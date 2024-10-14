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Глава МИД Таджикистана прокомментировал отказ от футбол- матча со сборной России
00:54 15.10.2024

14 октября 24

Манзума Фируз, Asia-Plus

Он прокомментировал отказ Федерации футбола Таджикистана
Сироджиддин Мухриддин

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в эфире Первого канала российского ТВ заявил об отсутствии проблем в отношениях между Душанбе и Москвой.

Он прокомментировал отказ Федерации футбола Таджикистана от товарищеского матча с российской командой, который должен был состояться в ноябре. Сироджиддин Мухриддин объяснил, что у сборной республики уже запланированы другие игры, но обе страны найдут возможность провести совместный матч.

"По другим вопросам у нас никаких проблем нет с российской стороной", - отметил министр, добавив, что личные отношения между лидерами двух государств "абсолютно хорошие, абсолютно дружественные, абсолютно братские".
Напомним, ранее пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Солиев пояснил, что в июле Российский футбольный союз (РФС) отправил официальное письмо с предложением сыграть товарищеский матч в сентябрьскую, октябрьскую или ноябрьскую паузу.

Однако у таджикской сборной на эти даты уже были другие обязательства: в сентябре они участвовали в турнире в Малайзии, а в октябре - в Кубке Короля в Таиланде. На ноябрь у них также запланированы другие соперники, поэтому возникла не состыковка.

Солиев добавил, что они ведут переговоры о товарищеских матчах с другими странами и активно готовятся к первому матчу отбора к Кубку Азии, который состоится в марте следующего года.

ФФТ готова рассмотреть возможность проведения матча с Россией в будущем, возможно, в следующем году.

Также ранее стало известно, что от товарищеского матча с Россией отказался Пакистан, который объяснил свой отказ недостатком времени для подготовки, и Танзания.

В настоящее время у российской сборной нет подтвержденного соперника для товарищеского матча, однако существуют предварительные договоренности с Туркменистаном о проведении игры в Москве 15 ноября.

Источник - asiaplustj.info
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