Александру Лукашенко подобрали возможного преемника? - Дмитрий Тараторин

07:07 15.10.2024

14.10.2024



В окружении белорусского президента все большую роль играют не силовики, а дипломаты

Дмитрий Тараторин



Главу администрации белорусского президента Дмитрия Крутого рассматривают в качестве преемника действующего главы государства Александра Лукашенко. Фото с сайта www.sb.by

Во всех областях Белоруссии прошли фестивали-ярмарки тружеников села "Дажынкі – 2024". Президент страны принял участие в празднике, организованном на Гомельщине. Вместе с Лукашенко там побывал и сделал заявления о перспективах развития страны глава его администрации Дмитрий Крутой. Ряд аналитиков считают, что именно его надо рассматривать в качестве преемника действующего главы государства. Более того, эксперты отмечают, что уже можно говорить о наметившейся тенденции трансформации власти в сторону ее либерализации и улучшения отношений с Западом.

В выходные в Белоруссии проходили традиционные фестивали-ярмарки под названием "Дажынкі". В Гомельской области мероприятие было организовано в городском поселке Корма. На празднике побывал Александр Лукашенко. Он осмотрел представленные на ярмарке достижения Гомельщины и сообщил местным руководителям и простым жителям: "Когда есть цель, понятно, куда идти. Наша цель никогда не менялась: сделать нашу Беларусь сильнее, красивее, богаче и все более независимой. Сделать так, чтобы не только мы, но наши дети и внуки жили на своей земле своим умом. Чтобы никогда никто не смел ими понукать".



Но государственные СМИ цитировали не только президента, но и главу его администрации Дмитрия Крутого, который сопровождал Лукашенко в поездке. Чиновник отметил: "Вы помните, 20 лет назад первая программа развития Беларуси состояла из трех простых слов: экспорт, жилье, продовольствие. Через 20 лет можно сказать, что эти три направления стали основой нашей экономики. И аграрии уже давно обеспечили продовольственную безопасность республики и, как часто повторяет наш президент, могли бы прокормить еще одну такую страну, как наша".



Эксперты отмечают, что в последнее время Крутого начинают буквально пиарить. Причем в весьма интересном ключе. Когда Лукашенко говорит во время своих поездок, что однажды неизбежно будет другой президент, камера поворачивается в сторону главы администрации президента.



На прошлой неделе СМИ подробно рассказывали, как Крутой проводил личный прием граждан. "Это одна из самых эффективных форм работы, позволяющих лучше понять срез проблем, которые реально волнуют наших людей. Когда вживую общаешься, видишь, кто записывается на прием, то можно сверить с той аналитикой, которую читаешь", – заявил тогда глава администрации.



Политический аналитик Сергей Чалый на одном из интернет-ресурсов отмечает, что это неспроста, что именно этот чиновник может стать преемником действующего президента. "Обратите внимание, как Лукашенко в последнее время разговаривает о будущем. Он говорит, обращаясь к своим людям: привыкайте, что вам придется жить без меня и сравнивать вам придется с другим человеком. Он это говорил и ранее, но буквально около месяца назад было очень хорошо видно: он показал на Крутого, и камера на него перешла", – отмечает эксперт.



Разбирает Чалый и недавний телевизионный материал: "Белорусское телевидение в День учителя показало сюжет, якобы посвященный белорусскому языку, на самом деле он был фактически жизнеописанием Дмитрия Крутого. Ему было посвящено более половины сюжета. Про то, что он до четвертого класса обучался на белорусском языке, как ему сложно было перейти на русский язык, хвалили его качества, которые сразу его позиционируют совершенно по-другому, в отличие от всех чиновников, в частности его улыбку, что он надежный: если сказал, то сделал".



Другой эксперт, основатель Центра новых идей, социолог и политолог Рыгор Астапеня заявил, что в высших эшелонах белорусской власти отмечаются новые тенденции. "Мы сейчас видим: происходит определенная трансформация режима в Беларуси, происходит перезагрузка режима. Он сознательно несколько месяцев (а это началось еще раньше) непублично меняется", – отмечает Астапеня.



Первым признаком этого он называет изменения в кадровой политике. "Мы видим новые назначения. Там нет силовиков. Все это время, с 2020 года, происходило увеличение количества силовиков в руководящей системе. Их становилось больше, и они были более заметными. Теперь меняются фронтмены. Появляется Крутой, появляется Петкевич, Рыженков перешел на другую должность, Марков и так далее. Это явное изменение в том, как они сами себя видят. Что они уже не силовые", – констатирует эксперт. Причем характерно, что все большую роль начинают играть бывший дипломат Крутой (до последнего назначения он был послом в России) и действующий глава МИД Максим Рыженков.



Эксперт так объясняет эти перемены: "Сейчас идет разговор о том, чтобы собрать каких-то людей под транзит. То есть после 2025 года, когда Александр Лукашенко попробует продать этот свой образ как более либеральный".



Вторым признаком возможной перезагрузки Астапеня называет освобождение политзаключенных. При этом он сам как представитель оппозиции полагает: "Достаточно сложный процесс, но они это решение для себя приняли, и его нужно поддержать". Политолог не считает, что подобные шаги – это сигнал о готовности к переговорам с Западом здесь и сейчас. И тем не менее это желаемая перспектива.



Эксперт характеризует настрой белорусской элиты следующим образом: "Проблема для них – Беларусь не может жить нормально без выстраивания нормальных отношений с Западом. Это просто географически так сложилось, что в любом случае нужно как-то договариваться. В любом случае нужно развивать какую-то торговлю, логистику и так далее. Этого им не избежать. И поэтому каждый из них в какой-то степени понимает: "Ну да, нам нужно что-то придумать".