В Мали погиб героем командир 9-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Михаил Приходько "Майкл"

00:04 15.10.2024

В Мали погиб командир 9-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Михаил Приходько (позывной "Майкл"), об этом сообщается в близком к ЧВК телеграм-канале "Разгрузка Вагнера".



Пресс-служба покойного основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал "Разгрузка Вагнера" используют для коммуникации командиры ЧВК.



Приходько получил смертельные ранения 12 октября во время выполнения боевого задания.



"В тот день маневренная группа 9 ШО, выполняя боевую задачу, столкнулась с превосходящими силами террористов. "Майкл" принял решение о незамедлительном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее", - говорится в сообщении.



Благодаря действиям командира удалось не допустить прорыва "боевиков" из окружения. В итоге был нанесен удар "по скоплению исламистов с использованием артиллерийских и авиационных средств поражения, что привело к их полному уничтожению".



Приходько, как утверждают в ЧВК, лично уничтожил восемь боевиков. Он будет награжден звездой Героя ЧВК "Вагнер" посмертно.