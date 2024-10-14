Этнические банды терроризируют Польшу. Полиция бессильна, - Najwyzszy CZAS

12:29 15.10.2024

Najwyższy CZAS!

Польша



Это уже происходит в Польше. "Этнические преступные группировки распоясались". Полиция бессильна

Najwyższy CZAS: в Польше активизировались банды иностранцев



Банды иностранцев нибирают силу и становятся все активнее, а силовикам для защиты поляков не хватает сил, пишет портал Najwyższy CZAS! Особенно это заметно в крупных городах, где вместо четырех-пяти необходимых полицейских патрулей есть только один.



Как рассказывают полицейские, банды иностранцев становятся все активнее, а силовикам для защиты поляков сил не хватает. Профсоюзные лидеры из полицейской "Солидарности" сообщили, что в связи с отсутствием ответа на их требования они начали итальянскую забастовку.



Председатель Национального отделения полиции профсоюза "Солидарность" сержант Яцек Лукасик сообщил, что в пятницу, 11 октября начнется акция протеста. (…)



"Набирающие силу банды иностранцев и один полицейский патруль вместо необходимых четырех или пяти - такова реальность", - сообщил сержант Лукасик журналистам. "Это крах, полиция лежит на лопатках, против этого мы и протестуем", - добавил он.



"Преступность действительно растет. Особенно распоясались преступные группировки, состоящие из иностранцев, что хорошо заметно в крупных городах. Если мы сейчас же не начнем инвестировать в полицию, то через год станем свидетелями бандитских войн за влияние в Польше", - предупредил сержант.



"Полиция бессильна, обычный гражданин, пока ему не понадобится помощь, может этого не осознавать. У нас сейчас главное - статистика, чтобы количество выписанных штрафов и оформленных правонарушений соответствовало нормам. Никого уже не интересует, предотвращаем ли мы преступления, помогаем ли своим гражданам", - отметил полицейский.



"До меня доходят сигналы, что для улучшения статистики в патрули записывают, например, начальника отделения полиции его заместителя, а на самом деле они сидят в отделении и никуда не выезжают. Таких ситуаций у нас не было много лет, а теперь это стало обычной практикой", - посетовал лидер полицейской "Солидарности".



Объявление акции протеста - это ответ профсоюзов на отсутствие реакции властей на их требования. Полицейским и гражданским сотрудникам полиции не нравится такое, как они считают, пренебрежительное отношение к ним власти. Профсоюзы не удовлетворены предложенным правительством Дональда Туска 5% повышением зарплаты.



Полицейские требуют создать для полицейских условия, которые позволят заполнять вакансии. (…) Сейчас в одной только в Варшаве не хватает 2,5 тысяч полицейских.



Лукасик рассказал, что акция протеста пройдет в три этапа. Во-первых, протестующие полицейские вместо наказания штрафами будут проводить с правонарушителями разъяснительную работу. Во-вторых, будет использован метод так называемой итальянской забастовки, когда сотрудники полиции будут скрупулезно и педантично выполнять все свои обязанности, нормативы и правила, в частности, при составлении документации. (…) Лукасик признал, что это может быть весьма обременительно для граждан.



Еще один элемент акции - отказ от использования личных телефонов в служебных целях. Как говорят профсоюзные деятели, многие полицейские на работе для связи с начальством используют собственные телефоны.



"Если наша "фирма" не может обеспечить нас мобильными телефонами или оплачивать абонемент, почему мы, полицейские, должны тратить на это наши личные средства?", - возмущается профсоюзный деятель. (…)