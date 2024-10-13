 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.10.2024
00:03  "Иосиф Сталин сыграл особенную роль в сохранении кыргызского языка", - Нурлан Досалиев
00:02  "Удачи убить меня": на Украине уничтожен американский наемник Ник Дакворт, насмехавшийся над русскими солдатами
00:01  Трамп призвал Харрис пройти тест на умственные способности
Понедельник, 14.10.2024
19:52  "Казахстанская афера": как сотни россиян лишаются честно купленных иномарок
15:31  Казахстанец Алихан Кадыргали стал чемпионом мира по карате среди юниоров (U-21)
15:28  Геополитические расклады сил в хронологических срезах (продолжение), - Максим Медоваров
13:46  100 лет образованию Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР, - Бактыкан Торогельдиева

13:41  Goodbye... В бою под Курском сожжен БМП Stryker с 8 наемниками из США
13:33  90-летнего релоканта Познера снова выпустили с передачей на РосЕпрстТВ
13:30  Какого беса? Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане
13:12  "Перекресток мира" Пашиняна оказался на развилке войны. Власти Армении и Азербайджана спорят о будущем, - Артур Аваков
12:25  Неувядаемая узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
12:20  ВС РФ освободили Цукурино и "заваривают котлы" для ВСУ в Курской области
11:49  Bloomberg: Индия стала ключевым поставщиком подсанкционных товаров в Россию
11:43  Оккупированная Германия и испуганный Шольц, - Т.Сильвргельм
11:14  Выборы в США и выбор Украины, - Ростислав Ищенко
10:43  Алан Хэлберт: Америка ненавидит своих граждан. Они не станут за нее воевать
10:41  Между Сциллой и Харибдой: какова судьба Транскиргизской железной дороги? - Кубатбек Рахимов
10:34  Иранская "ядерная шкатулка", - Алла Левченко
10:21  Между роботами и мигрантами. Дешевизна рабочей силы не позволяет РФ вкладываться в модернизацию, - Къ
10:16  Мигрантам хотят закрыть еще одну лазейку. РосМинтруд взялся за систему патентов
10:08  К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза, - "Известия"
09:56  Казахстан. Регионы без присмотра? - Д.Ашимбаев
09:29  Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства Казахстана
09:05  Скончался экс-председатель Тургайского облисполкома и первый аким Кустанайской области Кенжебек Укин
08:46  Новости с фронтов, главное за сутки: Цукурино зачистили, под Курском накрыли группу "мирных инженеров" ВСУ
08:40  "Туркестанский фронт": против кого намерена дружить Анкара, сколачивая коалицию?
08:37  Америка и Европа открыли иранский фронт. США и ЕС вводят новые санкции против Тегерана, - С.Строкань
08:33  Дружественные России страны извлекают выгоду из антироссийских санкций, - Ольга Соловьева
07:31  Эрдоган вынужден идти на переговоры с главным врагом, - Игорь Субботин
00:46  Геополитическая пассивность и всеобщая утрата навыка атакующей игры, - Андрей Школьников
00:30  В Америке растет мода на смену пола детей, - О.Розанов
00:27  СВО как Гражданская война 2.0, - Николай Коньков
00:24  "Не надо нам указывать!" Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
00:23  Многосторонняя игра Реджепа Тайипа Эрдогана, - Т.Сильвергельм
00:21  В Узбекистане МВД будет выявлять квадробингов и штрафовать родителей. За ненадлежащее воспитание
00:12  Узбекского блогера Джурабека Амонова депортировали из России на родину, работал на США...
00:10  Убить президента: США нашли способ разжечь мировую войну, - Виктория Никифорова
00:02  Злой рок. Жгучая обида Запада на Пекин, - Илья Титов
00:00  Ашхабад. Отрезвить США и Израиль. О чем секретничал Владимир Путин с президентом Ирана, - Геворг Мирзаян
Воскресенье, 13.10.2024
23:29  NBC: показатели поддержки Камалы Харрис и Дональда Трампа сравнялись
18:57  Допингированный итальянец Синнер обыграл Новака Джоковича и выиграл Шанхайский супер-теннис-турнир
18:36  Тель-Авив. Умер легендарный банкир-жулик 90-х (получивший образование в Казахстане) Александр Смоленский (СБС-агро)
17:09  Эра роботов: как развивается внедрение ИИ в бизнес-процессы
17:06  Арабская доктрина сдерживания Израиля и российская ядерная доктрина в защиту многополярности, - Рами аш-Шаер
17:02  Против ФАБа нет приема. Российские бомбардировщики крушат ВСУ, - А.Шарапов
17:00  Войска ООН в Ливане отказались от предложения ЦАХАЛ отвести силы
16:52  Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета назначен Сергей Волков
16:48  Новая волна переселенцев хлынула в Россию
15:27  Почему программа помощи экономике Китая всех расстроила
14:59  "Камала Харрис без телесуфлера - худший кошмар демократической партии", - Fox News
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп призвал Харрис пройти тест на умственные способности
00:01 15.10.2024

Трамп призвал Харрис пройти тест на когнитивную выносливость и остроту ума

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал свою оппонентку по предвыборной кампании от Демократической партии Камалы Харри пройти тест на умственные способности. Об этом республиканец написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я считаю, это очень важно, чтобы Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Ее действия заставили многих думать, что с ней что-то не так", - заявил политик.

Он сослался на недавний случай, когда телеканал CBS отредактировал в окончательной версии интервью Харрис один из ответов, первоначально представлявшийся недостаточно ясным. Также Трамп утверждает, что его соперница по выборам "смертельно медленная" во время ответов на самые простые вопросы.

Республиканец считает, что после четырех лет под президентством Джо Байдена Соединенные Штаты не должны проходить через этот путь вновь.

Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728939660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената принял участие в международной конференции в Таджикистане
- Мажилис рассмотрит поправки по защите прав потребителей финансовых услуг
- Государственный советник ознакомился с работой Центрального госархива
- Регионы без присмотра?
- Роман Скляр и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили сотрудничество в сфере энергетики
- Тамара Дуйсенова проверила реализацию проекта "Ауыл аманаты" в Акмолинской области
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%
- Глубокая переработка молока и цена на пшеницу 4-5 классов: Серик Жумангарин встретился с фермерами Павлодарской области
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  