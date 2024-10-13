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|Трамп призвал Харрис пройти тест на умственные способности
00:01 15.10.2024
Трамп призвал Харрис пройти тест на когнитивную выносливость и остроту ума
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал свою оппонентку по предвыборной кампании от Демократической партии Камалы Харри пройти тест на умственные способности. Об этом республиканец написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Я считаю, это очень важно, чтобы Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Ее действия заставили многих думать, что с ней что-то не так", - заявил политик.
Он сослался на недавний случай, когда телеканал CBS отредактировал в окончательной версии интервью Харрис один из ответов, первоначально представлявшийся недостаточно ясным. Также Трамп утверждает, что его соперница по выборам "смертельно медленная" во время ответов на самые простые вопросы.
Республиканец считает, что после четырех лет под президентством Джо Байдена Соединенные Штаты не должны проходить через этот путь вновь.
Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН