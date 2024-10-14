Карагандинская область мерзнет уже в октябре: в Сарани сорвали начало отопительного сезона

00:24 15.10.2024

14 октября 2024



Инна Рутц



Новая котельная за 10 млрд тенге в городе Сарани Карагандинской области до сих пор не выдает требуемые параметры тепла. Почему - разбиралась Orda.kz.



Сегодня в домах у жителей Сарани +15 градусов. Отопительный сезон начался с 1 октября, но тепла большая часть города еще не дождалась. В экстренном порядке со вчерашнего дня власти переподключают многоэтажки к старым локальным котельным. Однако это получается не везде, говорят жители Сарани.



"На прошлой неделе уже было понятно, что ничего не получится с этой котельной. Они приехали, отрезали наш дом. Они утащили даже трубы, даже краны, которые мы сами покупали. Зачем? Ведь уже было ясно, что ничего не получится. Зачем не дали этим локальным котельным дальше работать? Ведь Сергей (владелец - прим. авт.) предлагал: „Давайте я еще потоплю". Нет, никто не согласился. Он разобрал ее уже",

возмущена жительница Сарани Эльвира Глухих.



"В августе локальную котельную нашего квартала разобрали. Сдали на металл... И теперь мы остались без локальных котельных, именно наш квартал. Сейчас нас подключают к другому кварталу, который в том году уже практически не отапливался. Та котельная не потянет два квартала. Впереди зима, мы остаемся вообще без подачи тепла", - переживает Людмила Костюк.



"Дома холодина - 15 градусов. У всех дети. Нам обещают, обещают - мол, первого числа дадим, десятого дадим, всю Сарань перекопали вдоль и поперек. Машины все угробили, потому что асфальт сделали, потом выкопали. Котельные пустые. 15 лет строили новую и, наконец, мы остались без ничего",

сокрушается еще одна жительница Елена Борис.



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Котельная Сарани - действительно самый знаменитый долгострой Карагандинской области. Ее строят с 2011 года. Должны были сдать еще в 2015 году. Но сначала подрядчика уличили в краже миллиарда тенге из выделенных пяти миллиардов. Стройка остановилась, директора ТОО "Павлодарский котельный завод" осудили на пять с половиной лет колонии. Потом из-за инфляции понадобилось еще финансирование - семь миллиардов.



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Котельную еще не достроили, но теплосети проложили и счетчики поставили - из-за этого под суд отдали вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу, бывшего акима Сарани. Позже оправдали. Котельная все стояла. В 2019 ее передали на баланс города. Этим летом, наконец, достроили.



"28 августа были зажжены котлы. После этого они выводятся на режимную наладку. Так как эти котельные в единственном экземпляре, практически только в Шахане в Карагандинской области установлены, больше в Казахстане таких нет, поэтому в режим они выходят в другом формате. Он идет полтора месяца в среднем. Для этого нужен теплозабор в сетях... Выходят разные вопросы, все службы здесь занимаются быстрым решением для того, чтобы оборудование не останавливалось и чтобы выходило на свой режим... Это как вы машину покупаете и обкатку проводите",

рассказал аким Сарани Еркин Баулыков.



По словам акима, сейчас котельная Сарани выдает температуру всего 50–70 градусов, и разгоняют ее постепенно. В субботу выпал снег. Поэтому решили временно подключить дома к старым локальным котельным. Работы начали только вчера ночью. Сейчас в авральном режиме работают коммунальные бригады со всей области. Сегодня к обеду подключили 91 дом из 168. К ночи обещают остальные.



В соцсетях аким разместил видео с извинениями перед жителями Сарани за срыв отопительного сезона. Пообещал сделать перерасчет.