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БРИКС настроен формировать мировой порядок, - Юрий Паниев
00:05 15.10.2024

13.10.2024

На саммите в Казани не будут обсуждать Украину
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

БРИКС позиционирует себя как многопрофильное стратегическое партнерство.

Предстоящий в Казани 22–24 октября саммит – центральное событие в рамках председательства России в БРИКС, которое стартовало 1 января 2024 года. Председательство проходит под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

Встреча глав государств и правительств БРИКС в Казани станет первым саммитом группы в расширенном составе. Сейчас в нее входят 10 государств. К странам, давшим название объединению по своим первым буквам (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), добавились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия, власти которой, впрочем, в начале 2024 года посылали неоднозначные сигналы о собственном статусе в этой группе. В таком составе на страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45% ее населения. ВВП по паритету покупательной способности составляет 36,7% от общемирового значения.

Столица Татарстана еще не принимала такого количества гостей – за три дня ее посетят 20 тыс. участников XVI саммита БРИКС, а также журналисты, эксперты, волонтеры, сотрудники правопорядка. Свое участие в форуме уже подтвердили почти четыре десятка стран. На сегмент "аутрич" и "БРИКС плюс" приглашены лидеры развивающихся стран из Азии, Африки, Латинской Америки.

В сентябре президент Владимир Путин рассказал, что на председательство России была возложена особая миссия – всячески содействовать максимально быстрой и органичной интеграции новых стран-участниц во все механизмы группы. "Кроме того, мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств, – сказал он. – На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства".

Сотрудничество в формате БРИКС – один из главных долгосрочных векторов внешней политики России. Оно вписывается в курс на многополярное мироустройство.

Неудивительно, что программа российского председательства включала свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. Среди них – межпарламентские форумы БРИКС, заседания министров финансов, энергетики, образования, спорта, глав прокурорских служб, председателей верховных судов и высших органов аудита.

По словам Путина, в Казани "предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран – участниц БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества".

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия предложит членам БРИКС заключить меморандум о взаимодействии по информационной безопасности и подписать разработанный ею "Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта". Москва намерена усилить сотрудничество по вопросу борьбы с коррупцией, в таможенной и антимонопольной сферах, по работе в области устойчивого развития, климата и энергетики. Причем климатические цели не должны препятствовать экономическому развитию государств-членов. Каждая страна при выборе пути энергетического перехода должна ориентироваться на национальные приоритеты.

Фактически страны БРИКС сделают заявку на собственную, отличную от западного дискурса идеологию энергоперехода. А они играют важнейшую роль в мировой энергетической повестке, занимая лидирующие позиции как в сфере традиционной энергетики, так и в области возобновляемых источников энергии. Страны объединения, по словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, добывают и потребляют 3/4 мирового объема угля и порядка 40% мирового объема природного газа. С расширением объединения в 2024 году доля БРИКС на глобальном рынке нефти превысила 40%.

Также Москва предлагает учредить Медицинскую ассоциацию БРИКС, запустив систему предупреждения рисков инфекций. В свою очередь, Индия выступает за создание общего "репозитория" (место, где хранятся и поддерживаются данные в виде файлов, доступные для дальнейшего распространения) традиционной медицины. Об этом заявил Абишек Сингх, шерпа Индии в БРИКС. По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется достичь прогресса в таких проектах, как онлайн-архив базы данных БРИКС, который предоставит возможность получения доступа к подлинным документам объединения.

Что касается единой валюты стран БРИКС, разговоры о которой идут многие годы, то без их экономической, финансовой и политической интеграции эта затея не выглядит реалистичной. Для этого страны-члены должны устранить конфликты, ликвидировать внешнеторговые барьеры, сформировать единую денежно-кредитную политику. А пока реальность такова, что они проводят диаметрально противоположную монетарную политику.

Например, в Китае она ультрамягкая, направленная на разогрев экономики, а в России, напротив, крайне жесткая, направленная на обуздание высокой инфляции.

В этой связи Россия планирует использовать саммит БРИКС, чтобы представить новую систему расчетов между странами-членами. Вместо создания единой валюты БРИКС министр финансов РФ Антон Силуанов считает целесообразным создать альтернативную расчетно-платежную инфраструктуру, где использовались бы национальные валюты, цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран объединения. Благодаря внедрению такой системы можно будет расширить торговые связи между государствами и привлечь дополнительные инвестиции.

Это лишь некоторые примеры, позволяющие увидеть стремление БРИКС стать ядром нового миропорядка. С этим вынужден согласиться американский журнал The Foreign Affairs. "Будущее БРИКС станет определяющим для мирового порядка", – пишет издание. Демонтаж гегемонии США неизбежен, и Вашингтон сам в этом виноват. Все, что он может сейчас сделать, – это не оттолкнуть от себя Индию и Бразилию, чтобы БРИКС не стал откровенно антизападным блоком.

На Западе между тем утверждают, что влияние в БРИКС распределено не поровну. Ведь экономика Китая крупнее экономик всех остальных стран – учредителей БРИКС, вместе взятых. Но это не означает, что остальные участники не станут сопротивляться превращению БРИКС в блок под управлением Китая и России. Бразилия и Индия стараются смягчить самые "напористые" российские формулировки в декларациях саммитов. Так, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отвергает идею о том, что БРИКС – это противовес "большой семерки", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Он часто заявляет, что объединение не выступает "против кого бы то ни было".

В Москве не отрицают, что в БРИКС существуют проблемы, так как национальные интересы стран-участниц "совпадают не во всем". Шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, в частности, привел на днях экспертное "дискуссионное" мнение о том, что принятие решений принципом консенсуса может быть "тормозом развития" БРИКС.

Найти общий знаменатель в БРИКС не всегда просто, особенно по болезненным геополитическим вопросам, таким как конфликт между Китаем и Индией в Гималаях или украинский кризис. Видимо, поэтому на саммите в Казани не планируют обсуждать Украину, сообщил Ушаков. Не ожидается и мероприятий по линии "Друзей мира" по урегулированию украинского кризиса.

Вопрос дальнейшего расширения БРИКС также не находится на повестке дня грядущего саммита, так как в объединении хотят сначала полноценно завершить интеграцию присоединившихся с 1 января 2024 года стран. "Но двери в БРИКС остаются открытыми", – заверил Рябков. А в них уже стучатся Азербайджан, Буркина-Фасо, Куба, Малайзия, Шри-Ланка и, возможно, даже Турция.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728939900


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