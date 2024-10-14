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Оказывается, это Путин шлет на Америку ураганы. А мог просто утопить
13:56 15.10.2024

Партнер Камалы Харрис на выборах первым догадался о климатическом оружии России

Сергей Аксенов

Ураган "Милтон", уничтожающий в последние дни южное побережье США, вызван к жизни российскими специалистами. Таким образом Владимир Путин, видимо, мстит Вашингтону за его деструктивное вмешательство в украинский кризис. Не исключено, что это только первый этап демонстрации новых возможностей России. Уцелеет ли Америка?

"Я получил неоспоримые доказательства того, что ураган „Милтон" был искусственно создан российскими учеными. Им каким-то образом удалось изменить гравитационное поле Земли, используя передовые технологии, которыми, как мы знаем, они обладают", - заявил кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Вальц.

Сами доказательства обладания Россией мощнейшим климатическим оружием партнер Камалы Харрис по предстоящим выборам не привел. Однако, сомневаться в словах политика нет никаких оснований. Все-таки Вальц - потомок немецкого иммигранта-лютеранина. А патологическая честность, как известно, - основа протестантской этики.

Странно, что вопреки очевидному простые россияне пока отказываются верить в могущество собственной страны. Достаточно почитать комментарии к новости в СМИ.

"Маразм видать в пендостане воздушно капельным путем передается - через Байдена", пишет один. "Пока их дед с трапа спустится не может, мы ураганами управляем", иронизирует второй. "США будут обвинять Путина в том, что имеет погодное оружие. Невероятная сила Путина, аж гордость берет за Путина и русских", подхватывает третий.

Возможно, их вводят в заблуждение публичные оценки российских ЛОМов - им доверяют. "Пусть сами американцы, а там здравомыслящих людей все-таки немало, пусть остальной мир оценит высказывания этого неуча, потому что только неуч может такое сказать, что мы можем повлиять на формирование урагана, смерчей", - заявил сенатор Джабаров.

Но сенатор некогда служил в ФСБ, а бывших чекистов не бывает. Наверняка, Джабаров удивился притворно. Сделал вид, чтобы технично защитить государственную тайну. Ведь чем дольше противник будет оставаться в неведении относительно новых возможностей РФ, тем лучше. А когда наконец поймет, что его водили за нос, будет уже поздно.

Той же цели, вероятно, служат и опасения российских синоптиков (ой, боюсь, боюсь!) о том, что ураган "Милтон" разрушив США, доберется до России, хотя сила урагана скорее всего ослабнет и поэтому мы не пострадаем. Ясно, что это мнимый страх, призванный закамуфлировать истинного хозяина сил природы. Операция прикрытия.

Москва (или где у нас центр управления климатом планеты?), похоже, сама снизила мощность "Милтона" (Иван, убавь газ чуток!). Если сначала американцы относили ураган к пятой категории по разрушительности, то затем она упала до третьей, а позже и до первой. Кто-то решил, что ужасов продемонстрировано достаточно? Последнее предупреждение.

В итоге несколько американцев погибли, более сотни строений были разрушены, свыше 3 млн домохозяйств остались без электричества, отменены тысячи авиарейсов. Из-за "Милтона" страховщики могут понести убытки на сумму до 100 млрд долларов, что приведет к резкому росту цен на перестрахование в 2025 году. Поураганили на славу.

"Милтон" - не первый такой шторм, обрушившийся на Флориду с начала года. Ранее разрушения и сотни смертей принес ураган "Хелен". Он был случайным явлением стихии или тоже, как "Милтон", проявлением уникального умения русских создавать смертоносные вихри, простым изменением гравитационного поля Земли?

Кстати, термин "поураганили", первым употребил Владимир Путин, говоря об олигархах 90-х. Означал он катастрофические последствия для страны. Примерно такие же, какие теперь принес "Милтон" побережью США. Но то была своя страна - Россия. Сейчас - чужая. Может тогда ВВП и пришла в голову идея оседлать стихию и обратить ее против супостата?

Вообще, только сейчас, после признания Тима Вальца, становится понятно, что именно имел ввиду президент, когда нахваливал перспективы разработки русского оружия на новых физических принципах. Лазерное, инфразвуковое, радиочастотное оружие, гадали тогда военные эксперты на кофейной гуще. А оказалось - климатическое!

Как и то, почему Путин летом 2022-го утверждал, что мы всерьез и не начинали на Украине. Видимо, искусство управления ураганами тогда еще не было освоено в совершенстве. Теперь - другое дело. Систематические удары по хозяевам Киева за океаном подорвут тыл ВСУ на восточном фронте. Америке станет не до России. Ловко придумано.

Выдержка главнокомандующего поражает. Он не устает от попыток все-таки вразумить противника, прежде чем отправить на дно морское весь континент. Как? "Вот ось Земли. Вот Америка. Чуть-чуть наклоняем ось Земли - и Америка скрывается под водой. Ничего не надо делать, никакого оружия", - проговорился однажды Владимир Жириновский.

Многие думали, что политик прикалывается, но судя по косвенным признакам, то была чистая правда.

Не зря Путин отдал лидеру ЛДПР должное и распорядился захоронить его как государственного деятеля на Новодевичьем кладбище (хотя Жириновский хотел лечь на Троекуровском, рядом с отцом, останки которого он туда перевез из Израиля). Ценил.

О том, что Путин и Жириновский тесно взаимодействовали по вопросам безопасности выяснилось после исполнения пророчества главного-либерал-демократа о начале СВО: "Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел чтобы 2022-й был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный". Так что и с утоплением США следует верить.

Поэтому данные социологов о якобы катастрофическом состоянии умов российских ученых, лишь 8% из которых приветствуют СВО, неинформативны. Пока одни надеются за иностранные гранты (ученые ли они?), другие куют климатическое оружие победы. Таких как Курчатов или Харитон всегда были единицы, но именно они двигали прогресс.

Главное, ставить им правильные задачи и снабжать ресурсом. Примерно так, как это делал Лаврентий Берия - строитель нашего ядерного щита. Связка политиков и ученых творит чудеса. Даже если отечественные разработчики запаздывают, как это было с атомной бомбой, когда мы уступали Германии, а затем США, им можно подсобить данными разведки.

В современных условиях - использовать наработки Илона Маска, который давно готовится сдвинуть с помощью ядерных зарядов ось Марса, дабы сделать красную планету пригодной для жизни. Значит примерно то же самое возможно сделать и с Землей. Правда, Маск - американец и вряд ли станет работать против своей страны. Выкрасть секреты?

Но может до этого и не дойдет. Хватит и грамотно организованных ураганов…

Только что Трамп осудил Белый дом за низкие выплаты пострадавшим от "Милтона". Просматривается логическая цепочка: Москва провоцирует стихию, Байден и Харрис жадничают при выплате компенсаций американцам, Трамп их уличает, критикует, снискает себе симпатии избирателей, выигрывает выборы и налаживает отношения с Россией. Бинго!

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728989760


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