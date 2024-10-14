Борьба с миграцией сказалась на репатриации. Показатели Росгоспрограммы по переселению соотечественников ухудшились

00:16 15.10.2024 14.10.2024



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Русскоязычные из стран СНГ еще едут в РФ, но властям более интересны пророссийские иностранцы.



Популярность госпрограммы по переселению в Россию соотечественников продолжает падать. Просели ее основные показатели – количество заявлений и репатриаций. Людей по-прежнему демотивируют бюрократия и слабое материальное стимулирование. Скорее всего сказалась и борьба с трудовыми мигрантами, которые используют госпрограмму. Власти РФ теперь ждут "русский мир" из дальнего зарубежья, но есть вопросы о готовности к такой встрече. Между тем предложения по корректировке документа давно сформулированы.



Согласно статистике МВД России, в течение шести месяцев 2024 года органами внутренних дел и подразделениями МИД РФ было оформлено 6,5 тыс. свидетельств участника госпрограммы. Это на 3,5 тыс. ниже, чем за полгода в 2023-м – и уже в семь раз меньше, чем в 2015 году. То есть речь идет о худшем показателе за последнее десятилетие.



Эксперты объясняют это тем, что к действующей программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, накопилось критически много замечаний. Например, репатриантов все чаще стали интересовать госгарантии и меры соцподдержки в условиях постоянно растущих совокупных расходов на переезд. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод также предположил, что сокращение показателей может быть связано и с тем, что решения соотечественников стали более осознанными. Схлынула основная волна, связанная с распадом СССР и выдавливанием русских радикальными националистами. Другие соотечественники за это время вписались в новые реалии стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Вторая причина в том, что часть переселенцев полагается только на собственные силы.



Однако, заметил Брод, изъяны самой программы тоже имеют значение. Например, при всем дефиците на рынке труда власти субъектов РФ не спешат встречать соотечественников с распростертыми объятиями: "Бюрократические препоны, которые усложняют легализацию, отсутствие социальных пакетов именно для приезжих, а также нехватка кадров для работы с переселенцами и, конечно, коррупция – вот этот груз проблем и отталкивает приезжих". Нынешняя программа-фантом требует пересмотра, заявил Брод. По его мнению, необходимы и большая активность работодателей и социальных ведомств регионов, и "воссоздание специального ведомства, которое будет отвечать за исполнение госпрограммы". В то же время он ожидает роста репатриаций соотечественников в перспективе "с учетом эскалации антироссийских настроений на Западе, а особенно в странах Балтии, власти которых грозят русским массовыми депортациями".



Как сказала "НГ" эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина, в Россию по-прежнему едет достаточное количество людей, в миграционных центрах очереди не сократились. А на то, что показатели госпрограммы начали проседать, есть ряд объективных причин. Во-первых, действительно сказывается политическая ситуация, связанная с СВО. Во-вторых, власти РФ изначально перегрузили госпрограмму разными требованиями – бюрократическими или вовсе не нужными, например, это образовательный и возрастной цензы. В результате соотечественников стали рассматривать как обычных трудовых мигрантов, а само переселение – как их оргнабор. В-третьих, на участие в госпрограмме перестали подавать жители Украины, получившие большие преференции напрямую. Для переселенцев из Молдавии и Казахстана тоже сделаны отдельные упрощения, скажем, возможность сразу подавать документы для вида на жительство (ВНЖ). Введены и нормы об упрощенном порядке получения ВНЖ и гражданства РФ по родственникам по восходящей линии. То есть "у многих появилась возможность переехать быстро и без программы, а та стала в какой-то мере себя изживать, чему способствовали и проблемы с получением различных выплат", заметила Рагозина. Последнее важно потому, что совокупная стоимость переселения стала настолько высока, что ее уже не перекрывают никакие компенсации.



Снижению популярности госпрограммы способствуют, по ее мнению, и нынешние ужесточения миграционного учета для борьбы с нелегальными гастарбайтерами. А также – и даже больше, чем проблемы с регистрацией – введение для большинства участников экзамена по русскому языку, истории и законодательства. А его непросто пройти и из-за того, что сейчас закрылись многие центры по тестированию. Более того, многочисленные обращения к властям по поводу того, что в госпрограмму попадают люди, не владеющие русским языком, привели к скачку отказов еще на этапе собеседования тем претендентам, которые не представители коренных народов РФ.



Доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда подтвердил "НГ", что снижение показателей госпрограммы связано "с более пристальным вниманием к кандидатам на переселение, в том числе – к знанию ими русского языка". Плюс, заметил он, заработали механизмы постановки на воинский учет новых граждан РФ, что существенно умерило пыл желающих формально оформиться репатриантом. Однако, заявил Бурда, по-прежнему есть необходимость принципиального уточнения понятия "соотечественник". Он уверен, что это могут быть только русские и другие коренные национальности России, у которых нет своей государственности за ее пределами. Для переселения в РФ иностранцев есть другие форматы, а госпрограмма по соотечественникам не должна способствовать "легализации трудовых мигрантов или просто социальных иждивенцев, а также – замещающей этнокультурной миграции".



"Ужесточения, несомненно, нужны исходя из все более накаляющейся атмосферы в обществе", – подчеркнула и Рагозина. Но она настаивает, что нужно сохранять госпрограмму. Она точно нужна, к примеру, для дальневосточных регионов. Кроме того, напомнила Рагозина, недавно были приняты поправки, узаконившие наконец статус репатрианта: "У многих соотечественников появилась возможность переехать в регионы, где они действительно хотят жить, а не использовать приграничные области в качестве перевалочной базы. При этом не требуется никаких согласований с местными органами и не нужно проживать три года в этом регионе из-за копеечных выплат. Сейчас соотечественники еще не особо понимают пользу этих новаций, но как только осознают, количество желающих переехать в РФ станет больше. Например, из Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, где действует мало преференций вне госпрограммы". Репатриационная составляющая госпрограммы будет интересна и для переселенцев из дальнего зарубежья, чтобы перевезти всех членов семьи и оформить им правовой статус. Рагозина подтвердила, что число таких переселенцев растет, потенциально речь идет как минимум о десятках тысяч человек. Однако уже первые из них стали жаловаться на очереди в консульства РФ, растущие размеры консульских сборов, проблемы с визами. Уже возникают и трудности с подтверждением статуса репатрианта.



Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что, похоже, большинство чиновников на местах не до конца понимают, насколько важно, чтобы соотечественники из-за рубежа приезжали в Россию. Как минимум они могут привезти с собой опыт своей работы за границей, современные подходы и пр. Однако, кроме того, это люди, которые "реально являются патриотами России и пострадали за это, в частности, из-за проведения тех или иных мероприятий, связанных с нашей страной". И тут есть такая особенность: если один человек приезжает и сталкивается, например, с непроходимостью бюрократии и финансовыми сложностями, то он, понимая, что невозможно жить в таких условиях, вынужден уезжать обратно. "А когда он уезжает, то он потом рассказывает об этом в своих комьюнити, между собой русскоязычные соотечественники много общаются в соцсетях. И рассказывает он об этом в чате для 10 тыс. человек, тысячи из которых теоретически могли бы переехать в Россию", – пояснил "НГ" Мельников. Он утверждает, что, скажем, безрезультатно лоббировал через Госдуму привлечение к проблемам "русского мира" специалистов из такой организации, как Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС).



Как пояснил "НГ" вице-президент ЕКЦС Алексей Есаков, основная проблема как для соотечественников, так и для иностранцев, которые переезжают в Россию из "недружественных" стран, – это оформление документов: ВНЖ, гражданства, медстраховки, пенсий, поступление в школу. "Все это необходимо для полноценной интеграции в общество, но чиновники не только не заинтересованы в помощи этим людям, но и даже наоборот", – заявил он. При этом подобные задачи, настаивает Есаков, решать достаточно просто, но для того, по его словам, в первую очередь следует создать отдельную организацию – например, уполномоченного по делам соотечественников. "Сейчас есть множество общественных организаций, которые пытаются помочь людям, переезжающим в Россию. Однако ни одна из них не имеет ни веса, ни полномочий, чтобы власти к ним прислушивались", – подчеркнул он.



Также, убежден Есаков, необходимо пересмотреть действующие правила по отношению к переселенцам из "недружественных" стран "согласно нынешней политической ситуации в мире". Допустим, отменить требования о справке об отсутствии судимости или договоре о купле-продаже автомобиля, внедрить льготное кредитование для постройки, приобретения жилья или предусмотреть выделение бюджетного жилья. При этом уже давно готовы те предложения, которые, по мнению правозащитников, помогут ускорить процесс переселения соотечественников в Россию. Например, специальный госорган по репатриации нужен потому, что консульства РФ не имеют достаточного количества сотрудников для реализации госпрограммы, а созданная при МВД РФ рабочая группа может только проинформировать по общим вопросам, так как не работает непосредственно с документами заявителей. Да и сайт МВД недоступен для жителей ряда западных государств. А если, кроме федерального органа, создать еще и единый онлайн-сервис, доступный в том числе из "недружественных" стран для подачи заявлений и сопутствующих документов в электронном виде, то консульствам пришлось бы только заверять соответствие электронных копий оригиналам и выдавать свидетельства участника госпрограммы. Есть и проработанное предложение на тот счет, как можно снизить материальные затраты на переселение. Сейчас репатрианты сталкиваются с огромными расходами – истребование документов, поездки в консульства, консульские сборы за заверение правильности перевода, визы, переезд и перевоз багажа, первичное обустройство. Речь, по словам Есакова, идет о десятках тысяч долларов на семью, а госпрограмма предполагает компенсацию лишь части расходов, хотя для многих семей и сумма изначальных трат неподъемна. Стоило бы освободить соотечественников от уплаты консульских сборов за перевод документов и въездную визу и позволить пересылать свидетельства по почте. Среди других инициатива – предоставлять материнский капитал для детей соотечественников и репатриантов на тех же условиях, что и рожденным в России детям, "заменить временную регистрации на уведомление", поскольку арендодатели не желают регистрировать съемщиков жилья. Не мешало бы, по словам Есакова, и расширить понятие "гражданин РФ, постоянно проживающий за рубежом", потому что многие из них тоже нуждаются в поддержке государства, особенно при оплате проезда и перевоза личного имущества. Источник - НГ

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