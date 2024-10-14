 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области прекратил свое существование
13:36 15.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 14 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 14 октября в разрезе СВО. ВС РФ по большей части ликвидировали плацдарм ВСУ в Глушковском районе Курской области, также пресечены попытки противника контратаковать в районе сел Зеленый Шлях и Новоивановка. НАТО начала воздушные учения по отработке пусков носителей ядерного оружия Steadfast Noon. В России ответили на официальное предложение Байдена по сокращению ядерного арсенала. В Москву из Ватикана прибыло доверенное лицо Папы по вопросам урегулирования конфликта на Украине – кардинал Дзуппи.

Обратный ход маятника



Для украинских частей, действующих в Курской области, настала черная полоса. Оперативная ситуация для противника складывается в основном критическая. Во-первых, одним из главных успехов русских войск можно назвать то, что плацдарм ВСУ в Глушковском районе де-факто по большей части ликвидирован. Неприятель исчерпал все свои боевые возможности и был вынужден из-за серьезных потерь вывести на территорию Украины 21-ю ОМБр из Глушковского района. Оставшиеся без поддержки силы ВСУ в той местности попросту не смогли держаться дальше и были выдавлены. Тем самым попытки украинского командования сорвать наступление ВС РФ против основного украинского плацдарма в Кореневском и Суджанском районах потерпели полное фиаско. Конечно, в посадках на самой границе активность ВСУ сохраняется, но главным остается то, что противника там как активной боевой силы больше не существует.

На основном плацдарме у неприятельских подразделений тоже намечается катастрофа. Отрезанные от своих основных сил, украинские боевики, изолированные в селах Любимовка и Толстый Луг, были частично уничтожены, частично пленены. Помимо этого, продолжилось наступление ВС РФ далее от поселка Зеленый Шлях на запад. Ныне бои ведутся за село Новоивановка, большая часть которого уже освобождена русскими солдатами. На очереди поселок Леонидово.

Как и предполагала редакция Readovka, неприятель неоднократно пытался контратаковать позиции русских морпехов из 155-й гвардейской бригады морской пехоты в Зеленом Шляхе, но каждый раз отбрасывался с потерями. Восстановить положение и не допустить дальнейшего вклинивания русских войск в свою оборону украинским силам не удалось. Теперь они встали перед ранее прогнозируемым кризисом. Неприятель столкнулся с непосредственной угрозой получить удар со стороны Новоивановки в направление сельской агломерации у села Малая Локня. Данные населенные пункты разделяют ровно 8 км, и это расстояние, отделяющее ВС РФ от момента, когда все части ВСУ, находящиеся севернее условной линии Новоивановка – Малая Локня, будут изолированы от всего сообщения с остальными украинскими силами в Курской области.

Нельзя, конечно, пройти мимо вопроса погодных условий, в который действуют русские войска. В Курской области уже началась настоящая осень, и дожди превратили сельские дороги в сеть заболоченных низин. Это критически сократило оперативные возможности ВСУ. Ведь не стоит забывать, что львиная доля транспорта противника – колесные MRAP и разного рода бронеавтомобили, для которых русские проселочные дороги в этот период времени непреодолимая преграда. Справедливым будет вопрос, а что же насчет ВС РФ, не страдают ли они от аналогичных факторов? Да, осенняя распутица ни одной армии не помощница, но все отчасти сводится к соотношению сил и огневой поддержке, которая и будет обеспечивать безопасность того или иного маршрута. Вопрос – за кем эти преимущества – не нуждается в пояснении. Все время, что противник пытался атаковать в Курской области, он нещадно сжигал собственные резервы и личный состав. Теперь, когда удержание того или пункта зависит сугубо от ресурсов, то есть от обеспеченности боеприпасами и прочим, украинские части будут действовать преимущественно от обороны. Теперь вся инициатива на все 100% в руках русских войск, которые также как и ВСУ будут отчасти скованы в маневрах, но менее критично по сравнению с украинской армией. Ведь добираться до определенных позиций и снабжать их неопределенное время будет наитруднейшей задачей, что и сведет оборонительные возможности ВСУ к минимуму. Грубо говоря, удержание ряда территорий в Курской области для Киева станет непосильной задачей. Сильное сокращение основного плацдарма ВСУ до границ Суджанского района видится неизбежностью.

Плановая подготовка к эскалации

Сегодня стартовали учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых более 60 единиц авиатехники отработают пуск крылатых ракет, способных нести ядерную боевую часть.

"НАТО начинает свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в понедельник, в них принимают участие более 60 самолетов, которые осуществят тренировочные полеты над Западной Европой. Эти ядерные учения носят плановый и регулярный характер, в них задействованы около 2 тыс военных", – сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

В этих учениях будут участвовать и стратегические бомбардировщики США B-52. Известно лишь, что воздушные маневры продлятся две недели, остальные подробности, включая легенду учений и прочее, строго засекречены.

Москва комментирует "ядерные" предложения Байдена

Джо Байден заявил о готовности к переговорам между США, Россией, КНДР и Китаем о сокращении ядерного потенциала. Идея, конечно, всегда похвальная, но у РФ существуют собственные представления о должном, интересы и опасения. Песков дал обтекаемый ответ: идет СВО, и невозможно говорить о ядерных арсеналах без учета остальных аспектов безопасности.

В чем суть этого замечания. Для России ядерный щит – это последний рубеж обороны. Это то, за что мы схватимся, чувствуя экзистенциальную угрозу. Наша страна не просто может, а должна и обязана иметь такой ядерный арсенал, чтобы его применение прекратило бытие любого противника в качестве современного индустриального государства. Это предполагает наличие сотни, а скорее тысячи ядерных боеприпасов, которые мы можем применить. Таким образом, если дойдет до крайних мер, то Россия должна быть в состоянии ликвидировать любую угрозу своему суверенитету.

Это звучит страшно, это звучит кровожадно, и именно это – гарантия того, что в самом деле ничего подобного делать не придется. Против России, вполне вероятно, уже попытались бы вести обычную войну силами НАТО, если бы не было уверенности в том, что такая война обернется ядерным Армагеддоном, по итогам которого победителей не останется. Схожим образом мыслят и остальные: ущерб для нападающего в случае чего должен быть неприемлемым. Таким, чтобы агрессор был умножен на ноль. Поэтому сокращение арсеналов – это дело всегда полезное, нужное, богоугодное.

Но ровно до одного предела. Ядерный арсенал можно сокращать, пока оставшегося хватит для уничтожения противника. И это – лучшая гарантия того, что войны не будет. Ядерная бомба – оружие, которое хранит мир. Да здравствует ядерная бомба.

Прибыл переговорщик

Из Ватикана в Москву прибыло доверенное лицо Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи. В прошлый раз "переговорщик" посещал столицу в июне 2023 года.

Нельзя в этом вопросе пройти мимо того факта, что в Ватикане на прошлой неделе появлялся Зеленский в рамках своего международного турне по демонстрации своего "плана победы". Нельзя исключать, что холодная реакция ведущих мировых игроков на специфический документ от украинского президента привела его к пониманию необходимости использовать классические дипломатические каналы. Ведь понтифик еще осенью 2022 года выражал готовность стать медиатором между Москвой и Киевом. Нынешний визит кардинала Дзуппи как раз может быть частью уже ведущегося диалога. Недаром американская пресса совсем недавно заявляла о том, что на фоне колоссальных потерь на фронте и стремительной деградации боеспособности ВСУ Зеленский стал "более открыт для переговоров".

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728988560


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