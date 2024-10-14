Уроки истории. Национальный вопрос в Туркестане в 20 веке, - Зайнидин Курманов

06:59 15.10.2024 14 Октября 2024

Уроки истории. Национальный вопрос в Туркестане в 20 веке

Автор: Зайнидин Курманов

Наконец-то у нас в 100-годовщину образования Кара-Кыргызской автономии начали обсуждать философские и идеологические вопросы образования современной кыргызской государственности. Это было подготовлено всем предшествующим развитием человеческой мысли. Эпохой Ренессанса, остро поставившей вопрос о Свободе, в т.ч. и о национальной свободе, что было актуально в колониях. Раньше этого в историографии не было. Процесс рассматривался механически, как копирование чужого опыта. Но не как сложный и осмысленный процесс, путь движения вперед.



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В советской исторической литературе прежде регулярно заявлялось, что местные политические силы не могли противопоставить ленинской национальной политике никакой альтернативы. Однако, оказывается альтернатива все же была, но тщательно скрывалась или огульно критиковалась как враждебная интересам коренных народов и социалистическим идеям. Почитайте опубликованные труды И.Гаспринского, М. Султан-Галеева, Т.Рыскулова, Заки Валиди Тогана, А.Букейханова, М.Тынышбаева, А.Сыдыкова, И.Айдарбекова, И.Арабаева, Ж.Абдрахманова по национальному вопросу или о революционных событиях того времени, а также современных авторов об их политической деятельности.



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Национальный вопрос возник в 20 в. в российском Туркестане, где с древнейших времен разные народы жили в разных империях и государствах вперемежку между собой племенами и родами, в виде пантюркизма и панисламизма. Эти идеи об общности тюркских или мусульманских народов были подготовлены всем предшествующим развитием человечества и его философской мысли.



В частности, как уже было отмечено выше, эпохой Просвещения в Европе в 16 в., которая, после "темных средних веков", в недрах которых все же развивались новые идеи и политические процессы, характеризовалось возрождением идеалов Свободы и демократии, развитием науки и образования, бурным ростом международной торговли и промышленного производства, открытием и освоением новых земель, освобождением людей от крепостного гнета, политическим, экономическим и военным усилением европейских государств…



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В результате образования Вестфальской международной системы в 1648 г., наступившей после кровопролитной Тридцатилетней войны в Европе, она положила начало новому порядку в Европе, основанному на концепции государственного суверенитета. Соглашения затронули Священную Римскую империю, Испанию, Францию, Швецию, Нидерланды и их союзников в лице князей Священной Римской империи. Новая международная система противопоставляла империи и государства, основанные на принципах национального суверенитета. Впервые в Европе появилось 20 национальных государств, как Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Люксембург и др.



Идея национального государства развивалась и постепенно обрела форму "права наций на самоопределение", разработанное и взятое на вооружение европейскими политиками и политическими партиями. В.Ленин и его партия РСДРП являлись частью европейской социал-демократии и тоже продвигали идею национального самоопределения народов.



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В Оттоманской же империи, достигшей в 16 в. пика своего развития, наоборот, стали наблюдаться процессы упадка, стагнации и разложения, что сподвигло "неоосманские элиты", получившие европейское образование и говорившие на иностранных языках, по примеру европейских государств к проведению политики реформ и перемен. Они оформились в политическое движение "младоосманов", подтолкнувшие мусульманские сообщества к образованию движения "джадидов", ставивших перед собой целью европейскую модернизацию ислама и исламских порядков. Однако эти реформы, в силу своей непоследовательности и сопротивления со стороны реакционного духовенства, затянулась до 20 в. - момента распада Османской империи в результате первой мировой войны. Итогом чего стало возникновения движения младотюрков и создание Турецкой Республики во главе с Кемалем Ататюрком.



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В Туркестане в 20 в. джадидское движение также привело к появлению идей Свободы, модернизации общества, развитию движений младобухарцев и младохивинцев, появлению политических партий и движений, общественных организаций и союзов как "Алаш", "Туран", "Букара", "Шуро-Исламия", "Шуро-Улема", стоявших как на светских, так и исламских позициях.



В национальном вопросе они стояли на позициях идеологии пантюркизма и панисламизма, у истоков которых стояли крымско-татарский политик Исмаил Гаспры и мусульманский идеолог Джамаль ад-Дин аль-Афгани.



В Туркестане они подчас сотрудничали и работали вместе. И не только между собой, но и в союзе с политическими партиями эсеров и кадетов... Так, на одном из съездов партии "Алаш" в Оренбурге в 1917 г. делегатом участвовал Таш Худайбергенов, являвшийся ответсекретарем Пишпекского отделения партии "Шуро-Исламия". А в 1918 г. алашевцы и шуроисты в Коканде на IУ общемусульманском съезде провозгласили Тюркскую автономию, известную как "Кокандская автономия", просуществовавшую около 3 -х месяцев. Премьером был избран лидер южного крыла партии "Алаш" М.Тынышпаев.



Автономия была разгромлена войсками Ташкентского большевистско-эсеровского Совдепа во главе с большевиком Ф.Колесовым, что привело к политическому и национальному обострению отношений между местными народами и большевиками и появлению широкого басмаческого движения, продолжавшегося в Туркестане до 40-х годов ХХ в.



В Туркестане были и другие проекты в 1921-1922 гг. - создания Великого Тюркского султаната (Энвер-паша) и Тюркской Республики на советских началах Т Рыскулова.



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На основе некоторых территорий Степного края и северного Туркестана в 1918 г. на III съезде партии "Алаш" в Оренбурге было провозглашено создание Тюркской автономии ("Алаш") и ее правительства "Алаш-Ордо" со столицей в г.Семипалатинск (Алаш-Кала). Она просуществовала до 1920 г. и была ликвидирована большевиками после своей победы в гражданской войне.



После октябрьского вооруженного переворота, организованного партией большевиков в ноябре 1917 г. в национальных регионах бывшей Российской империи стали по инициативе национальных политических элит стали создаваться суверенные республики и правительства в связи с обещанным правом наций на самоопределение. Многие из которых образовывались без санкции Кремля и по мнению идеологов и руководителей большевиков носили буржуазный и антинародный, антисоветский характер. Большевикам приходилось силой подавлять эти республики и правительства и перейти к практике создания республик правительств на советских началах с санкции руководства партии большевиков. В результате такой политики были подавлены Украинская Рада, закавказские республики, Крымская директория, татаро-башкирское правительство Заки Валиди, Автономия Алаш, Кокандская автономия и др.



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В создании Тюркской или мусульманской автономии, объединяющий многие народы России, большевики видели угрозу для своей власти. Разделив народы по национальным территориям, им казалось будет легче их держать в узде. Так и произошло. Когда в 1924 г. Средняя Азия была поделена на Узбекскую ССР, Туркменскую ССР, Таджикскую АССР, Кара-Кыргызскую АО и Кара-Калпакскую АО, между ними начались многочисленные территориальные тяжбы, споры и конфликты, которые затмили идею тюркского и мусульманского единства.



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После окончания гражданской войны в 1920 г. большевики приступили к созданию национальных республик и областей. В 1920 г. были образованы Башкирская АССР, Киргизская АССР, Бурят-Монгольская АССР и др.



Туркестан планировалось разделить на 3 части: Киргизскую, Узбекскую и Туркменскую ССР. Ликвидировать Хивинское ханство и Бухарский эмират путем военной операции сходу не удалось. В 1920 г. пришлось временно переформатировать их в народные советские республики - ХНСР и БНСР с последующей передачей их населения и территорий искомым среднеазиатским республикам в 1924 г.



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После отмены идеи создания Тюркской автономии, не говоря уже о панисламистком государстве, в 1921-1922 гг. кыргызские политические элиты взялись за реализацию идеи образования Кара-Кыргызской Горной области в составе Туркестанской АССР. Была проведена соответствующая политическая и организационная работа, получены санкции семиреченских областных и республиканских туркестанских властей, кроме Центра.



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4 июня 1922 г. в Пишпеке состоялся Первый Учредительный съезд Советов кара-кыргызского народа с участием представителей национальных меньшинств, который провозгласил образование Кара-Кыргызской Горной области Туркестанской АССР РСФСР. На съезд прибыло 425 делегатов, представляющих 11 народов. Съезд избрал Оргкомитет по образованию ККГО под председательством А.Сыдыкова. Но исполнение решений съезда было неожиданно приостановлено в связи с телеграммой гр. Р.Худайкулова, в которой он обратился к руководству партии с тяжкими абсурдными обвинениями в отношении организаторов съезда и выделения из трех областей ТАССР - Семиреченской, Сыр-Дарьинской и Ферганской, самопровозглашенной ККГО. Якобы они стремились восстановить в Кара-Киргизии власть баев и манапов и вывести ККГО из состава СССР под эгидой Турции.



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Комиссия, прибывшая из Центра для разбирательства жалобы временно приостановила процесс выделения ККГО. Инициаторы образования Горной области получили партийные взыскания и сняты со своих должностей. Переведены на работу в Ташкент, а К.Тельтаев арестован и исключен из партии.



Работу по уточнению этнического состава населения, границ между республиками и областями было поручено провести Средазбюро ЦК ВКП(б) под руководством председателя И.Зеленского и члена ЦК РКП(б), активного организатора политических репрессий И.Варейкиса.



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Это работа продолжалась вплоть до второй половины 1924 г. и завершила процесс уточнения границ между Киргизской АССР (1920 г.) и Узбекской ССР (по поводу принадлежности г.Ташкента), Узбекской ССР и Кара-Киргизской АО (по поводу принадлежности г.Ош), Узбекской ССР и Таджикской АССР, Узбекской ССР и Туркменской ССР и т.д.



В октябре 1924 г. было принято решение о начале проведения национально-государственного размежевания Средней Азии, в результате которого на политической карте появилось 3 союзные республики, 1 автономная республика и 2 автономные области. Источник - mnenie.akipress.org

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