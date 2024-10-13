 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Удачи убить меня": на Украине уничтожен американский наемник Ник Дакворт, насмехавшийся над русскими солдатами
00:02 15.10.2024

Ранее боевик хвастался, что все попытки уничтожить его оказались провальными

Иностранные наемники на Украине продолжают нести потери. Накануне стало известно о ранении троих боевиков из Италии, воевавших на стороне ВСУ, - по ним ударили беспилотником. Кроме того, на выходных был уничтожен Ник Дакворт - боевик, не стеснявшийся вступать в перебранки в интернете и любивший оскорблять бойцов ВС РФ. Надменный и безрассудный американец несколько раз выживал в зоне СВО, но и его достала судьба на Запорожском направлении - в его автомобиль попал FPV-дрон.

Ранее боевик хвастался, что все попытки уничтожить его оказались провальными

Итальянский наемник Юрий Превитали рассказал журналистам, что российские военнослужащие атаковали их позиции утром в субботу. После удара БПЛА итальянский боевик получил ранение "под плечо". Превитали участвует в боях на стороне Киева с февраля 2023 года, активно рассказывая об этом в социальных сетях. Инициалы другого итальянца не сообщаются.

Неважно прошли выходные и для американского контингента. По данным СМИ, недавно в Курской области был уничтожен целый БМП с наемными солдатами из США. Известны даже фамилии некоторых из них - Санчес, Киббик, Робинсон. "Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение их серий AR, FN SCAR, CZ BREN 2", - отмечается в сообщении. При этом трофейную бронемашину солдатам ВС РФ удалось починить и использовать для своих целей.

Свой жизненный путь завершил и гражданин США Ник Дакворт, который приехал воевать на Украину из жаркой Калифорнии. Сперва ему везло: попал под ракетный удар летом 2023 года, когда ВС РФ атаковали пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Боевик чудом остался в живых, получив не сильное ранение. После этого происшествия наемник и его сослуживцы попытались выдать удар за атаку на гражданский объект, но безуспешно.

"Ник Дакворт был фальшивым гуманитарием и фальшивым доктором, который известен тем, что помогал разбирать руины пиццерии "Риа" в Краматорске в июне 2023 года. Он всеми силами пытался представить все как "нападение на мирных жителей". Когда в районе, где был нанесен удар по отелю, появились различные иностранцы, их стали называть "туристами" и "журналистами", - отметил специализирующийся на иностранных наемниках telegram-канал "Track a nazi merc".

Помимо боевых действий в реальной жизни, Дакворт активно "воевал" в Интернете. Он имел аккаунт в мессенджере Telegram с ником "Утка на Украине", а также носил шевроны с одетой в военную форму уткой Даффи из американских мультфильмов. Активно вел соцсети, куда выкладывал свои похождения, и сильно любил "потроллить" в группах, не поддерживающих режим Владимира Зеленского. Свои сообщения заканчивал смеющимися и издевательскими смайликами и, кажется, верил в собственную неуязвимость. На замечание о том, что солдаты ВС РФ ликвидируют его в зоне СВО, боевик с усмешкой отметил, что ни одна из нескольких попыток так и не увенчалась успехом, и даже пожелал бойцам ВС РФ удачи в будущих.

Российские морпехи столкнулись с грузинскими наемниками в Курской области

Помимо этого он неоднократно оскорблял в комментариях Россию, а также военнослужащих ВС РФ. Контузия не остановила "утку", и он продолжил боевые действия вплоть до своей гибели от беспилотника. Примечательно, что поведение наемника критикуют даже граждане США. "Если он американец, то почему не служил своей стране и не защищал своих земляков. Служить и умирать за армию другой страны не соответствует моему определению героя", - отметил житель Америки с ником "Johannes" на странице погибшего в одной из его соцсетей.

С каждым днем количество ликвидированных в зоне СВО "даквортов" растет. Летом экс-офицер СБУ Василий Прозоров высказал предположение, что ВСУ за время СВО потеряли треть из 15 тысяч иностранных наемников, то есть не менее пяти тысяч убитыми и ранеными. Весной этого года свои данные о потерях среди иностранцев на Украине также опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. По данным ведомства, на тот момент было уничтожено 5962 наемников, среди которых больше всего поляков - 1497 человек. При этом многие из погибших наемников числятся как "пропавшие без вести", и их тела не будут доставлены на Родину.

Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Источник - mk.ru
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