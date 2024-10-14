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"Иосиф Сталин сыграл особенную роль в сохранении кыргызского языка", - Нурлан Досалиев
00:03 15.10.2024

14 октября 2024
- Светлана Лаптева

Говоря об идеологической безопасности Кыргызстана, вопрос глубинного изучения и сохранения кыргызского языка необходимо ставить на первое место. Об этом в интервью vb.kg заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран спецслужб Нурлан Досалиев.

По его словам, попытки привнести в Среднюю Азию искусственный тюркский алфавит на основе латиницы, который недавно предложили ввести во всех странах тюркского мира - преступление и попытка уничтожить наиболее древний, архаичный язык кыргызов. Можно сказать, это вмешательство в уникальное развитие народа, имеющего тысячелетнюю историю, которая отражена в языке.

"В своем многолетнем исследовании я указал на особенную роль в сохранении кыргызского языка Иосифа Сталина и языковеда Константина Юдахина. Первый специальным распоряжением направил в Среднюю Азию тонкого ученого - собрать воедино все многообразие кыргызской лексики, понимая, что язык - это самосознание, сокровищница народа, а второй - основой изучения кыргызского языка выбрал не что-то разрозненное, а эпос "Манас", вобравший в себя целый космос жизни, как писал Чингиз Айтматов.

Надо говорить об истории происхождения кыргызского народа, не забывая что генетические исследования показывают, что в кыргызах более 70 процентов имеется геном R1А, а эта славянская генетическая ветка. Надо говорить о том, что и мы, и славяне вышли из гуннов. При этом надо вспомнить, что эта тема всегда занимала умы великих русских писателей, поэтов, ученых, с каким проникновением об этом писали Татищев, Ломоносов, Пушкин и другие. И современные исследования доказывают эту версию.

Я внимательно изучал все, что с этим связано, и могу сказать, что в нашем языке каждое слово наполнено смыслами, раскрывающими саму суть бытия, взаимосвязь многих явлений.

По новому посмотреть на само происхождение слова "кыргыз" мне помог словарь Константина Юдахина, который напитан древними словами и понятиями, не привнесенными, а исконно кыргызскими". Получается, что если внимательно разобраться, то выходит, что кыргызы, буквально, народ, умеющий находить пищу в горах и выживать.

Понимаете насколько это многослойное определение? И посмотрите с каким уважением ученый относится к каждому слову в эпосе. Думаю, если бы на уроках кыргызского языка именно с этого начинали изучение, заинтересовали бы детей скрытыми смыслами, то и желание разобраться, изучить, принять свой родной кыргызский язык, как сокровищницу, которую надо охранять, было бы более осознанным у всех наших сограждан", - сказал Нурлан Досалиев.

Источник - МК
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