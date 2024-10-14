На выборах в Литве побеждают нацисты и националисты

13:32 15.10.2024 Отрицатели вины литовцев за Холокост добились невиданного успеха на выборах



Виктор Лавриненко



13 октября в Литве прошел первый тур парламентских выборов, исход которого уже позволяет оценить картину изменений, ожидающих политическую систему этой страны.



Казалось бы, особых неожиданностей нет: системные партии образуют лишь новую конфигурацию правящей коалиции.



Но один сюрприз эти выборы преподнесли - неожиданный взлет абсолютно маргинальной нацистской партии, лидер которой печально прославился своим отрицанием вины литовцев за холокост. Этот успех стал ярким доказательством процесса "низовой" фашизации страны, о чем раньше предпочитали особо не говорить. Политическую систему Литвы постигнут серьезные изменения.



Провалившиеся "аграрии"



Самой мощной из местных партий является "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ, они же консерваторы).



Это идейные наследники "отца литовской независимости" Витаутаса Ландсбергиса - он по возрасту отошел от активных дел, но остается лицом чрезвычайно влиятельным. Его внук Габриэлюс - глава СО-ХДЛ, в 2020-м получивший пост министра иностранных дел.



От прочих крупных литовских партий консерваторы отличаются повышенным градусом русофобии и особой преданностью Вашингтону, который они считают своим безусловным сюзереном.



Внутри страны они проводят ярко выраженную неолиберальную политику. В 2008–2012 гг. представлявший СО-ХДЛ премьер-министр Андрюс Кубилюс стал самым ненавидимым человеком в стране из-за того, что "победил" экономический кризис, безжалостно пустив под нож социальную систему страны.



Деятельность Кубилюса привела к тому, что по итогам выборов 2012 года консерваторам пришлось уйти в оппозицию. Тогда у власти в Литве утвердилась коалиция во главе с местной социал-демократической партией. Она просуществовала четыре года, а в 2016 г. ее сменила новая коалиция во главе с Союзом крестьян и "зеленых" (СКЗ).



Регулярная смена правящих коалиций в Литве объясняется тем, что проблемы этого государства носят системный характер, а значит, в рамках нынешнего порядка вещей решены быть не могут. Избирателя быстро постигает разочарование в очередных политических фаворитах, и он бежит к следующим, забыв, что когда-то уже голосовал и за них. Поэтому имеет место круговорот партий, раз в четыре-восемь лет меняющихся местами в правящей коалиции и оппозиции.



Как раз к 2016 году в стране появился запрос на новые смыслы, на создание качественно новой политической системы. Удовлетворить его народ поручил Союзу крестьян и "зеленых", который эту задачу и провалил.



Во-первых, СКЗ получил сильную оппозицию в лице консерваторов. Во-вторых, вершить какую-то "революцию сверху" литовские "крестьяне и зеленые" и не пытались. Во внешней политике СКЗ продолжал курс предшественников - конфронтацию с Россией, попытки "демократизации" Белоруссии, стратегическое сотрудничество с Вашингтоном.



При этом литовские "аграрии" настолько увлеклись геополитическими играми, что так и не нашли никаких стимулов для развития экономики своей страны. В итоге осенью 2020-го избиратель попросил их "на выход".



Война с Китаем и ковидный "концлагерь"



Однако при вернувшихся к власти консерваторах игры Литвы во внешнюю политику достигли поистине глобального масштаба. Сразу после победы на выборах 2020-го "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" пообещал "отстаивать демократические ценности, противостоять нарушениям прав человека и защищать борцов за свободу во всем мире - от Беларуси до Тайваня".



Основной точкой деятельности консерваторов на внешнем направлении в первый год стала Белоруссия. Они яростно поддерживали белорусскую оппозицию, вводили все новые санкции против Минска и призывали к тому же весь ЕС. Они делали это, не считаясь с экономическими потерями. Один только запрет на транзит через Клайпеду продукции "Беларуськалия" в конце 2021-го принес литовской экономике миллиардные убытки и повлек волну увольнений в транспортном секторе.



Еще одним направлением деятельности литовские консерваторы провозгласили борьбу с Белорусской АЭС. Их усилиями Литва не только сама отказалась приобретать электроэнергию, произведенную на БелАЭС, но и уговорила Латвию и Эстонию тоже присоединиться к этому "энергобойкоту".



Но главным итогом четырех лет пребывания консерваторов у власти стала ссора Литвы с Китаем - что снова обернулось для литовцев существенными экономическими потерями. Сначала Вильнюс осыпал Пекин оскорблениями, обвиняя в "зажиме демократии", а также в том, что китайцы якобы занимаются в странах Евросоюза "тотальным шпионажем" и "захватом влияния".



Но потом Литва допустила куда более серьезную выходку - открыла у себя официальное представительство Тайваня, пойдя таким образом на прямое нарушение принципа "одного Китая", который на словах Вильнюс вроде бы признает.



Разъяренный Пекин снизил свое дипломатическое представительство в Литве до минимума и ввел против прибалтийской республики санкции, которые, опять же, нанесли ей огромный урон.



Власти обещали, что это не беда, что благодарный Тайвань возместит и даже перекроет своими инвестициями все потери, но ничего подобного не произошло. И сейчас оппозиционные литовские политики все более откровенно говорят, что учиненная буквально на ровном месте ссора с Пекином была откровенной глупостью.



Еще больший урон за время господства консерваторов понесли российско-литовские отношения. Еще задолго до начала СВО Вильнюс изощрялся в оскорблениях в адрес Москвы и постоянно изобретал всевозможные поводы для того, чтобы уколоть соседа.



Когда же весной 2022-го началась общезападная кампания по удушению России санкциями, то Литва, как и прочие страны Балтии, постоянно старалась забежать вперед паровоза и инициативно вводила такие санкции, которых Брюссель от них даже не требовал, - например, запрет на выдачу виз всем гражданам России.



Литовские лидеры, тот же Ландсбергис-младший, внушают населению, что "необходимо готовиться к агрессии России", поскольку "если Москва почувствует слабость, то непременно нападет". Это порождает в стране атмосферу крайней нервозности и неуверенности.



Политика консерваторов успела надоесть литовскому народу с самого начала до такой степени, что уже через месяц после их возвращения к власти более половины населения выразили недоверие новому правительству. Стали раздаваться массовые жалобы и сетования: ну зачем же мы проголосовали за этих проходимцев?



Премьер Ингрида Шимоните цинично посоветовала всем недовольным дождаться новых выборов в 2024 году. Особенно консерваторы настроили против себя людей тем, что до предела "закрутили гайки" в период ковид-пандемии. В отличие от России, где "самоизоляция" продержалась лишь в течение нескольких месяцев 2020 года, а потом государство начало постепенно ослаблять ограничения, страны Прибалтики просуществовали в режиме жесточайшего карантина два года.



Население Литвы тогда чувствовало себя как в коллективной тюрьме: жителям даже запретили выезжать за пределы своих муниципалитетов. Простые литовцы неоднократно просили ослабить эти ограничения, а когда власти отказались, в Вильнюсе начались массовые волнения. Тогда протестующие заблокировали здание парламента, и чтобы разогнать их, полиция применила слезоточивый газ.



Учитывая все вышеперечисленное, становится понятна причина, по которой многим власть СО-ХДЛ успела надоесть хуже горькой редьки.



Итоги выборов



Сейм Литвы избирается всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - в многомандатном округе по партийным спискам. На этот раз за места в парламент боролись пятнадцать команд - 14 кандидатов партий и один коалиционный список; в одномандатных округах соревновались 699 претендентов.



И вот стали известны итоги первого тура голосования, состоявшегося 13 октября. В многомандатных округах максимальный результат получила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДПЛ) - 20,46% голосов и 19 мандатов.



Консерваторы оказались только на втором месте - 16,44% поддержки и 15 мандатов. На третьем месте - националистическая партия "Заря Нямунаса" во главе с бывшим депутатом Сейма Ремигиюсом Жемайтайтисом.



Также в первом туре успех наиболее сопутствовал трем партийным лидерам, баллотировавшимся на выборах по одномандатным округам. Премьер-министр Ингрида Шимоните от СО-ХДЛ получила в своем округе 53,55%. Спикер Сейма от Движения либералов (эта партия является младшим партнером консерваторов по правящей коалиции) Виктория Чмилите-Нильсен набрала 44,9%, председатель "Зари Нямунаса" Жемайтайтис - 46,44%.



Они праздновали победу в одномандатных округах уже в первом туре выборов. Другие довольствовались более скромными результатами: во второй тур прошли пять председателей партий, а трое проиграли одномандатные выборы.



О чем свидетельствует такой результат? Усталость от нынешней правящей коалиции - да, безусловно. Но результат коалиционных партий нельзя назвать разгромным, а в случае лично Шимоните и Чмилите-Нильсон он и более чем успешен.



Это объясняется тем, что и СО-ХДЛ, и Движение либералов успели стать партиями литовского чиновничества, связывающего с их успехом свое личное благополучие. Класс чиновников в Литве весьма обширен, а за "свою" партию они голосуют не только сами, но и вся их многочисленная родня.



Кроме того, надо признать, в Литве очень много людей оказались оболваненными антироссийской пропагандой, им импонирует энергичная деятельность Шимоните и ее партии по "строительству защиты от агрессивной России": закупка оружия, усиление армии, приглашение в Литву постоянной бригады бундесвера и т.д.



Тем не менее чиновников, их родственников и жертв русофобской пропаганды оказалось недостаточно, чтобы перебить негативный шлейф от правления консерваторов.



А вот успех социал-демократов построен на голосах тех, кому власть смертельно надоела.



Их кандидат на пост премьера - председатель партии Вилия Блинкявичюте. У нее есть серьезное достоинство - она не принадлежит к числу отъявленных русофобов и, будучи человеком левых взглядов, больше интересуется внутренними делами страны, а не геополитическим противостоянием.



В плюс Блинкявичюте можно поставить то, что она не разделяет мнение о необходимости ликвидации в Литве русских школ. Она же в свое время оспаривала целесообразность открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.



В 2021-м соцдемы возражали против грубого вмешательства в дела Грузии, куда зачастили представители консерваторов, чтобы поучать грузин, как нужно "правильно противостоять России".



Конечно, если социал-демократы возглавят новое правительство Литвы, не стоит ждать, что внешняя политика государства как-то серьезно изменится - страна останется в американском "обозе". Но антироссийская политика будет осуществляться Вильнюсом без прежнего энтузиазма и без каких-то совсем уж грубых оскорблений в адрес Москвы.



"Заря" неонацизма



А вот что стало неожиданностью, так это огромный успех "Зари Нямунаса".



Ее основателя Ремигиюса Жемайтайтиса в 2023-м выгнали из респектабельной партии "Свобода и Справедливость" после того, как он опубликовал в соцсетях серию антисемитских постов. Он, в частности, пытался снять ответственность с литовцев за пособничество гитлеровцам во время холокоста (в ходе гитлеровской оккупации на территории Литвы при активном участии местных коллаборационистов были убиты 200 тысяч евреев). Жемайтайтис обвинил евреев в том, что это они во время войны нападали на литовцев (действительно, на территории республики действовали еврейские партизанские отряды) и потребовал от них "извинений".



Скандал был большой, тем более что на эти высказывания обратило внимание и посольство США. Жемайтайтису пришлось распрощаться как со своей тогдашней партией, так и с местом в Сейме.



Однако он не растерялся и быстро организовал новую политическую силу, в успех которой никто не верил, учитывая скандальное прошлое ее основателя. И вдруг - триумф, невероятный успех, когда никому не известные маргиналы-националисты берут третье место на выборах.



Этот успех - результат вбивавшейся тридцать лет в головы населению националистической пропаганды, когда советские солдаты были объявлены "оккупантами", а "героями" провозгласили "лесных братьев" (многие из которых непосредственно участвовали в уничтожении тех же евреев).



Оказалось, что за эти годы в стране был выращен достаточно большой слой людей, готовых повторить кровавые "подвиги" своих предшественников. Злоба литовских неонацистов направлена на проживающие в Литве меньшинства - евреев, поляков и русских.



И они гораздо более откровенны и радикальны, чем те же консерваторы, в рядах которых тоже состоит уйма националистов, вынужденных сдерживаться из соображений респектабельности. Источник - REGNUM

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