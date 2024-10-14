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Одной Кореей меньше. Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг другаОдной Кореей меньше. Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга
14:00 15.10.2024

Власти КНДР привели в боевую готовность артиллерию на пограничной линии с Южной Кореей и, вероятно, планируют подрыв дорог, соединяющих Север и Юг Корейского полуострова. Самое серьезное обострение между соседними государствами за время правления президента Южной Кореи Юн Сок Еля происходит после того, как в октябре южнокорейские беспилотники с листовками трижды вторгались в воздушное пространство КНДР. В связи с этим сестра северокорейского лидера Ким Е Чен пригрозила Сеулу "ужасными трагическими последствиями" в случае нового прилета южнокорейского БПЛА. В ответ в Сеуле предупредили, что Пхеньян ждет "конец режима", если его военные будут угрожать безопасности южнокорейских граждан.

О приведении артиллерийских соединений северокорейской армии в полную боевую готовность вблизи пограничной линии с Южной Кореей сообщило в понедельник агентство ЦТАК. По его информации, генштаб Корейской народной армии в воскресенье отдал приказ восьми артиллерийским бригадам, укомплектованным по штату военного времени, с 20:00 (14:00 мск) быть готовыми открыть огонь по врагу.

Как сообщило в понедельник южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, власти КНДР, вероятно, также готовятся к подрыву дорог, соединяющих страну с Югом Корейского полуострова, вдоль линий Кенисон и Тонхэ.

Первая линия находится на западе полуострова и соединяет города Кэсон (КНДР) и Пхаджу (Южная Корея), вторая расположена у побережья Японского моря. В конце прошлой недели северокорейский генштаб пригрозил перекрыть автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и "превратить границу в крепость", приступив к "практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию". В Сеуле осудили это решение как "предательство стремления граждан Республики Корея и жителей Севера к объединению".

Самая серьезная эскалация на Корейском полуострове после прихода к власти в Южной Корее весной 2022 года президента Юн Сок Еля происходит после того, как в прошлую пятницу МИД КНДР выдвинул ультиматум Сеулу, потребовав от Южной Кореи остановить отправку на Север беспилотных летательных аппаратов. Как следует из заявления северокорейского дипломатического ведомства, в октябре этого года южнокорейские дроны трижды входили в воздушное пространство Пхеньяна, чтобы распространить политические листовки.

В связи с инцидентами в воздушном пространстве Северной Кореи МИД страны предупредил, что Корейская народная армия приведет в готовность все наступательные средства, предназначенные для уничтожения военной инфраструктуры вблизи южной границы и на территории Республики Корея. Свое заявление сделало и Минобороны КНДР, предупредившее: еще одно появление южнокорейского БПЛА в воздушном пространстве КНДР в Пхеньяне расценят "как объявление войны и будут действовать по собственному усмотрению". "Мы считаем, что военные Республики Корея причастны к инцидентам с вторжением беспилотников",- цитирует агентство ЦТАК слова представителя северокорейского военного ведомства.

Вопрос о том, кто и на каком уровне принял решение о запуске беспилотников, в этом месяце трижды нарушавших воздушное пространство Северной Кореи, и причастен ли к этим провокациям официальный Сеул, остается открытым. Разъяснения южнокорейской стороны выглядят сбивчивыми.

В комитете начальников штабов ВС Республики Корея заверили, что южнокорейские военные к произошедшему не причастны, и дали понять, что это могли сделать частные лица или организации. Затем, во время слушаний в южнокорейском парламенте, министр национальной обороны Ким Ен Хен заявил, что вооруженные силы страны не запускали дроны, однако тут же добавил, что в полной мере не владеет информацией. Позднее он сказал, что власти не могут ни подтвердить, ни опровергнуть заявления Пхеньяна.

Ким Чен Ын пообещал и дальше наращивать ядерные силы

На этом фоне с предельно жестким заявлением в воскресенье выступила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен. "Нас совершенно не интересует, кто стоит за этой провокацией. Провокацию в отношении суверенитета нашей республики совершили либо сами военные Республики Корея, либо она произошла при их активном содействии или молчаливом потворстве",- заявила сестра лидера КНДР, которая играет роль рупора Пхеньяна, если хранит молчание ее брат. После этого она перешла к прямым угрозам в адрес Сеула. "Южная Корея столкнется с ужасными трагическими последствиями. Как заявил наш МИД, не наши военные планируют время начала атаки и уничтожения военных сил Республики Корея. Не мы определяем ее время",- отметила Ким Е Чен, добавив, что в случае еще одного проникновения южнокорейского беспилотника "второго предупреждения не будет".

В понедельник сестра лидера КНДР сделала еще одно заявление, возложив ответственность за проникновение южнокорейских беспилотников на США. "Поскольку ядерное государство столкнулось с нарушением суверенитета из-за шавок, которых приручили американцы, то ответственность за них должен нести их хозяин",- сделала вывод Ким Е Чен.

Реакция Сеула на высказывания сестры Ким Чен Ына оказалась не менее жесткой - южнокорейская сторона дала понять, что готова принять вызов Пхеньяна. "Мы ясно предупреждаем, что день, когда Северная Корея создаст угрозу безопасности наших граждан, станет для ее режима последним",- говорится в заявлении Минобороны Республики Корея. Высказывания Ким Е Чен в Сеуле назвали "лицемерными", а неоднократные запуски шаров с мусором в сторону Южной Кореи - "вульгарным приемом".

Пропагандистская война между Сеулом и Пхеньяном с использованием летательных объектов идет не первый год и имеет свои циклы, которые неизменно вызывают обострение в отношениях Севера и Юга.

Летом 2020 года, еще в период правления в Сеуле предыдущего президента Мун Чжэ Ина, активисты южнокорейской неправительственной организации стали запускать воздушные шары с агитационными листовками. Тем самым они создали немалые проблемы для предыдущей администрации в Сеуле, стремившейся к нормализации отношений с Пхеньяном, в отличие от нынешних южнокорейских властей.

Решится ли Южная Корея на создание собственной ядерной бомбы

В 2022 году, уже после прихода к власти в Сеуле президента Юн Сок Еля пять беспилотных летательных аппаратов КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Один из них долетел до бесполетной зоны вокруг администрации президента в Сеуле и благополучно вернулся в КНДР. Еще четыре кружили у острова к западу от южнокорейской столицы, а затем пропали с радаров. Несмотря на пятичасовую операцию, южнокорейские военные не смогли сбить эти БПЛА.

Между тем в ходе нынешнего обострения Пхеньян и Сеул резко повысили градус риторики, пообещав уничтожить друг друга.

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728990000


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