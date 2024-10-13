Президент Мирзиеев запустил 9 проектов в Ташкентской области стоимостью 2 млрд долларов. От технопарка до двух ГЭС

00:50 15.10.2024

Президент Узбекистана в ходе поездки в Ташкентскую область запустил девять новых проектов общей стоимостью 2 млрд долларов. Среди них - индустриальный технопарк, текстильный промышленный парк, солнечная электростанция, системы хранения энергии и две ГЭС.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 14 октября в ходе поездки в Ташкентскую область принял участие в церемонии запуска девяти проектов общей стоимостью 2 млрд долларов. Церемония прошла в Янгиюльском районе, сообщила пресс-служба главы государства. Нажатием символической кнопки президент дал старт строительству и деятельности этих проектов.



В Алмалыке за счет инвестиций в размере 1 млрд долларов будет построен специальный индустриальный технопарк "Великий шелковый путь" на площади 227 гектаров. Здесь разместятся около 100 предприятий, работающих в таких направлениях, как электротехника, текстиль, строительные материалы, фармацевтика. Будет создано 3000 новых рабочих мест, налажено производство продукции на 5 трлн сумов в год, появится возможность экспорта товаров на 300 млн долларов, говорится в сообщении.



В Юкоричирчикском районе за 350 млн долларов будет создан текстильный промышленный парк площадью 69 гектаров. В нем разместятся более 20 предприятий по производству пряжи, крашеной ткани, готовой текстильной продукции.



В Янгиюльском районе вводятся в строй предприятия по производству 50 тысяч тонн минеральных удобрений и химических средств в год, а в Кибрае - предприятия по производству экспортоориентированной продовольственной продукции.



ташкентская область, шавкат мирзиеев



В Букинском районе совместно с компанией China Datang будет построена солнечная электростанция стоимостью 240 млн долларов. Она будет вырабатывать 576 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения 240 тысяч домохозяйств. В результате мощности генерации в области будут доведены до 6,5 гигаватт, а производство электроэнергии - до 24 миллиардов киловатт-часов в год.



Еще два проекта - системы хранения энергии мощностью 200 мегаватт стоимостью 220 млн долларов, которые будут построены в Паркентском и Пскентском районах совместно с China Energy Overseas Investment. Они позволят избежать отключений в часы пик и надежно обеспечивать потребителей электроэнергией.



В настоящее время в области действуют 25 гидроэлектростанций общей мощностью 1330 мегаватт. Это 60% от общей гидроэнергетической мощности нашей республики. Строятся еще четыре ГЭС стоимостью 880 млн долларов и мощностью 340 мегаватт. До 2028 года в области также будет реализовано 23 проекта общей мощностью около 2400 мегаватт на сумму 4,8 млрд долларов.



В ходе церемонии были введены в строй две из них - малая ГЭС мощностью 2,5 мегаватта в Ахангаранском районе и малая Угамская ГЭС мощностью 1,5 мегаватта в Бостанлыкском районе. Они будут вырабатывать 18,4 миллиона киловатт-часов энергии в год и обеспечивать электроэнергией 7600 домохозяйств