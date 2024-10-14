В школы Китая поступил пересмотренный учебник Истории

13:29 15.10.2024

В школы Китая поступят пересмотренные учебники системы обязательного образования



Пекин, 27 августа /Синьхуа/ -- С осеннего семестра этого года в начальные и средние школы Китая поступят пересмотренные единые учебные материалы по трем предметам в рамках системы обязательного образования, сообщили во вторник в Министерстве образования КНР.



Согласно информации министерства, поправки к учебникам по таким дисциплинам, как "Этика и верховенство права", "Китайский язык" и "История" обогатили содержание соответствующих учебников данными о новых археологических открытиях в области изучении истоков китайской цивилизации, а также основными темами, направленными на усиление обучения таким аспектам, как национальная безопасность и верховенство права. При этом подбор учебного материала по китайскому языку помог снизить сложность его изучения.



Пересмотренные учебники будут использоваться в первых классах начальных и средних школ по всей стране в этом году. Новые учебники также будут внедрены в учебный процесс для школьников всех классов девятилетней системы обязательного образования в течение ближайших трех лет, сообщили в министерстве.



Министерство приступило к работе по пересмотру учебников в марте 2022 года. В ней приняли участие более 200 экспертов из университетов, научно-исследовательских учреждений, а также начальных и средних школ.



В министерстве добавили, что пересмотренные учебники уже были опробованы в тестовом режиме в более чем 550 школах по всей стране с участием более чем 2 000 педагогов и 100 тыс. учащихся.



Все преподаватели, которые будут использовать пересмотренные учебники в ходе своей работы по соответствующим дисциплинам, должны пройти тренинг до конца августа, пояснили в министерстве.