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"Оружейный барон" возвращается? Виктор Бут начал мстить США через хуситов
13:44 15.10.2024

"Так держать, Виктор!" - Бут начал мстить США через хуситов. "Оружейный барон" возвращается?

Суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения, а теперь, когда он вернулся на Родину, на Западе началась паника: "оружейный барон" возвращается? Бут начал мстить США через хуситов, и, как утверждает WSJ, уже состоялась автоматная сделка на 10 млн долларов. "Так держать, Виктор!" - говорит военный эксперт Владислав Шурыгин, и многие с ним солидарны.

Виктор Бут, получивший внушительный срок в США за торговлю оружием и вернувшийся на Родину в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, вновь привлек внимание западной прессы, которая начала разводить панику. Поговаривают, что Бут начал мстить США через хуситов, ведь газета The Wall Street Journal раскрыла детали "особой сделки". И хотя эта информация никак не подтверждена официально, появился главный вопрос: "оружейный барон" возвращается?

Сделка на 10 миллионов долларов: Хуситы нашли лазейку - WSJ

Согласно информации издания, в августе Бут реализовал сделку по продаже автоматов Калашникова. Цена вопроса - 10 миллионов долларов, которые якобы выплатили йеменские хуситы. WSJ пишет, что поставки вооружения начнутся уже в октябре и заветный груз будет доставлен в порт Йемена.

Неведомо откуда, но WSJ указывает, что Бут выступает посредником в сделке, которая была заключена с двумя представителями хуситов, приехавшими в Москву под предлогом приобретения удобрений и автомобилей.

Источники, якобы знакомые с процессом переговоров, не могут точно сказать, происходили ли они с одобрения Кремля или без его вмешательства. Западные журналисты также не смогли выяснить, откуда именно будет поступать планируемое оружие.

Слово взял Бут: При чем здесь Владимир Путин

Не секрет, что хуситы проявляют интерес и к другим типам русского вооружения, включая противотанковые ракеты и зенитные установки. Вероятно, растущий интерес йеменских группировок к нашим военным технологиям и стал поводом для того, чтобы на Западе вновь забеспокоились о деятельности Бута.

Впрочем, сам Виктор Анатольевич в интервью РБК охарактеризовал статью The Wall Street Journal как провокацию, приуроченную ко дню рождения Владимира Путина. Он отметил, что несмотря на ограниченные ресурсы, хуситы весьма эффективно выполняют свои задачи. За последний год они сбили более десяти американских дронов-разведчиков, что создало серьезные проблемы для торговых судов, принадлежащих американцам и израильтянам при проходе через Красное море.

Бут также подчеркнул, что в условиях отсутствия значимых медийных фигур американские СМИ вновь используют его имя и образ "оружейного барона", который они сами же и создали. Он не исключил, что делается это с целью привлечения внимания к публикациям и, вероятно, для повышения упавших рейтингов издания.

Однако оппозиционные СМИ допускают, что Виктор Бут не стал бы признаваться в сделке публично, ведь эта информация не предназначена для широкой публики.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм-канале сообщил, что если информация в итоге подтвердится, то таким образом Бут мстит за все проведенные в тюрьмах США годы.

Так держать, Виктор!
- добавил он.

Почему Бута считают "оружейным бароном"?

В марте 2008 года Виктор Бут был задержан в Бангкоке. Согласно обвинительному заключению, американские спецслужбы заманили его в Таиланд, представившись потенциальными покупателями ракет класса "земля-воздух" для колумбийской группы террористов. Через два года Бут был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью убийства граждан США, оказании помощи террористам, нелегальной торговле оружием и поддержке незаконных вооруженных формирований. В апреле 2012 года суд его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Москва с самого начала ареста своего гражданина высказывала уверенность в его невиновности, приводя факты, с которыми не хотели считаться. Когда у Бута начались проблемы, то Госдума приняла заявление, в котором сообщалось о политических мотивах дела и выдуманной попытке связать Виктора Бута с борьбой против международного терроризма. Как и сейчас, США уже тогда вели негласную войну против России, и дискредитация Бута могла подорвать авторитет России на международной арене. На тот момент вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский подчеркивал, что дело имеет политическую подоплеку и что на тайский суд оказывалось давление со стороны американских политиков. Владимир Вольфович пустых заявлений не делал, обосновывая свою позицию фактами.

Адвокаты Бута пытались доказать суду, что американские агенты нарушили законы Таиланда, установив "прослушку" в его гостиничном номере без разрешения местных властей. Тогда, впрочем, это никого не смутило: перед законом все равны, но "американцы оказались равнее".

Борьба, которая ознаменовалось победой лишь в 2022 году

После приговора в августе 2012 года Минюст России направил запрос на экстрадицию Виктора Бута в Россию с обещанием, что он продолжит отбывать наказание в нашей тюрьме. Однако американский суд отклонил этот запрос из-за "серьезности обвинений". На радость многим в декабре 2022 года Виктор Анатольевич был обменян на американскую баскетболистку-наркоманку Бриттни Грайнер.

Сегодня Бут является депутатом Законодательного собрания Ульяновской области и занимает активную гражданскую позицию.

Источник - Царьград
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