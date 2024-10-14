Страсти по Арктике. Страны Северной Европы создают коалицию против России и Китая, - Максим Столетов

07:10 15.10.2024 14.10.2024

Страсти по Арктике

Новый арктический альянс хотят создать власти Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Норвегии и Канады. По задумке инициатора идеи Оттавы, объединение полностью изолирует Россию от обсуждения вопросов коллективной безопасности. Кроме того, блок намерен заменить действующий Арктический совет (АС), где наша страна играет важную роль, а также начать соперничество с Китаем. Для Москвы это решение не стало неожиданностью, НАТО шла к нему давно. Собственно, ради его реализации и были приняты в альянс Швеция с Финляндией.



Нарастание противоречий между членами АС началось еще в 2010-х гг. в результате обострения соперничества за контроль над природными ресурсами и транспортными коммуникациями Арктики. В этот период все арктические страны усилили свое военное присутствие в регионе. Россия это делала вполне обоснованно – более 60% акватории Северного ледовитого океана выходит к российским берегам, девять российских регионов являются арктическими, естественно, они нуждаются в защите от потенциальных угроз.



Самым серьезным образом "арктическая тема" в военно-политическом варианте у западников зазвучала после эскалации конфликта между Украиной и Россией, когда Арктика, которая одинаково важна для всех стран этого региона, оказалась в центре геополитической конкуренции. Еще в августе 2022 г. генеральный секретарь НАТО Столтенбер (уже бывший) во время своего визита в Канаду впервые объявил, что "сотрудничество России и Китая в арктическом регионе не отвечает интересам стран НАТО", и поэтому НАТО усилит свое присутствие в регионе.



Пентагон, в частности, намерен инвестировать в разведывательную деятельность и обмен информацией, а также планирует вместе с союзниками приобрести к 2030 г. более 250 многоцелевых боевых самолетов для операций в Арктике. Среди приоритетов Вашингтона - развитие систем наблюдения и предупреждения о ракетном нападении. В свою очередь, НАТО кроме принятия новой стратегии и программы строительства ледоколов также рассматривают возможность создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отмечал: "У нас возникает история нового регионального НАТО, причем надо подчеркнуть, что это не новелла, это сегодняшняя тактика американцев, это их инициатива, в первую очередь". Новый (Арктический?) совет, по словам будущих участников, будет площадкой для координации действий в обороне, разведке и сфере киберугроз.



Стало известно, что США, Финляндия и Канада намерены оформить трехсторонние договоренности о строительстве ледоколов и продвижении этих судов на мировом рынке. Соглашение получило название ICE Pact. Как сообщил представитель администрации США высокого ранга, одна из целей пакта - послать сигнал России и Китаю, что Вашингтон и его союзники намерены проецировать силу на полярные регионы якобы для того, чтобы "укрепить там международные нормы". Стратегия эта не отличается новизной, но в том-то и опасность действий США, что, обратившись к какой-либо геополитической теме, они начинают продавливать ее до тех пор, пока не получат конкретного результата. Каким он может быть, это иной разговор.



Китайское государственное издание Global Times написало, что Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности.



Сегодня, по мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, НАТО готовится "к комплексному сдерживанию России и Китая во всех сферах". На Западе рассматривают Арктический регион как театр будущих военных действий.



Там считают, "что в Арктике может развернуться чуть ли не главный конфликт в XXI веке, так как это сокровищница природных ресурсов, которых на нашей планете становится все меньше. За эти ресурсы борьба будет идти все бескомпромисснее".



Действительно: на кону заполярной стратегической игры огромная кладовая полезных ископаемых. Арктическая зона богата углеводородами, здесь находится 22% мировых запасов нефти, газа и много редкоземельных металлов. Ирина Стрельникова, доцент департамента зарубежного регионоведения ВШЭ, так оценивает потенциал региона: "За полярным кругом на сегодняшний день насчитывается более 400 месторождений, из них 60 месторождений находятся в стадии активной разработки, 25% еще вообще не начали разрабатывать. Самое главное, что 2/3 из месторождений находятся в Российской Федерации". За последние два года, несмотря на санкционное давление, 80% нефтяных вышек и газодобычи Россия обслуживает самостоятельно и продолжает наращивать технологическую независимость. Заметим, в добыче ресурсов Россия открыта для иностранных инвестиций. Один из основных партнеров - Китай, на сегодня вложивший уже порядка 90 млрд долл. в проекты Заполярья.



Вполне логично, что активно разрабатывается федеральный проект по развитию "большого Севморпути", в результате которого должен быть создан транспортный коридор, связывающий Европу, Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Он проляжет от Петербурга и Калининграда до Владивостока и далее, до портов Азии, включая крупнейший в мире по грузообороту китайский Шанхай. 27 февраля 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ № 126, которым были внесены изменения в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. (Стратегия вступила в силу 26.10. 2020 г.). Изменения, в частности, предполагают строительство дополнительных судов для нужд Северного морского пути (СМП).



Эти планы уже имеют под собой солидную материальную основу. Москва управляет крупнейшим в мире ледокольным флотом, строит в Арктике военные базы, аэродромы, пункты базирования военно-морского флота, совершенствует систему истребительного авиационного и зенитного ракетного прикрытия, модернизирует средства радиолокационной разведки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион, как стратегически важный. И это факт, не подлежащий сомнениям. В прошлом году по Северному морскому пути было перевезено за год 36 млн. тонн грузов. Для сравнения: рекорд перевозок по СМП в СССР был поставлен в 1987 г. когда было перевезено 7 млн. тонн (в 5 раз меньше).



Добиться таких показателей удалось благодаря ледокольному флоту. Сегодня у России в эксплуатации находятся 41 ледокол, из которых 34 дизельных и 7 атомных. Это больше, чем у США, Канады, Финляндии, Дании, Швеции и Китая вместе взятых. Именно эти страны идут вслед за Россией в топ-20 по общему количеству ледоколов. Но все остальные страны имеют лишь дизель-электрические суда.



До конца 2024 г. арктический флот России пополнится 16 новыми аварийно-спасательными судам различной мощности, а до конца 2030 г. на воду будет спущено еще 30 судов подобного предназначения.



А теперь подсчитаем, исходя из количества ледоколов, кто в Арктике - действительно хозяин. По составу ледокольного флота и совокупной мощности главных энергетических установок Россия на десятилетия опередила все страны мира, в том числе США. А с 2017 г. наша страна ушла в отрыв от США и других стран НАТО в области строительства боевых и патрульных ледоколов для ВМФ и Погранслужбы ФСБ. В составе Северного флота уже находится военный дизель-электрический ледокол "Илья Муромец". Ледокол "Евпатий Коловрат" проходил испытания на Камчатке. В его задачи входит доставка грузов в труднодоступные гарнизоны, проводка военных кораблей в ледовых условиях, перевозка личного состава и проведение гидрографических работ. Ледокол, получивший имя "Святогор", заложен в сентябре прошлого года и сейчас находится в процессе строительства. Предусмотрена возможность вооружить ледоколы этого проекта зенитной артиллерийской установкой.



"Адмиралтейские верфи" с 2017 г. перешли к строительству для ВМФ более крупных по водоизмещению универсальных патрульных кораблей ледового класса проекта 23550 шифр "Арктика". На головной ледокол "Иван Папанин" в апреле 2024 г. уже заселился штатный экипаж военных моряков. Вместе со сдаточной командой он до конца года будет участвовать в запланированных заводских, ходовых и государственных испытаниях. Предполагается, что в декабре "Иван Папанин" войдет в состав ВМФ, а весной 2025 г. совершит поход к месту постоянного базирования, одним из которых может стать Беломорская военно-морская база в Северодвинске.



В Кремле придают большое значение строительству боевых ледоколов. Так, Владимир Путин лично присутствовал на церемонии закладки корабля "Николай Зубов" в ноябре 2019 г., хотя даже закладка ракетных подводных крейсеров стратегического назначения не всегда удостаивается такой чести. "Ивана Папанина", как и "Николая Зубова", можно назвать и универсальным кораблем ледового класса Arc7, и боевым ледоколом, способным ломать лед толщиной до 1,7 м. Он же еще буксир и патрульный корабль. И - боевой корабль, так как вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76,2 мм. Наземную цель с толщиной брони до 5 мм боеприпас она поражает на дальности до 12 км, воздушную - на высоте до 11 км. В авиационной группе - один вертолет Ка-27 или Ка-226 и БПЛА в палубном ангаре.



На ледоколах проекта 23550 также могут размещать две автоматические корабельные ротационные пушки АК-630М2, а у личного состава будут пулеметы "Корд" калибра 12,7 мм, ПЗРК "Игла" или "Верба", другое стрелковое и зенитное оружие. Интересно, что корабль приспособлен также для перевозки специальных грузов в контейнерах на верхней палубе. Последнее заслуживает особого внимания.



Артиллерийское, зенитное и стрелковое оружие не единственное в арсенале ледоколов проекта 23550. "На корабле зарезервировано место для размещения ударного ракетного оружия", - сказал на церемонии закладки "Николая Зубова" 27 ноября 2019 г. президент Путин.



Идея разместить ракетную установку в стандартных 20- и 40-футовых ISO-контейнерах не нова. В 2011 г. на V Международном военно-морском салоне (МВМС-2011) в Санкт-Петербурге концерн "Моринформсистема-Агат" представил действующий образец контейнерного комплекса ракетного оружия. В паспорте экспортного контроля он был обозначен как "Club-K", а на внутреннем рынке известен как "Калибр-К". В стандартном 20-футовом контейнере находились четыре унифицированные противокорабельные ракеты в экспортном варианте Х-35УЭ и аппаратура управления. Ледоколы проекта 23550 оснащены специальными площадками для установки двух контейнеров с ракетными комплексами "Калибр-К" ("Арктика"). В каждом контейнере находятся четыре крылатые ракеты. Также есть возможность установить два контейнера с ракетным комплексом 3К24 "Уран", в каждом из которых будет по четыре противокорабельные ракеты "Х-35". Не исключено, что в 2025 г. на вооружение ледоколов ВМФ может поступить еще и контейнерная версия гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", совместимая с ракетным комплексом "Калибр-К" ("Арктика").



А 5 сентября на Камчатку прибыли сразу две новейшие атомные подлодки, "Император Александр III" и "Красноярск". "Красноярск" - торпедоносец, предназначенный для уничтожения авианосных групп противника. У "Императора" главное оружие - 16 межконтинентальных ракет "Булава" (летят на 9000 км, на каждой по 6–10 ядерных боевых блоков). Один ракетный залп этой подлодки - это полный "капут" примерно 160 городам любого противника. Сегодня 20 000 км наших границ в Арктике защищают самые мощные военные флоты России - Северный и Тихоокеанский. По всей трассе Северного морского пути уже стоят дальнобойные ракетные "зенитки" С-400 и береговые ракетные комплексы "Бастион". Мотострелки Арктических войск и морские пехотинцы находятся в готовности отразить десанты любого противника.



Укрепление присутствия России в Арктике приобретает особое значение на фоне уже неоднократно звучавших угроз перекрыть нашей стране выход в Балтийское море. Вполне естественно, что расширяется и военное сотрудничество с Пекином. Недавно Северный флот впервые провел совместное патрулирование с кораблями Народно-освободительной армии Китая в Северном Ледовитом океане "Тихоокеанский патруль-2024".



Как отмечало китайское официальное англоязычное издание Global Times (GT), были продемонстрированы "внушительные совместные возможности" флотов двух стран.



Запад признает свое отставание от России в Заполярье, в том числе по числу ледоколов. Добавим: и по технологиям тоже. И планирует серьезно нарастить свое присутствие в регионе. Недавно Пентагон объявил о модернизации своего стратегического подхода к Арктике, мотивировав это тем, что регион претерпел ряд существенных геополитических изменений, причем в их числе названы не только присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, но и "укрепление сотрудничества между КНР и Россией". Кроме того, в документе, отмечается, что в связи с потеплением климата регион становится все более доступной, что превращает ее в "арену для стратегического противостояния".



Арктика представляет интерес для Запада и как важная транспортная артерия. "Американцы лелеют планы распространить свое влияние на Арктику, потому что это не только кладовая природных ресурсов, но и удобный логистический маршрут. Северный морской путь существенно короче маршрута через Суэцкий канал. Кроме того, в случае открытого конфликта между США и Россией именно через Арктику проляжет кратчайшая траектория полета межконтинентальных баллистических ракет", - отмечал эксперт Блохин. В связи с этим США заявили о готовности "отвечать на вызовы вместе с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить готовность действовать в северных широтах". Как сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, за счет присоединения Швеции и Финляндии открываются новые возможности для координации действий сил альянса на севере Европы. Вопрос: новые возможности для того, чтобы быстрее сгореть в атомном огне?



При этом Россия по-прежнему строго соблюдает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. Однако установленного еще в 1998 г. комфортного режима судоходства для военных кораблей и государственных судов из недружественных стран больше не будет. Как говорится, не все натовскому коту (котам) масленица.



Специально для "Столетия" Источник - Столетие.Ру

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