по низкой цене. Злоумышленники говорили, что автомобили приобретаются для работы в таксопарках и автопрокате, обещали вносить за заемщиков платежи по кредитам, а после погашения займа – переоформить машину на таксопарк или автопрокат либо выкупить ее по льготной цене.

Вывезены и распроданы

Устные договоренности с гражданами Казахстана организаторы мошеннической схемы не выполнили, в феврале 2024 года перестали вносить платежи по кредитам (внеся 1-2 платежа или вовсе ни одного), и казахстанские банки массово стали требовать деньги напрямую с заемщиков. Поняв, что их обманули, казахстанцы, оформившие на себя автомобили в кредит, обратились в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело и объявила автомобили в международный розыск.

В ходе расследования выяснилось, что машины не работали в такси и прокате, а сразу же были вывезены в Россию и распроданы. Для этого подделывались договоры купли-продажи от имени казахстанских собственников. Мужчина, подозреваемый в организации мошеннической схемы, задержан.

"Как сейчас выясняется, после публикации на моем YouTube-канале, число обманутых людей только растет, и в полицию Казахстана поступают десятки заявлений от пострадавших. Теперь казахстанцы пытаются вернуть свои автомобили, а россияне вынуждены добиваться, чтобы их признали добросовестными покупателями, либо требовать деньги у автосалонов", - рассказал Шелков.

Бандитский Петербург

По словам Шелкова, российская полиция сейчас выявляет разыскиваемые автомобили, проданные по этой схеме, когда владелец обращается в ГИБДД: за переоформлением на нового владельца при продаже, замене свидетельства о регистрации при смене фамилии собственника, и в других подобных случаях. С автомобилями поступают по-разному: часть из них изымается и отправляется на спецстоянки, другие остаются у нынешних владельцев под сохранную расписку без права продажи. При этом многие россияне продолжают ездить на своих машинах, не подозревая, что их авто в розыске.

Чаще всего "кредитные" машины из Казахстана продавались через автосалоны Санкт-Петербурга. Машины предлагали как абсолютно новые, не стоявшие на учете в Казахстане. Среди наиболее распространенных моделей машин, которые оказались в России по этой схеме: Hyundai Elantra, Creta, Sonata, Tucson, а также Toyota Camry.

"Все машины до сих пор стоят на учете в Казахстане, они в кредите и числятся в международном розыске. При покупке в России эту информацию проверить нельзя, потому что в Казахстане она предоставляется не по VIN-номеру, а по госномеру машины и номеру свидетельства о регистрации", - пояснил Шелков.

Житель Москвы Антон Сидорчук, который приобрел проблемный кроссовер Hyundai Creta за 2,44 млн рублей и успел его перепродать, рассказал "Газете.Ru", что новая владелица машины, купившая ее в кредит, уже потребовала от него вернуть деньги и возместить сопутствующие расходы.

"Я купил Hyundai Creta примерно месяц назад в подарок маме на юбилей. Она не стала на ней ездить, и мы приняли решение машину продать. Покупательница поехала ставить машину на учет, и в ГИБДД ее изъяли, сообщили, что машина в международном розыске", - рассказал Сидорчук.

Мужчине удалось связаться с собственником Creta в Казахстане, и тот рассказал, что также является пострадавшим – оформил автомобиль в кредит на себя, якобы для эксплуатации в автопрокате. Однако автомобиль в результате оказался у дилера в Санкт-Петербурге и был куплен в феврале 2024 года россиянином, который перепродал его Сидорчуку.

"Розыск, как понятно теперь, упал на машину в марте. Женщина, которая купила у нас машину, приобрела ее в кредит, мы высылали банку все документы. Автомобиль был уже в розыске, при этом казахстанская полиция объявила в розыск номер кузова, а не VIN, который у Creta отличается. Даже банк ее не увидел", - уточнил Сидорчук.

Злоумышленники-банкроты

Пострадавшие владельцы автомобилей в России могут обратиться к их продавцам с требованием расторжения договора и возврата денег, пояснил "Газете.Ru" автомобильный юрист Сергей Смирнов.

"Владельцы таких автомобилей будут вынуждены обращаться с требованием возмещения ущерба к продавцам, у которых приобрели машины. Если автосалон изначально понимал, что схема не соответствует закону, то эта фирма могла уже заявить о банкротстве, и может оказаться, что у нее нет активов", - рассказал Смирнов.

Также нынешний владелец проблемного автомобиля в России может пойти по пути признания себя через суд добросовестным приобретателем, но в этом случае ему придется доказывать, что он не знал и не мог знать, что машина находится в залоге. Учитывая, что ограничения на автомобили наложены в Казахстане, на отечественных ресурсах такой информации быть не могло, заключил юрист.

Источник - Газета.Ru
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