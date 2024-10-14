США и Центральная Азия: по канонам вассалитета, - Сергей Кожемякин

14:04 15.10.2024

США и Центральная Азия: по канонам вассалитета



Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в очередной раз отчитались перед американскими "партнерами" и пригласили США укреплять позиции в регионе. Это полностью соответствует намерениям Вашингтона, стремящегося поставить бывшие советские республики на службу своим интересам.



Знакомые нам по учебникам истории отношения зависимости, когда вассалы являлись на поклон к сюзеренам и в обмен на дары получали право распоряжаться своими владениями, не исчезли полностью и сегодня. В капиталистической системе господствует все та же иерархия, поддерживаемая не всегда заметными, но прочными финансовыми и политическими путами.



Это показала встреча в формате "C5+1" между руководителями дипломатических ведомств центральноазиатских стран и США. Она прошла в конце сентября в Нью-Йорке, куда пять министров приехали для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ни один из гостей не проигнорировал переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, который не скрывал удовлетворения таким повиновением. "Я рад, что все мы нашли время собраться вместе, - заявил он. - Мы проделали очень хорошую работу в рамках "C5+1". Ярким событием стала встреча ваших лидеров с президентом Байденом [в сентябре прошлого года. - С.К.]. В следующем, 2025 году исполнится десять лет с тех пор, как мы запустили формат "C5+1". Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности отпраздновать это прочное партнерство, и не просто отпраздновать, а продолжать развивать его и укреплять".



Главной темой обсуждения стала практическая реализация принятой год назад "Нью-Йоркской декларации". Среди ее пунктов запуск так называемого диалога по критически важным сырьевым материалам и создание совместной бизнес-платформы "B5+1". Блинкен заверил, что сотрудничество в этих сферах будет способствовать экономическому росту государств региона.



Как и прежде, дипломаты с готовностью клюнули на наживку. Никто из них не поднял (по крайней мере, пресс-релизы различных сторон об этом ничего не говорят) такие острые вопросы, как участие США в ближневосточном кризисе, в конфликте на Украине и в провоцировании напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместо этого они призвали Вашингтон принимать более активное участие в делах Центральной Азии.



Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев, например, заявил о важности прокладывания новых транспортных коридоров, которые будут способствовать расширению торгово-инвестиционного сотрудничества региона с США. Также он призвал Белый дом поддержать те компании, которые готовы осуществлять в регионе проекты, связанные с энергетикой, цифровизацией и т.д. Следующую министерскую встречу в формате "C5+1" Кулубаев предложил провести в Бишкеке.



О транспортно-логистических проектах говорил и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов. Вашингтон, добавил он, должен внести свой вклад в укрепление мира и процветания в Центральной Азии. Важность "C5+1" для обеспечения безопасности отметили в своих выступлениях главы внешнеполитических ведомств Туркмении и Таджикистана: Рашид Мередов и Сироджиддин Мухриддин.



Энергичность США на центральноазиатском направлении не ограничивается совместными мероприятиями. Наступление приняло планомерный характер. Не входя в число главных торговых партнеров региона, Вашингтон компенсирует это попыткой установить контроль над транспортно-логистической сферой, ключевыми полезными ископаемыми (уран, редкоземельные металлы), а также влиянием на политические элиты и силовые структуры.



Несколько месяцев назад американская инвестиционная группа Cove Capital LLC была допущена к разведке участка Акбулак в Кустанайской области Казахстана. Предположительно, здесь расположены крупные запасы редкоземельных металлов. Иностранному бизнесу будет принадлежать 75-процентная доля в проекте, в то время как АО "Казгеология" - только 25 процентов. Это стало следствием договоренностей, достигнутых летом 2022 года. США и Казахстан тогда утвердили дорожную карту добычи и переработки редкоземельных металлов с участием американского капитала и американских технологий.



Схожее соглашение заключено с Узбекистаном. 16 сентября первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Омонулло Насритдинходжаев и посол США Джонатан Хеник подписали меморандум о взаимопонимании в области критически важных материалов. "Соединенные Штаты активно работают над поощрением инвестиций частного сектора в горнодобывающий сектор Узбекистана… Мы должны сотрудничать для того, чтобы иметь устойчивые, безо-пасные цепочки поставок, которые сформируют энергетический ландшафт в будущем. Меморандум демонстрирует нашу общую приверженность диверсификации глобальных цепочек поставок минералов и расширению наших двусторонних торговых отношений", - заявил Хеник. 24-26 сентября делегация Узбекистана приняла участие в выставке горнодобывающей промышленности MINExpo International в США.



Другой заслуживающей внимания тенденцией является установление контроля над таможенными системами. В Казахстане недавно было объявлено о замене таможенной IT-системы "Астана-1" на новую - "Кедем". Как отмечается, она позволит сократить время оформления, повысить безопасность данных за счет применения технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Серверы для системы произведены американской корпорацией DELL и переданы по линии агентства США по международному развитию (USAID). В церемонии передачи участвовал американский посол Дэниел Розенблюм. "Благодетели" не скрывают, что новое оборудование предназначено для более эффективного соблюдения антироссийских санкций. Как отметил Розенблюм, обе страны разделяют видение прозрачной и безопасной торговой среды.



Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи подписано между Таможенным комитетом Узбекистана и Погранично-таможенной службой США. Это произошло 13 сентября во время визита в Вашингтон главы узбекского ведомства Акмалхужи Мавлонова. Как отмечается, договоренность позволит расширить сотрудничество в обмене таможенной информацией для борьбы с легализацией преступных доходов, с уклонением от уплаты таможенных платежей и т.д. Кроме того, американские таможенники займутся повышением квалификации узбекских коллег.



Таким образом, в преддверии первого юбилея "C5+1" США могут быть довольны. Ставка на алчность и покорность местных элит продолжает оправдываться.



Сергей Кожемякин