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|Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
10:00 15.10.2024
Бишкек (АКИpress) – 14 октября 2024 Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "Об учреждении юбилейного знака "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".
На фото. Нацбанк Кыргызстана выпустил серебряную монету к 100-летию создания Кара-Кыргызской автономной области в августе 2024.
Как пишет пресс-служба главы государства, в честь празднования 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
1. Учредить юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".
2. Утвердить:
– Положение о юбилейном знаке "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 1;
– форму удостоверения к юбилейному знаку "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 2;
– описание юбилейного знака "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 3.
3. Определить, что расходы, связанные с изготовлением юбилейных знаков "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" и удостоверений к ним, а также проведением торжественного мероприятия по награждению, покрываются за счет средств Фонда Президента Кыргызской Республики.
4. Управлению делами президента поручено:
– обеспечить изготовление юбилейных знаков "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" и удостоверений к ним в количестве 100 штук;
– организовать торжественную обстановку при награждении юбилейными знаками "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".