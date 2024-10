"Глубинное государство" проигрывает выборы президента США, - В.Овчинский

13:23 15.10.2024 "Глубинное государство" проигрывает выборы президента США

и пытается их дестабилизировать



Владимир Овчинский



Трамп практически на каждом предвыборном митинге призывает уничтожить американское "глубинное государство". Поддерживающий его Илон Маск солидарен с ним в этом.



Но "глубинное государство", которое ставит на Камалу Харрис, не собирается уступать. В его арсенале – проверенные методы: политические убийства и различные стратегии дестабилизации.



"Глубинное государство" никогда не действует напрямую. Оно всегда прикрывается иными субъектами.



Два покушения на Трампа: в первом случае действовал якобы "террорист – одиночка" – Крукс, во втором обозначен "украинский след" - сторонник бандеровского Киева американец Раут. Третье, несостоявшееся покушение выводило на "иранский след" - задержанный ФБР при подготовке убийства Трампа пакистанец Мерчант - агент иранских спецслужб



Теперь появился "афгано – игиловский* след" – 8 октября ФБР задерживает афганца из ИГИЛ*, который планировал устроить бойню непосредственно в день выборов президента США – 5 ноября.



После двух покушений на убийство и постоянные угрозы со стороны Ирана предвыборный штаб Дональда Трампа усилил требования по обеспечению безопасности, включая транспортировку военными самолетами и дополнительные меры безопасности на местах в местах остановок предвыборной кампании бывшего президента, сообщили CNN (11.10.2024) три источника, знакомые с ходом обсуждений.



Штаб Трампа хочет использовать эти ресурсы, включая доступ к военным самолетам с системами сдерживания для защиты от ракет класса "земля-воздух", в то время как бывший президент будет ездить по США в последние недели президентской кампании.



Президент Джо Байден, отвечая 11 октября на вопрос о запросах Трампа, сказал, что их следует выполнить - "если только он не попросит F-15".



"Я приказал департаменту предоставить ему все, что ему нужно… как действующему президенту", - сказал Байден. "Если это попадает под эту категорию, то это нормально".



(Бывшие американские чиновники заявили, что им неизвестно о том, чтобы какой-либо кандидат в президенты получил военный самолет. Один человек, который служил в нескольких республиканских администрациях на руководящих должностях, сказал, что было бы "экстраординарным" для Секретной службы удовлетворить такой запрос.



Оппонент Трампа, вице-президент Камала Харрис, как вице-президент получает защиту от морской пехоты США и летает на военном самолете Air Force Two).



Сьюзи Уайлс, соруководитель кампании Трампа, изначально запросила усиление мер безопасности во время разговора около двух недель назад с главой администрации Байдена Джеффом Зиентсом, сообщили CNN два источника, знакомых с ходом разговора. Затем Уайлс официально запросила усиление мер безопасности у исполняющего обязанности директора Секретной службы Рональда Роу 30 сентября, согласно электронному письму, просмотренному CNN.



Третий источник, знакомый с разговором Уайлса с Зайентсом, сообщил, что глава аппарата Байдена немедленно связал Уайлса с руководством Министерства внутренней безопасности и Секретной службы, "чтобы у нее была прямая линия". Источник сообщил, что Зайентс ясно дал понять, что президент Байден поручил Секретной службе обеспечить Трампу наивысший уровень защиты.



Запросы предвыборного штаба Трампа также включают доступ к транспортным средствам в Кэмп-Дэвиде для основного кортежа Трампа, а также доступ к другим военным активам, таким как беспилотники с тепловым мониторингом.



Кроме того, предвыборный штаб Трампа обратился к Секретной службе США с просьбой увеличить запасы бронестекла в нескольких ключевых колеблющихся штатах, которое агентство теперь использует для защиты Трампа во время его митингов на открытом воздухе.



Одновременно запрошено дополнительное финансирование местных сотрудников правоохранительных органов, которые дополняют охрану президента, а также дополнительная административная поддержка со стороны штаб-квартиры Секретной службы.



По словам представителя федеральных правоохранительных органов, в настоящее время Секретная служба работает над официальными запросами на эти ресурсы, которые сначала будут направлены в Министерство внутренней безопасности, а затем в Министерство обороны, а также в любые другие ведомства, которые необходимо будет привлечь.



Два источника, близких к предвыборной кампании, сообщили, что официальные лица Трампа разочарованы тем, что дополнительные меры защиты не были реализованы, учитывая возросшие угрозы безопасности бывшего президента, и предвыборная кампания начала внедрять некоторые новые меры безопасности.



По словам одного из источников, Трамп начал менять свой распорядок дня, летая на мероприятия по всей стране на других самолетах и ​​останавливаясь в других местах, чем обычно, по мере приближения президентских выборов 2024 года.



Источник сообщил, что команда безопасности Трампа ввела изменения, поскольку она потеряла доверие к Секретной службе после двух покушений на жизнь бывшего президента, а также из-за отказа в предоставлении определенных ресурсов в прошлом. Команда Трампа утверждает, что ее опасения связаны с сотрудниками штаб-квартиры Секретной службы, а не с личными охранниками Трампа, многие из которых были с бывшим президентом с тех пор, как он покинул свой пост.



Но команда Трампа также была проинформирована о том, что некоторые из запросов невыполнимы для любого кандидата в президенты. Трамп в частном порядке жаловался, что он вынужден проводить митинги меньшего масштаба из-за проблем безопасности, хотя каждый президент и кандидат в президенты сталкивались с ограничениями свободы передвижения из-за проблем безопасности, согласно двум источникам, знакомым с этим вопросом.



Секретная служба утверждает, что "бывший президент получает наивысший уровень защиты", - заявил 11 октября представитель агентства Энтони Гульельми. "Секретная служба будет сохранять бдительность и продолжит корректировать и усиливать свою защитную позицию по мере необходимости для смягчения возникающих угроз".



Гульельми сказал, что агентство уже вводит ограничения на полеты над резиденцией Трампа и во время его поездок. Гульельми также сказал, что бывший президент "получает самый высокий уровень технических средств безопасности, которые включают беспилотные летательные аппараты, системы противодействия беспилотным воздушным средствам наблюдения, баллистические и другие передовые технологические системы".



Тем не менее, запрос дополнительных ресурсов может столкнуться с препятствиями. Некоторые из них могут столкнуться с правовыми проблемами, учитывая конституционные ограничения на военные действия на территории Соединенных Штатов, сказал представитель федеральных правоохранительных органов.



Секретная служба ввела ряд изменений с тех пор, как Трампа чуть не убил стрелок (Крукс) в июле, а также после того, как другой стрелок (Раут) якобы устроил то, что прокуроры назвали "снайперским гнездом" возле поля для гольфа Трампа во Флориде в сентябре, когда бывший президент играл всего в одной лунке от него. Отдельно власти США получили разведданные, свидетельствующие о наличии иранской угрозы убийства Трампа (Мерчант).



Секретная служба усилила свое присутствие вокруг Трампа, добавив членов в его отряд и приняв дополнительные меры предосторожности, часто путешествуя с группой контрнаступления.



После того, как Трампа едва не убили в Пенсильвании в июле, штаб Трампа также запросил разрешение иметь наблюдателя в командных центрах с местными, государственными и федеральными властями во время предвыборных мероприятий, сообщил CNN источник, знакомый с запросом. Этот человек будет иметь доступ к коммуникациям правоохранительных органов и прямую линию связи с высокопоставленными должностными лицами Секретной службы.



"Иранский след"



Трамп запросил военные самолеты и транспортные средства на фоне иранской угрозы.



Как пишет The Washington Post (11.10.2024) запросы о дополнительной защите Трампа поступили после того, как его советники Трампа получили пресс - релизы, в которых правительство заявило, что Иран все еще активно замышляет убить его.



ФБР не исключает возможности связи Иран с недавними покушениями на Трампа. Американская разведка установила, что лидеры Ирана пытаются отомстить американским чиновникам, включая Трампа, которого они считают ответственным за удар, в результате которого в 2020 году погиб иранский генерал Касем Сулеймани, но возможности Ирана наносить удары на территории Соединенных Штатов ограничены, по словам людей, проинформированных о разведданных.



The Washington Post пишет, что Трамп неоднократно спрашивал советников кампании и чиновников правительства США, стоит ли Иран за двумя вооруженными людьми, которые по отдельности попытались убить его 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, и 15 сентября на поле для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, сообщают люди, знакомые с брифингом. Некоторые советники Трампа убедились - даже без доказательств - в том, что за предыдущими угрозами стоял Иран.



В июне тайные агенты ФБР встретились с пакистанцем Асифом Мерчантом в Бруклине. Мерчант пытался нанять киллеров для убийства Трампа от имени Ирана, согласно обвинениям, раскрытым в августе. Сорванный заговор побудил сотрудников национальной безопасности предупредить Секретную службу о неуказанных иранских угрозах Трампу.



Власти арестовали пакистанца Мерчанта, 46 лет, 12 июля, за день до митинга Трампа в Батлере (т.е. за день до первого покушения на Трампа – В.О.).



По словам федеральных прокуроров, кампания Трампа также сталкивается с последствиями действий иранских хакеров, которые украли конфиденциальные документы кампании и попытались опубликовать их через СМИ или поделиться ими с кампанией Байдена. В обвинительном заключении, опубликованном 27 сентября в отношении трех граждан Ирана, говорилось о широкомасштабных многолетних усилиях, которые включали нападение на одного из адвокатов Трампа, бывших сотрудников ЦРУ и бывшего посла США. В последние дни все больше сотрудников кампании были уведомлены о том, что они стали мишенью иранцев.



Аналитики отмечают, что Иран не скрывает своего намерения попытаться убить Трампа.



Недавно всплыло анимированное видео, на котором дрон стреляет по Трампу, играющему в гольф. Видео было опубликовано на сайте Верховного лидера Али Хаменеи 14 января 2022 года.



В то же время, отмечает бывший сотрудник ЦРУ Норман Роул, "Иран сталкивается с проблемой отсутствия у него обширного присутствия в Соединенных Штатах, а также с тем, что он находится под пристальным вниманием со стороны правоохранительных органов и разведывательных служб США и их иностранных партнеров".



По его словам, не имея возможности легко внедрить собственный персонал в Соединенные Штаты, иранцы были вынуждены прибегнуть к услугам "граждан третьих стран и преступников", чтобы попытаться совершить убийства.



Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута), член комитета по внутренней безопасности и государственным делам, заявил, что имеющиеся доказательства в отношении Крукса и подозреваемого в нападении на поле для гольфа, по-видимому, больше соответствуют профилю местных воинствующих экстремистов, которых ФБР определило как растущую угрозу внутреннего терроризма.



"Были разведданные о потенциальной угрозе со стороны Ирана, но стрелок 13 июля не имел к этому никакого отношения", - сказал Блюменталь. "На данный момент мне неизвестны доказательства того, что предполагаемый убийца во Флориде имел какую-либо связь с какой-либо другой страной".



Желание Ирана отомстить не ново. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил Конгрессу в 2022 году, что его предшественник Майк Помпео по-прежнему получает круглосуточную государственную охрану.



Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить правительство Ирана о необходимости прекратить заговоры против Трампа и бывших чиновников США, добавив, что Соединенные Штаты будут рассматривать любые покушения на жизнь Трампа как акт войны.



"Афгано – игиловский след"



7 октября Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Насира Ахмада Таухеди, 27-летнего гражданина Афганистана, по подозрению в подготовке нападения в день выборов в США, целью которого было расстрелять большую толпу людей.



По данным Министерства юстиции, Таухеди, прибывший в США в сентябре 2021 года, предположительно, был вдохновлен "Исламским государством" (ИГИЛ)* и выразил желание умереть мучеником.



Судебные документы свидетельствуют о том, что он заказал автоматы АК-47, ликвидировал семейное имущество и купил билеты в один конец для своей жены и ребенка, чтобы они могли вернуться в Афганистан, что свидетельствует о серьезной приверженности его планам насилия.



На июльской фотографии Таухеди запечатлен читающим маленьким детям, включая свою дочь, текст, восхваляющий награды мученичества в загробной жизни.



По данным агентства AP, официальные лица сообщили, что Таухеди воспринимал пропаганду "Исламского государства", делал пожертвования в благотворительную организацию, выступающую в качестве прикрытия для этой воинствующей группировки, и общался с лицом, которое ранее было идентифицировано ФБР как причастное к вербовке и идеологической обработке, связанной с экстремизмом.



В июле он также получил доступ к веб-камерам в режиме реального времени у Белого дома и монумента Вашингтону.



Министерство юстиции не раскрыло имя предполагаемого сообщника Таухеди, назвав его только несовершеннолетним, гражданином Афганистана и братом жены Таухеди.



После того, как эти двое разместили на Facebook** объявление о продаже личных вещей, ФБР в сентябре использовало информатора, чтобы связаться с ними и наладить отношения. Этот информатор позже пригласил их в тир, где они заказали огнестрельное оружие у тайного агента ФБР, выдававшего себя за делового партнера информатора, согласно судебным документам.



Чиновники сообщили, что Таухеди был арестован 7 октября после получения двух винтовок АК-47 и боеприпасов, которые он заказал. Неназванный сообщник также был взят под стражу, но Министерство юстиции не разглашает подробности из-за его несовершеннолетнего статуса.



После ареста Таухеди, как сообщается, сообщил следователям о запланированном нападении в день выборов, направленном на крупные публичные собрания.



Ему предъявлены обвинения в сговоре и попытке оказать материальную поддержку Исламскому государству, которое признано США иностранной террористической организацией. В случае признания виновным ему может грозить до 20 лет тюрьмы.



Таухеди предстал перед судом 8 октября, где его было приказано заключить под стражу.



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) 9 октября раскритиковал администрацию Харрис-Байдена за провал вывода американских войск из Афганистана и последующий впуск в Америку десятков тысяч мигрантов, один из которых предположительно планировал осуществить теракт в день выборов, вдохновленный ИГИЛ.



"После неудачного вывода войск из Афганистана более 77 тыс. афганцев получили гуманитарное условно-досрочное освобождение, практически без проверки и без намерения узнать их местонахождение", - написал спикер Палаты представителей на сайте X. "Насир Ахмад Таухеди - террорист, планировавший теракт в день выборов, - был одним из них".



Гражданин Афганистана и житель Оклахома-Сити въехал в США по специальной иммиграционной визе всего через несколько дней после того, как администрация Харриса-Байдена вышла из охваченной войной страны. SIV предоставила афганским беженцам двухлетний легальный статус в США с возможностью подачи заявления на продление.



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил администрацию Харриса-Байдена в том, что она не проводит надлежащую проверку афганских мигрантов.



"Будь то политика открытых границ или провальная внешняя политика, эта администрация продолжает рисковать жизнями американцев, позволяя террористам, убийцам, насильникам и другим жестоким преступникам проникать на нашу родину", - добавил Джонсон.



Бывший исполняющий обязанности министра безопасности Министерства внутренней безопасности Чад Вулф отметил в программе X, что Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности установило, что в ходе спешной эвакуации из Афганистана, которая началась после того, как Талибан* вновь взял под контроль страну, "часть информации, предоставленной эвакуированными, была "неточной, неполной или отсутствовала".



"Министерство внутренней безопасности приняло или условно-досрочно освободило эвакуированных, которые "не прошли полную проверку" на территории США", - написал Вулф .



Член палаты представителей Рэнди Вебер (республиканец, Техас) заявил, что администрация Харриса-Байдена "должна была выполнить свою работу в 2021 году" и проверить афганских мигрантов, таких как Таухеди.



"Камала Харрис в очередной раз не смогла защитить наши сообщества, позволив опасным личностям, включая потенциальных террористов, ускользнуть от внимания общественности", - добавил конгрессмен.



Член палаты представителей Том Тиффани (республиканец от Висконсина) опасается, что другие непрошедшие проверку получатели вакцины SIV могут симпатизировать ИГИЛ.



"Сколько еще таких в наших районах?" - написала Тиффани в X.



В ходе предвыборной кампании 2024 года бывший президент Дональд Трамп часто ставил себе в заслугу уничтожение ИГИЛ во время своего президентства.



Во время его правления американские войска убили тогдашнего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в ходе рейда в октябре 2019 года на северо-западе Сирии.



У Таухеди на телефоне предположительно была фотография аль-Багдади.



Любопытная особенность "пойманного" террориста



По данным NBC News (10.10.2024), во время пребывания в Афганистане Таухеди работал охранником посольства США в штате ЦРУ - должность, которая давала бы ему право на переселение в США в рамках операции администрации Байдена-Харрис "Союзники приветствуют".



Таухеди

"Неясно, был ли Таухеди радикальным исламистом, когда приехал в США, и американские официальные лица отказались отвечать на вопросы о том, как его проверяли", - сообщает NBC News.



Комментарий В.О.:



Весьма странное террористическое и антитеррористическое оживление мы наблюдаем в США.



В американской истории такого накала страстей не было.



"Глубинное государство" создало мощную иллюзию охоты на Трампа и на выборы в целом со стороны Ирана и афгано – игиловских террористов.



Если теракт произойдет – спецслужбы скажут: "но мы же предупреждали, и делали, что могли, и охрану дали, какую просили".



Но, почему так настойчиво "Глубинное государство" пытается сорвать выборы?



Пока они их проигрывают.



И дело не в том, что на 11 октября Трамп обошел Харрис и стал фаворитом букмекеров на победу в президентских выборах.



И не в том, что он впереди по ряду опросов социологических служб.



И, даже не в том, что несмотря на все пропагандистские усилия Барака Обамы, чернокожие избиратели отходят от демократов, ставя под угрозу кандидатуру Харрис.



Пожалуй, главное здесь – фактор Маска.



Фактор Маска



The New York Times в статье "Маск делает все возможное, чтобы избрать Трампа" (11.10.2024) пишет:



"В последние недели президентской кампании самый богатый человек в мире включился в выборы в США беспрецедентным в современной истории образом.



Илон Маск, которого 5 октября видели прыгающим от радости рядом с бывшим президентом Дональдом Трампом на митинге в Батлере, штат Пенсильвания (где в начале этого года было совершено покушение на Трампа), теперь общается с кандидатом от Республиканской партии несколько раз в неделю".



По сути, Маск переместил свою операционную базу в Пенсильванию, место, которое, как он недавно сообщил своим доверенным лицам, он считает краеугольным камнем переизбрания Трампа.



Он неустанно продвигал кандидатуру Трампа среди своих 201 миллиона подписчиков на X, социальной платформе, ранее известной как Twitter, которую он купил за 44 миллиарда долларов и использовал против и ее кандидата, вице-президента Камалы Харрис.



Прежде всего, Маск лично руководит действиями суперкомитета политических действий, который он финансирует десятками миллионов долларов, чтобы набрать голоса за Трампа, не только в Пенсильвании, но и по всей стране. Он даже предложил совершить предвыборный автобусный тур по Пенсильвании и лично постучать в двери, отчасти для того, чтобы увидеть, как используются его деньги.



В совокупности вырисовывается ясная картина плана битвы г-на Маска, поскольку он направляет свои усилия на избрание г-на Трампа с той же неистовой энергией и строгими требованиями, которые он оттачивал в своих компаниях SpaceX, Tesla и X.



В эти дни в частных беседах Маск одержим, почти маниакально, мыслями о ставках выборов и необходимости победы Трампа. Он восхваляет мужество Трампа под огнем - он поддержал его в ночь покушения. Один человек, недавно говоривший с Маском, вспомнил, как он сказал без всякого намека на иронию: "Я люблю Трампа".



Неистовая активность Маска отражает его взгляд на этот момент в истории Америки. В программе X он в ужасных выражениях предупреждал о последствиях прогрессивной политики и цензуры. Он утверждал, что демократы пытаются заполнить страну нелегальными иммигрантами, которые вознаградят их постоянной властью, и предупреждал, что гонка 2024 года может стать последними свободными выборами в Америке.



Невозможно оценить финансовую стоимость всей поддержки, которую Маск оказывает Трампу. Это отчасти связано с его ролью в X, где он так много усиливает из послания бывшего президента. Трамп в частном порядке недавно заявив одному из своих коллег, что эта сумма составляет 500 миллионов долларов.



Друзья и коллеги говорят, что Маск принимает ту же стратегию, которую он использовал во время других кризисов, которые он считал экзистенциальными. Так же, как Маск работал до поздней ночи, когда его компании балансировали на грани катастрофы, возясь с ракетными проектами в SpaceX, спал на диване на заводе Tesla или проводил сокращения персонала в Twitter, Маск посчитал это моментом всеобщей мобилизации.



И так же, как он набрал друзей, семью и доверенных помощников в Twitter после того, как он купил компанию, Маск сделал то же самое в America PAC, которую он основал, чтобы помочь Трампу. Совсем недавно Маск добавил Стива Дэвиса, бывшего инженера SpaceX и главу его туннельной компании, в группу, причем Дэвис повторил роль помощника, которую он играл после того, как Маск захватил Twitter.



Укрывшись в военной комнате в Питтсбурге с командой юристов, специалистов по связям с общественностью, экспертов по агитации и давних друзей, Маск пытается применить стратегии и предпринимательские уроки из своего бизнеса к изнурительной политической миссии, когда до дня выборов осталось всего несколько недель.



"Я не уверен, что в современной истории есть прецедент того, как Маск включился в президентскую гонку", - сказал Бенджамин Соскис, историк сверхбогатых людей.



Секретная поддержка, на первый взгляд



Идея супер PAC родилась из двух эксклюзивных ужинов. После того, как Рон ДеСантис (которого ранее поддерживал Маск) вылетел из республиканских праймериз, Маск начал рассказывать друзьям, что он хотел бы найти способ поддержать Трампа - тайно.



На одном из ужинов в начале этого года с группой дружественных Трампу миллиардеров, включая Нельсона Пельца и Джона Полсона, Маск выразил искреннюю, хотя и наивную, веру в то, как должна работать политика. Он отверг силу телевизионной рекламы и широко говорил об органическом движении за избрание Трампа, когда сторонники убеждают других присоединиться к делу. Два избирателя против двух избирателей - вот как победит Трамп, сказал он.



В апреле Маск организовал ужин в доме венчурного капиталиста Дэвида Сакса в Лос-Анджелесе. Там Маск и группа некоторых из самых богатых людей мира - включая Руперта Мердока, бывшего министра финансов Стивена Мнучина и бывшего сторонника Трампа Питера Тиля - заявили, что победа Трампа будет при 10 на 10 избирателей. Маск сказал примерно дюжине товарищей по ужину, что поддержка Трампа будет политически безопасной, если они сделают это в большом количестве - и поэтому для бизнесменов было важно организовать своих коллег.



Трамп ясно дал понять, что он ценит помощь, пообещав назначить Маска курировать команду по эффективности правительства, если он будет переизбран.



Отношения оказались значимыми и в других отношениях. После публикации репортером взломанной информации о кампании Трампа в сентябре, кампания связалась с X, чтобы предотвратить распространение ссылок на материалы на платформе, по словам двух человек, осведомленных о событиях. X в конечном итоге заблокировал ссылки на материалы и заблокировал учетную запись репортера.



Один миллион избирателей



В основе проекта Маска лежит America PAC - организация, на которую рассчитывает предвыборный штаб Трампа, стремясь оказать существенную помощь в работе по привлечению 800 тысяч – 1 млн избирателей к голосованию за бывшего президента.



Группа потратила около 80 миллионов долларов на помощь Трампу, согласно федеральным записям, в основном на свою программу агитации. Советники Маска сообщили донорам, что у группы около 2500 организаторов на местах, и группа фактически приобрела активы в Висконсине другой группы, Turning Points USA, взяв на себя около 200 новых агитаторов в штате. Некоторым агитаторам во время обучения показывали посты Маска в социальных сетях о группе, чтобы подбодрить их.



Масштаб личных финансовых обязательств Маска не будет обнародован до середины октября. Первоначально Маск и его друзья в группе говорили о бюджете в размере от 140 до 180 миллионов долларов, почти все из которых были предоставлены самим Маском. Группа сообщила другим потенциальным донорам в последние недели, что она полностью профинансирована.



Кампания Трампа проводит своего рода эксперимент, передавая часть своей операции по контакту с избирателями на аутсорсинг America PAC и другим группам. Это стало возможным благодаря новому федеральному руководству по выборам, которое позволяет политическим кампаниям более тесно координировать свою деятельность с внешними организациями.



Кампания подписала соглашение об обмене данными с America PAC и несколькими другими организациями и тесно сотрудничает с ними, чтобы оценить, с какими избирателями важнее всего общаться у них дома.



Проект Х



Если America PAC является самым амбициозным и дорогостоящим проявлением поддержки Маском Трампа, то нигде его поддержка не была столь очевидна, как на X.



После публичной поддержки бывшего президента в июле он опубликовал не менее 109 постов о Трампе и выборах. И хотя в прошлом он заявлял, что платформа должна быть "политически нейтральной", он использовал ее для продвижения информации о том, что демократы занимаются "преднамеренным импортом избирателей" и "ускоренным" получением гражданства иммигрантами, чтобы получить контроль над электоратом.



Согласно собственным показателям X, один из постов с таким утверждением в этом месяце собрал почти 34 миллиона просмотров, что подчеркивает масштаб внимания, которое может привлечь к себе Маск, владелец самого популярного аккаунта на платформе.



"Если Трамп не победит и мы не избавимся от горы удушающих правил (которые не имеют ничего общего с безопасностью!), человечество никогда не достигнет Марса", - написал Маск в этом месяце в посте, который набрал почти 18 миллионов просмотров. "Это экзистенциально".



В сети Маск нарисовал мрачную картину того, что произойдет, если Трамп проиграет, обстоятельство, которое может повредить лично Маску. В интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону он признал, что "непрерывно ругает Камалу" и полностью поддерживает Трампа.



Если Трамп проиграет, пошутил он, "как вы думаете, как долго продлится мой тюремный срок".



***



Впереди самые непредсказуемые выборы в Америке.



Непредсказуемые, не в том смысле, кто победит, а в том, состоятся ли они вообще, или будут сорваны актом террора.



Даже если они состоятся, то непредсказуема реакция проигравшей стороны.



До какого уровня дойдет конфронтация?



И будет ли нынешняя власть (и стоящее за ее спиной "глубинное государство") применять Закон о восстании – как в документальном фильме "Военная игра"?



***



Последние новости



Остин Тернер пишет в статье "Мужчина арестован за пределами митинга Трампа в Южной Калифорнии с несколькими пистолетами и поддельными пропусками для прессы". (13.10.2024)



Мужчина был арестован за пределами митинга бывшего президента Дональда Трампа в Южной Калифорнии, и, по словам властей, у него найденор несколько единиц оружия. Арест произошел на контрольно-пропускном пункте на пересечении авеню 52 и Селебрейшн Драйв в Коачелле в 16.59 в субботу, сообщили в офисе шерифа округа Риверсайд. Начало митинга было запланировано на 17:00.



У водителя черного внедорожника, которого позже опознали как 49-летнего Вема Миллера из Лас-Вегаса, было обнаружен незаконное хранение дробовика, заряженного пистолета и магазина большой емкости.



Затем Миллер был взят под стражу и помещен в Центр содержания под стражей Джона Дж. Бенуа.



Согласно информационной системе заключенных округа Риверсайд, Миллер был освобожден из центра заключения в воскресенье под залог в размере 5000 долларов.



Офис шерифа заявил, что инцидент не повлиял на безопасность участников митинга или бывшего президента Трампа. Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.



Официальные лица не сказали, где находилось оружие во внедорожнике Миллера на момент ареста.



Шериф округа Риверсайд Чад Бьянко, известный сторонник Трампа, сказал, что инцидент, "вероятно", был третьим покушением на бывшего президента, сообщает Southern California News Group.



Бьянко сообщил новостной организации, что Миллер предъявил поддельные пропуска для VIP-персон и прессы на контрольно-пропускном пункте, что и привело к обыску.



"Вероятно, мы предотвратили еще одну попытку убийства", - сказал Бьянко SCNG. Миллер является зарегистрированным республиканцем.



По состоянию на вторую половину дня в воскресенье Трамп публично не прокомментировал инцидент. Арест был произведен в связи с многочисленными громкими попытками насилия в отношении бывшего президента, имевшими место во время напряженного избирательного цикла.



13 июля Трамп был ранен в ухо пулей, выпущенной из пистолета 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Крукс был застрелен сотрудником Секретной службы. 58-летний Райан Уэсли Раут в настоящее время подвергается судебному преследованию по обвинению в ношении оружия после того, как он прятался возле поля для гольфа во Флориде в предполагаемой попытке выстрелить в бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты от республиканцев 15 сентября.



*террористические организации, запрещенные в РФ



**соцсеть компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ Источник - Завтра

