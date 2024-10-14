 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.10.2024
10:00  Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
09:49  Депутат, режиссер, мусульманин: как сложилась жизнь бойца Монсона в России
07:38  Почему арабо-израильская война так важна для России, - Андрей Перла
07:10  Страсти по Арктике. Страны Северной Европы создают коалицию против России и Китая, - Максим Столетов
07:07  Александру Лукашенко подобрали возможного преемника? - Дмитрий Тараторин
06:59  Уроки истории. Национальный вопрос в Туркестане в 20 веке, - Зайнидин Курманов
06:47  "Плюнули в руку": короля Британии грубо унизили в Австралии, - Daily Mail

06:31  Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству сикхского священнослужителя Хардипа Сингха Ниджара
00:58  Станислав Тарасов: В заложниках у Нетаньяху – вся Америка
00:54  Глава МИД Таджикистана прокомментировал отказ от футбол- матча со сборной России
00:50  Президент Мирзиеев запустил 9 проектов в Ташкентской области стоимостью 2 млрд долларов. От технопарка до двух ГЭС
00:36  Сделка с дьяволом. Очень скоро мы увидим смену украинского вектора, - Илья Титов
00:24  Карагандинская область мерзнет уже в октябре: в Сарани сорвали начало отопительного сезона
00:21  Время птенцов атамбаевских революций уходит безвозвратно, - Канат Кожоев
00:16  Борьба с миграцией сказалась на репатриации. Показатели Росгоспрограммы по переселению соотечественников ухудшились
00:05  БРИКС настроен формировать мировой порядок, - Юрий Паниев
00:04  В Мали погиб героем командир 9-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Михаил Приходько "Майкл"
00:03  "Иосиф Сталин сыграл особенную роль в сохранении кыргызского языка", - Нурлан Досалиев
00:02  "Удачи убить меня": на Украине уничтожен американский наемник Ник Дакворт, насмехавшийся над русскими солдатами
00:01  Трамп призвал Харрис пройти тест на умственные способности
Понедельник, 14.10.2024
21:45  РИСИ. Леонид Решетников как стратег, - П.В.Густерин
19:52  "Казахстанская афера": как сотни россиян лишаются честно купленных иномарок
15:31  Казахстанец Алихан Кадыргали стал чемпионом мира по карате среди юниоров (U-21)
15:28  Геополитические расклады сил в хронологических срезах (продолжение), - Максим Медоваров
13:46  100 лет образованию Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР, - Бактыкан Торогельдиева
13:41  Goodbye... В бою под Курском сожжен БМП Stryker с 8 наемниками из США
13:33  90-летнего релоканта Познера снова выпустили с передачей на РосЕпрстТВ
13:30  Какого беса? Казахстанские миротворцы продолжают нести службу в Ливане
13:12  "Перекресток мира" Пашиняна оказался на развилке войны. Власти Армении и Азербайджана спорят о будущем, - Артур Аваков
12:25  Неувядаемая узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
12:20  ВС РФ освободили Цукурино и "заваривают котлы" для ВСУ в Курской области
11:49  Bloomberg: Индия стала ключевым поставщиком подсанкционных товаров в Россию
11:43  Оккупированная Германия и испуганный Шольц, - Т.Сильвергельм
11:14  Выборы в США и выбор Украины, - Ростислав Ищенко
10:43  Алан Хэлберт: Америка ненавидит своих граждан. Они не станут за нее воевать
10:41  Между Сциллой и Харибдой: какова судьба Транскиргизской железной дороги? - Кубатбек Рахимов
10:34  Иранская "ядерная шкатулка", - Алла Левченко
10:21  Между роботами и мигрантами. Дешевизна рабочей силы не позволяет РФ вкладываться в модернизацию, - Къ
10:16  Мигрантам хотят закрыть еще одну лазейку. РосМинтруд взялся за систему патентов
10:08  К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза, - "Известия"
09:56  Казахстан. Регионы без присмотра? - Д.Ашимбаев
09:29  Установлены требования к знанию госязыка для получения гражданства Казахстана
09:05  Скончался экс-председатель Тургайского облисполкома и первый аким Кустанайской области Кенжебек Укин
08:46  Новости с фронтов, главное за сутки: Цукурино зачистили, под Курском накрыли группу "мирных инженеров" ВСУ
08:40  "Туркестанский фронт": против кого намерена дружить Анкара, сколачивая коалицию?
08:37  Америка и Европа открыли иранский фронт. США и ЕС вводят новые санкции против Тегерана, - С.Строкань
08:33  Дружественные России страны извлекают выгоду из антироссийских санкций, - Ольга Соловьева
07:31  Эрдоган вынужден идти на переговоры с главным врагом, - Игорь Субботин
00:46  Геополитическая пассивность и всеобщая утрата навыка атакующей игры, - Андрей Школьников
00:30  В Америке растет мода на смену пола детей, - О.Розанов
00:27  СВО как Гражданская война 2.0, - Николай Коньков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Садыр Жапаров учредил юбилейный знак 100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"
10:00 15.10.2024

Бишкек (АКИpress) – 14 октября 2024 Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "Об учреждении юбилейного знака "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".

На фото. Нацбанк Кыргызстана выпустил серебряную монету к 100-летию создания Кара-Кыргызской автономной области в августе 2024.

Как пишет пресс-служба главы государства, в честь празднования 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Учредить юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".

2. Утвердить:

– Положение о юбилейном знаке "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 1;

– форму удостоверения к юбилейному знаку "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 2;

– описание юбилейного знака "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 3.

3. Определить, что расходы, связанные с изготовлением юбилейных знаков "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" и удостоверений к ним, а также проведением торжественного мероприятия по награждению, покрываются за счет средств Фонда Президента Кыргызской Республики.

4. Управлению делами президента поручено:

– обеспечить изготовление юбилейных знаков "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" и удостоверений к ним в количестве 100 штук;

– организовать торжественную обстановку при награждении юбилейными знаками "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728975600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о реформировании жилищной политики рассмотрят в Сенате
- Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены Парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
- Спикер Мажилиса принял участие в форуме парламентариев стран Центральной Азии и Кореи в Ашхабаде
- Государственный советник провел итоговое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая
- Развитие рынка труда и укрепление кадрового потенциала обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Системный канал контрабанды наркотических средств ликвидирован в Алматы
- МВД: В регионах ликвидированы каналы незаконной миграции
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  