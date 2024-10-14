Садыр Жапаров учредил юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области"

10:00 15.10.2024

Бишкек (АКИpress) – 14 октября 2024 Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "Об учреждении юбилейного знака "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".



На фото. Нацбанк Кыргызстана выпустил серебряную монету к 100-летию создания Кара-Кыргызской автономной области в августе 2024.



Как пишет пресс-служба главы государства, в честь празднования 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:



1. Учредить юбилейный знак "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".



2. Утвердить:



– Положение о юбилейном знаке "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 1;



– форму удостоверения к юбилейному знаку "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 2;



– описание юбилейного знака "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" согласно приложению 3.



3. Определить, что расходы, связанные с изготовлением юбилейных знаков "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" и удостоверений к ним, а также проведением торжественного мероприятия по награждению, покрываются за счет средств Фонда Президента Кыргызской Республики.



4. Управлению делами президента поручено:



– обеспечить изготовление юбилейных знаков "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области" и удостоверений к ним в количестве 100 штук;



– организовать торжественную обстановку при награждении юбилейными знаками "100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области".