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В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
15:46 15.10.2024

Софья Белова

Мера была поддержана единогласно
Закон о борьбе с фиктивными браками и отцовством мигрантов был принят в 3 чтении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, инициативу поддержали все парламентарии. Теперь получить разрешение на временное проживание в России вне квоты возможно будет не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак. Те же условия распространяются на упрощенное получение вида на жительство.

Помимо этого, в случае, если брак, послуживший основанием для получения такого рода разрешения, будет признан судом фиктивным или будет расторгнут, то документ мигранта аннулируют. Отмена лицензии произойдет и при лишении иностранца родительских прав, ограничении в них или отмены усыновления.

Ранее Володин уже говорил о том, что с 2021 года в России было заключено 4,3 тыс фиктивных браков. Это помогло многим иностранцам получить миграционный статус.

Источник - readovka.news
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