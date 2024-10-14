Плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области прекратил свое существование

13:36 15.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 14 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 14 октября в разрезе СВО. ВС РФ по большей части ликвидировали плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области, также пресечены попытки противника контратаковать в районе сел Зеленый Шлях и Новоивановка. НАТО начала воздушные учения по отработке пусков носителей ядерного оружия Steadfast Noon. В России ответили на официальное предложение Байдена по сокращению ядерного арсенала. В Москву из Ватикана прибыло доверенное лицо Папы по вопросам урегулирования конфликта на Украине – кардинал Дзуппи.



Обратный ход маятника



